Oppo Find N2 Flip ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Oppo Find N2 Flip è lo smartphone pieghevole presentato alla fine di dicembre in Cina e scelto come smartphone ufficiale UEFA Champions League 2023. Con la presentazione a Londra di oggi è stato reso noto il prezzo anche per l’Italia. Tra le caratteristiche principali dell’Oppo Find N2 Flip segnaliamo la cerniera "Flexion Hinge", molto sottile e ben inserita nello schermo tanto che rende la superficie liscia e senza segni visibili. Inoltre, secondo i test di laboratorio dell’ente indipendente TUV, Oppo Find N2 Flip tollera fino a 400.000 aperture e chiusure.

Oppo Find N2 Flip: caratteristiche tecniche

Oppo Find N2 Flip è uno smartphone pieghevole a conchiglia, davvero leggero e compatto: infatti pesa 191 grammi e da chiuso ha uno spessore di 16 millimetri, mentre da aperto di 7,45 millimetri. La scocca è in metallo e ha i bordi arrotondati e dunque anche la presa risulta più comoda e salda e non c’è il rischio che il telefono possa scivolare dalle mani.

Per l’Oppo Find N2 Flip è stato scelto il processore Mediatek Dimensity 9000+ abbinato a 8 GB di RAM (di tipo DDR5) e a 256 GB (di tipo UFS 3.1) di storage che non sono espandibili.

Il display esterno è di tipo AMOLED e always on, cioè mostra sempre informazioni senza però usare troppa energia, misura 3,26 pollici, ha un picco di luminosità di 900 nit, frequenza di aggiornamento di 60 Hz ed è posizionato verticalmente. In questo modo si ottiene più spazio per leggere fino a 6 notifiche ma soprattutto sono mostrate in anteprima gli scatti delle foto.

Il display interno è sempre di tipo AMOLED e aperto misura 6,8 pollici, la risoluzione è FHD+(2520×1080 px), il picco di luminosità è di 1.600 nit e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz.

Il comparto fotografico è composto da due sensori posti sul retro, la fotocamera principale da 50 MP è il sensore Sony IMX890 presente su moltissimi telefoni top di gamma di ultima generazione e un grandangolare da 8MP. La fotocamera anteriore per gli autoscatti è da 32 MP ed è possibile utilizzarla in contemporanea con le fotocamere posteriori. Le immagini sono poi elaborate dal chip proprietario Marisilicon X, come per tutti i recenti smartphone top di gamma di Oppo.

Le connessioni includono oltre al 5G anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC per i pagamenti contactless (con il POS) e il GPS. La batteria ha una capacità di 4.300 mAh, più che sufficiente per offrire una buona autonomia, e la ricarica è da 44W.

Oppo Find N2 Flip: disponibilità e prezzo

Oppo Find N2 Flip è da oggi disponibile anche in Italia, nella sola versione disponibile da 8/256 GB e in due colori Astral Black (nero) e Moonlit Purple (lilla). Il prezzo in preordine in Italia è di 1.199,99 euro, scontati per la promozione del lancio a 1.099,99 euro fino al 18 febbraio 2023.