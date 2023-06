Motorola RAZR 40 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il Motorola Razr 40 è il nuovo pieghevole economico di Motorola, presentato insieme al top di gamma Razr 40 Ultra. Parliamo di uno smartphone pensato, forse, per far avvicinare l’utenza al mondo dei foldable, considerati ancora piuttosto di nicchia a causa di prezzi non proprio abbordabili. Ed è proprio questo il punto di forza di questo dispositivo che può contare su un costo “contenuto” dovuto principalmente alla scelta di un comparto tecnico più modesto in cui si fa notare il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Motorola Razr 40: scheda tecnica

Il nuovo Motorola Razr 40 ha un display interno pOLED da 6,9 pollici con risoluzione 2.640×1.080 pixel e refresh rate variabile fino a 144Hz. Quello esterno, invece, è un OLED da 1,5 pollici con risoluzione 194×368 pixel e refresh rate variabile fino a 60 Hz. Garantita, inoltre, la compatibilità con i contenuti in HDR10+.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Un chip in grado di garantire buone performance e consumi ridotti, vista anche una batteria non troppo capiente in dotazione a questo smartphone.

Oltretutto il componente di Qualcomm, nonostante il design del foldable, dovrebbe avere meno problemi di dissipazione del calore, anche se molto dipenderà dalle temperature esterne e dall’utilizzo da parte dell’utente.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da utilizzare anche per gli scatti macro da 13 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Tra le connessioni troviamo naturalmente il 5G, ma anche il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti: GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo e Beidou.

La batteria è da 4.200 mAh con ricarica cablata a 30W e ricarica wireless a 5W. Il sistema operativo è Android 13 con la garanzia di 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni per quelli sulla sicurezza.

Presente inoltre la certificazione IP52 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e a qualche goccia d’acqua.

Motorola Razr 40: prezzo e disponibilità

Sul sito ufficiale dell’azienda non è ancora possibile acquistare il Motorola Razr 40 e la pagina principale riporta solamente la dicitura “disponibile a breve“. Comunque il pieghevole arriverà sul mercato in tre colorazioni: Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac al prezzo consigliato di 899 euro.

Naturalmente, in confronto agli altri foldable della concorrenza e al Motorola Razr 40 Ultra, la differenza di prezzo è più che evidente e gli utenti potranno portare a casa una tecnologia del genere a un costo relativamente contenuto. Un prezzo studiato appositamente per competere in modo diretto con Samsung Galaxy Z Flip4, ormai quasi sempre disponibile in offerta ad un prezzo di 750-800 euro.

Il nuovo pieghevole economico di Motorola, infatti, ben presto scenderà ad un prezzo molto simile. Quando ciò succederà ci saranno due possibilità: se il Galaxy Z Flip4 sarà ancora in commercio (in estate potrebbe arrivare Galaxy Z Flip5), allora avrà un temibile concorrente; se Galaxy Z Flip4 non sarà più in commercio, allora Motorola Razr 40 sarà un’eccellente alternativa.