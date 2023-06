Friggitrice ad aria Moulinex in offerta: a questo prezzo è un affare

La friggitrice ad aria è la dimostrazione che c’è ancora spazio per nuovi elettrodomestici. Se assicurano funzionalità innovative e risolvono i problemi quotidiani delle famiglie, ecco che in breve tempo conquistano una fetta di mercato anche piuttosto ampia. Oramai la friggitrice ad aria è diventato uno dei prodotti più venduti e desiderati, soprattutto sui siti di e-commerce. Il merito è innanzitutto delle tante recensioni positive ottenute e anche del passaparola tra le persone. Anche se il nome friggitrice ad aria è un po’ fuorviante: a tutti gli effetti si tratta di un forno ventilato che grazie alle dimensioni compatte riesce a cucinare in pochissimo tempo tante pietanze differenti, dalla carne, alle verdure fino ad arrivare ai dolci.

Avere una friggitrice ad aria top di gamma e con tante funzionalità è sicuramente la scelta migliore, ma solitamente hanno dei prezzi di listino abbastanza elevati. Per questo motivo quando la si trova in offerta bisogna approfittarne immediatamente, come nel caso della Moulinex Easy Fry Deluxe che troviamo oggi su Amazon con uno sconto del 56% che fa risparmiare più di 120€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un elettrodomestico veramente top e dotato di tantissime modalità di cottura differenti. Non fatevi scappare questa opportunità (come segnalato da Amazon è una delle friggitrici più vendute nell’ultima settimana e le scorte potrebbero terminare a breve).

Moulinex Easy Fry: le caratteristiche

Quali caratteristiche deve avere una friggitrice ad aria? Dimensioni compatte e un cestello ampio, facilità di utilizzo e tante modalità per cucinare pietanze differenti. La descrizione calza a pennello con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry, una delle migliori nella sua fascia di prezzo, soprattutto quando la troviamo con uno sconto così elevato.

La friggitrice ha delle dimensioni piuttosto contenute, ma allo stesso tempo il cestello è abbastanza grande e permette di cucinare piatti per 6 persone contemporaneamente. Come tutte le friggitrici ad aria è pensata per preparare piatti differenti utilizzando pochissimo olio. In questo modo, oltre a un risparmio economico, si preparano piatti più leggeri e sani e con pochissimi grassi e calorie. Le possibilità di cottura sono quattro: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. I programmi, invece, sono ben otto (patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill, arrosto) e possono essere impostati utilizzando la semplice console digitale presente nella parte superiore della friggitrice. Oltre alla modalità di cottura e alla scelta del programma, è possibile scegliere anche la temperatura, che va da un minimo di 80 gradi a un massimo di 200.

Non è solo facile da utilizzare, la friggitrice ad aria Moulinex è anche facile da pulire. Tutto i componenti amovibili possono essere messi nella lavastoviglie, mentre al cestello può essere tolta la griglia.

Moulinex Easy Fry: offerta, prezzo e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico pareggiato per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Dry Deluxe. Oggi è disponibile su Amazon a un super prezzo di 99,99€ con uno sconto del 56% rispetto a quello di listino. La si paga meno di metà prezzo e il risparmio è superiore ai 120€. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Non fatevi questa opportunità: è una delle migliori promo disponibili per una friggitrice ad aria in questo momento. Avete anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a un massimo di 30 giorni.

