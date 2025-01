Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone foldable che sappia garantire buone prestazioni e che abbia un design elegante non è sempre semplice perché di solito, complice anche questo innovativo fattore di forma, si finisce per spendere una fortuna.

Approfittando delle offerte su Amazon, però, risparmiare è possibile e sull’e-commerce si può acquistare il Motorola Razr 50 a un prezzo davvero molto interessante. Si tratta di un pieghevole di fascia medio-alta con a bordo un potente processore MediaTek Dimensity 7300X e un comparto fotografico che alle giuste condizioni può regalare scatti più che buoni.

Ancora per qualche ora è possibile portare a casa questo device a meno di 600 euro, un’offerta davvero interessante ma che non dura per sempre e che va colta al volo e senza pensarci troppo.

Motorola Razr 50: scheda tecnica

Il Motorola Razr 50 ha uno schermo esterno AMOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1066 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e luminosità di picco di 1.700 nit. Lo schermo interno, invece è un LTPO AMOLED da 6,9 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.640 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. Per proteggere lo schermo esterno Motorola ha scelto un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7300X coadiuvato in questo caso da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere a disposizione: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione degli utenti tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 4.200 mAh, con ricarica via cavo da 30 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Moto My UX.

Infine il Motorola Razr 50 è certificato IPX8 ed è dunque in grado di resistere all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Razr 50: l’offerta su Amazon

Il Motorola Razr 50 ha un prezzo di listino di 899 euro. Tuttavia grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo smartphone scende a 600 euro (-33%, -299 euro), uno sconto davvero interessante che può aiutare notevolmente gli utenti ad acquistare uno smartphone foldable risparmiando anche qualcosa.

