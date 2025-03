Fonte foto: Motorola

Buone notizie per chi deve cambiare smartphone ed è in cerca di un telefono Android di fascia media economico: su Amazon fioccano le offerte, in particolare sui modelli di ottimi marchi come il Motorola Moto g54 5G, un ottimo compromesso tra prezzo e caratteristiche tecniche che, grazie allo sconto applicato dal venditore, diventa un vero low cost. Numeri alla mano, infatti, Motorola Moto g54 5G nuovo costa quanto l’usato.

Motorola Moto g54 5G – MediaTek Dimensity 7020 – Versione 12/256 GB

Motorola Moto g54 5G: caratteristiche tecniche

Motorola Moto g54 5G è un telefono 5G non più giovanissimo (è stato lanciato a fine 2023) ma ancora molto valido, come spesso capita con gli smartphone del brand del gruppo Lenovo.

La scheda tecnica ruota intorno al chip MediaTek Dimensity 7020, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Questa è la miglior configurazione possibile per questo telefono ed è anche quella in offerta su Amazon, ma lo spazio di archiviazione può essere comunque espanso con una schedina microSDXC.

Lo schermo è da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e con refresh rate a 120 Hz. Le fotocamere posteriori sono due: una principale da 50 MP, con stabilizzatore elettronico e autofocus veloce, e una 2 MP per le foto macro. Il sensore per i selfie è da 16 MP, compatibile con l’HDR.

Classico, e completo, l’elenco delle connessioni disponibili: WiFi, Bluetooth 5.3, tutti i principali sistemi di geolocalizzazione satellitare, una porta USB-C e il chip NFC per pagare con lo smartphone e leggere le schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica italiana.

La batteria è molto grande, da ben 5.000 mAh di capacità, con ricarica cablata a 15 watt e ricarica inversa, per caricare con lo smartphone piccoli gadget elettronici, come cuffiette e smartwatch.

Motorola Moto g54 5G: l’offerta Amazon

Motorola Moto g54 5G è uno smartphone che ha avuto un ottimo successo dopo il lancio, grazie a questa scheda tecnica molto equilibrata e concreta, a cui non manca nulla per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti, e grazie soprattutto ad un prezzo di listino molto conveniente: 249,90 euro.

Questo prezzo, però, crolla su Amazon con uno sconto del 40%: Motorola Moto g54 5G adesso costa soltanto 149,90 euro, davvero pochissimo per un telefono di un brand di questo calibro.

