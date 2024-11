Fonte foto: Moulinex

Moulinex rinnova la sua linea di multicooker presentando il nuovo Cookeo Wi-Fi 10in1, prodotto che va ad arricchire la gamma dell’azienda proponendo un nuovo design, arricchito dall’inedita colorazione Eucalyptus, e un comparto tecnico ricco di funzioni. La possibilità di collegamento Wi-Fi consente al multicooker di accedere a nuove ricette e offrire, quindi, nuove opportunità agli utenti per sfruttare le tante modalità di cottura disponibili.

Cookeo Wi-Fi 10in1: caratteristiche

Cookeo Wi-Fi 10in1 è un multicooker dotato di 10 modalità di cottura:

a pressione

a vapore

stufatura

rosolatura

mantenimento in caldo

riscaldamento

a bassa temperatura

sottovuoto

yogurt

lievitazione

Le ultime quattro modalità rappresentano una novità per il prodotto e, quindi, vanno ad ampliare le sue possibilità di utilizzo, garantendo agli utenti la possibilità di sfruttare nuove opzioni di cottura rispetto al modello precedente. Secondo l’azienda, inoltre, con la cottura a pressione è possibile ridurre i tempi e, soprattutto, risparmiare fino all’80% di energia.

Ad arricchire le potenzialità di Cookeo Wi-Fi 10in1 ci sono, inoltre, l’accessorio vapore e la griglia doppio livello, inclusi in confezione. Il multicooker può connettersi tramite rete Wi-Fi all’app My Moulinex che consente, ad esempio, di accedere a nuove ricette da sommare ai programmi preimpostati.

Con alcuni programmi, Cookeo Wi-Fi 10in1 è in grado anche di cucinare in autonomia, gestendo tutte le fasi di cottura senza il bisogno di alcun intervento da parte dell’utente. C’è anche la possibilità di programmare le cotture, con un avvio ritardato. Tramite il display frontale è possibile accedere a tutte le funzioni del multicooker.

Il dispositivo ha una capacità interna di 6 litri (con recipiente con rivestimento antiaderente) e, quindi, è in grado di preparare pasti anche per più persone, risultando un sistema ideale per la preparazione di pranzi e cene in famiglia. Secondo Moulinex, è possibile realizzare portate per un massimo di 6 persone.

Cookeo Wi-Fi 10in1: prezzo e disponibilità

Il nuovo Cookeo Wi-Fi 10in1 arriva questo mese sul mercato italiano con gli utenti che potranno effettuare l’acquisto tramite tutti i rivenditori autorizzati di prodotti Moulinex oltre che tramite lo store ufficiale dell’azienda, dove attualmente sono in corso le promo Black Friday che garantiscono 50 euro di extra sconto al carrello.

Il prezzo di lancio del nuovo multicooker per il mercato italiano è di 389 euro. Cookeo Wi-Fi 10in 1 è disponibile sul mercato in un’unica versione, con la nuova colorazione Eucalyptus che caratterizza quasi tutta la scocca.