Motorola Razr 2023: prime informazioni sul nuovo pieghevole

Motorola non vuole perdere terreno lasciandone troppo ai suoi concorrenti nel mercato degli smartphone pieghevoli, e dopo il Razr lanciato nel 2022 è già al lavoro sul suo successore. I primi leak su questo nuovo smartphone che Lenovo dovrebbe lanciare nella seconda parte dell’anno in corso arrivano dal famoso tipster Even Blass, che e riuscito a mettere le mani sul alcuni render del nuvo smartphone dai quali si intuiscono molte caratteristiche tecniche.

Motorola Razr 2023, come sarà

Even Blass descrive il nuovo Motorola Razr 2023 con un display esterno, cioè l’unico che si vede quando lo smartphone è chiuso, molto più grande di quello del suo predecessore: si ipotizza una diagonale non minore di 3,26 pollici, guarda a caso la stessa dimensione del display frontale dello smartphone Oppo Find N2 Flip presentato (anche in Italia) qualche giorno fa. A dire il vero sembra che il display frontale ricopra per intero questa zona, quindi è ipotizzabile una diagonale ben più ampia dei 3.26 pollici del pieghevole di Oppo.

Il display principale interno, quello pieghevole, secondo Even Blass non ha alcun foro per la fotocamera selfie. Questa indiscrezione lascia spazio a due considerazioni. O il sensore per i selfie è inserito sotto il display, e quindi il foro è superfluo, oppure i selfie si fanno con la fotocamera principale e l’ampio display esterno serve per l’inquadratura.

In questo caso, però, sia i selfie che le videochiamate andrebbero fatti da questo schermo da 3,26 pollici e tenendo lo smartphone al contrario, cosa non proprio comodissima. Questa ipotesi, dunque, è tutta da varificare.

Razr 2023: il display esterno per le app

Quello che, invece, il display esterno potrà certamente fare con una diagonale di poco superiore ai 3 pollici e consentire all’utente un’interazione con le app (quasi) al pari di quanto avverrebbe con il display principale. Quindi non sarebbe solo un pannello dove vedere le notifiche (come accade negli altri smartphone pieghevoli in commercio) ma si potrebbe, ad esempio mostrare una tastiera per rispondere a un messaggio di WhatsApp oppure scorrere i post su Instagram e mettere un like a una foto di un nostro amico.

Siamo nel campo delle ipotesi, perché al momento le informazioni sono davvero poche e tutto si basa su informazioni non ufficiali. È però facilmente ipotizzabile che il nuovo smartphone pieghevole di Motorola abbia una configurazione da top di gamma, visto che andrà a sostituire il modello 2022 dotato di Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e configurazioni di memoria da 8/128 a 12/512 GB.