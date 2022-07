Motorola sta per lanciare molti altri smartphone

Il noto e solitamente ben informato blogger Evan Bass e il giornale online 91mobile hanno fatto una previsione sugli smartphone che Motorola prevede di lanciare nel corso del 2022. In più, l’indiscrezione rivela i progetti della compagnia di Lenovo per il 2023, aggiungendo anche dei prodotti che potrebbero vedere la luce nel 2024.

Il rumor descrive alcune caratteristiche chiave di una lunga serie di telefoni che Motorola avrebbe in programma di lanciare, e tutti i dispositivi vengono indicati con il loro nome in codice. Evan Bass parla di Devon 4G, Tundra, Maui, Victoria, Devon 5G, Bronco, Canyon, Felix e Juno, accostandoli (alcuni) ai probabili nomi che avranno sul mercato. Tra gli smartphone presi in esame c’è di tutto: uno dovrebbe essere un pieghevole a conchiglia, gli altri rientrano nella fascia bassa, media e anche in quella alta degli "Edge". Inoltre, l’indiscrezione indica il periodo di lancio dei vari dispositivi del brand di Lenovo. Insomma: Motorola ha tantissima carne al fuoco.

Motorola: ecco gli smartphone in arrivo

Il prossimo smartphone in arrivo da Motorola dovrebbe essere "Devon", un modello di fascia medio-bassa alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 680. Il telefono dovrebbe approdare sul mercato come Moto G32, offrire uno schermo LCD FHD da 6,49 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, e un comporto memoria da 4/6 di RAM e 64/128 GB di memoria di archiviazione. Il sensore fotografico principale dovrebbe essere da 50 megapixel.

Nel terzo trimestre del 2022 dovrebbe essere lanciato "Tundra", un telefono di fascia alta della gamma Edge con display FHD+ pOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento da 144 Hz e chip Qualcomm Snapdragon 888+, accoppiato a 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna. La batteria dovrebbe essere da 4400 mAh, il sensore fotografico principale da 50 MP e l’obiettivo anteriore da 32 MP.

Anche "Maui" e "Victoria", rispettivamente modelli entry-level e di fascia medio-alta, dovrebbero essere annunciati nel terzo trimestre di quest’anno. Entrambi alimentati da processori MediatTek (probabilmente Helio G37 per Maui e l’inedito MT6879 per Victoria). Inoltre, il modello Maui, il cui pannello dovrebbe essere con risoluzione 720p, avrebbe 3 GB di RAM e un fotocamera principale da 16 MP. D’altra parte, Victoria presenterebbe uno schermo con risoluzione FHD+, 4/6/8 GB di RAM e un potente modulo fotografico con il sensore principale da 108 MP.

Entro la fine del 2022 dovrebbe essere annunciato una versione 5G di "Devon", con schermo LCD FHD da 6,49". Rispetto al modello 4G, questo device dovrebbe avere a bordo un chipset MediaTek al posto dello Snapdragon, oltre a contare su un sensore primario da 64 MP, invece che da 50 MP. Per quanto riguarda la memoria, si presuppone che Devon 5G conti su 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna.

Motorola: gli smartphone 2023/24

Anche per il 2023, Motorola avrebbe pianificato il lancio di una serie di dispositivi. Dall’indiscrezione è emerso che due di loro sono denominati con il nome in codice "Bronco" e "Canyon" e potrebbero rientrare nella formazione degli Edge. Il modello Canyon dovrebbe offrire un display a 165 Hz e il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, mentre Bronco avrebbe a bordo o lo Snapdragon 8 Gen 2 chip o il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Entrambi i telefoni avranno, inoltre, un pannello FHD+, 8/12 GB di RAM e un sensore fotografico posteriore da 50 MP.

Infine, si racconta che la compagnia stia sviluppando altri due telefoni:"Felix" e "Juno". In particolare, Juno dovrebbe essere uno smartphone a conchiglia della gamma RAZR, dotato del processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 e di un display da 144 Hz. Questi device potrebbero approdare sui mercati addirittura nel 2024.