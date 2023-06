Motorola RAZR 40 Ultra ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Motorola RAZR 40 Ultra (che nel resto del mondo si chiama Motorola Razr+ 2023) è il nuovo smartphone pieghevole di Motorola da pochissimo disponibile anche in Italia. Un dispositivo attesissimo, erede diretto del precedente Motorola Razr 2022, con il quale condivide molte delle specifiche tecniche pur riservando qualche gradita novità.

Tra queste. non si può non sottolineare la scelta di Motorola di installare sul suo pieghevole un display esterno dalle dimensioni generose, un’ottima notizia per tutti gli utenti che da anni chiedono a gran voce uno schermo da sfruttare in tutto il suo potenziale e non solamente per le notifiche. Non manca nemmeno un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ampiamente anticipato dai leaker, e che era presente anche sul modello precedente.

Motorola RAZR 40 Ultra: scheda tecnica

Il nuovo Motorola RAZR 40 Ultra ha un display principale pOLED da 6,9 pollici, con risoluzione 2.640×1.080 pixel e refresh rate fino a 165 Hz. Quello esterno, invece, sarà sempre un pOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1.066 pixel e refresh rate fino a 144 Hz. Presente, inoltre, la compatibilità con l’HDR10+.

Al processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Motorola affianca un solo taglio di memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione interna, non espandibile. Nessuna sorpresa per questo chip che si conferma come un buon compromesso in grado di bilanciare le prestazioni e i consumi, soprattutto su un foldable, dove batteria e dissipazione del calore non sono sicuramente tra i punti forti.

Per il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 12 MP (f/1.5) con OIS e no ultra-grandangolare da 13 MP (f/1.5) sempre con OIS. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 MP (f/2.4).

Le connessioni comprendono l’accesso alle reti 5G, il Wi-FI 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’NFC e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria è da 3.800 mAh con ricarica cablata a 33W e ricarica wireless a 5W. Infine il sistema operativo in dotazione a questo smartphone è Android 13 con interfaccia proprietaria MyUX.

Presente anche la certificazione IP52 che attesta la resistenza di base di questo smartphone a polvere e gocce d’acqua.

Motorola RAZR 40 Ultra: prezzo e disponibilità

Motorola RAZR 40 Ultra è già in vendita anche in Italia in tre colorazioni (Viva Magenta, Infinite Black e Glacier Blue), al prezzo di 1.199 euro per l’unica versione disponibile da 8/256 GB.