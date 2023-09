Moulinex, l'impastatrice tuttofare è al minimo storico: offerta incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Un popolo di santi, poeti, navigatori e… panettieri. Esplosa con la pandemia e il lockdown, la moda per pizza, pane e dolci fatti in casa non sembra esser affatto terminata. E l’offerta top di oggi su un prodotto venduto in esclusiva su Amazon potrebbe fare al caso di chiunque sia alla ricerca di un "sous-chef" pronto ad aiutarlo con i suoi impasti.

L’impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Grande Planetaria è infatti tra le migliori offerte che potrai trovare oggi su Amazon: il doppio sconto con coupon fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza, permettendoti di risparmiare centiaia di euro sul listino. Una promozione da non farsi scappare su uno dei migliori elettrodomestici della categoria: la Masterchef Grande Planetaria ha un motore potente, un cestello capiente e offre la possibilità di espandere le funzioni grazie alle varie prese-motore.

Moulinex Masterchef Grande Planetaria scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Impasti dolci e salati, creme e preparati vari per le tue pietanze non avranno più segreti con Moulinex Masterchef Grande Planetaria. Grazie al potente motore da 1.500 Watt, l’elettrodomestico tuttofare del marchio francese ti sarà d’aiuto nelle occasioni più disparate. Potrai preparare impasti salati anche ad alta o altissima idratazione senza preoccuparti che l’impasto diventi troppo caldo o la maglia glutinica non si formi.

Discorso analogo per impasti dolci e creme varie. Ti sarà sufficiente scegliere la frusta o il gancio adeguato, versare gli ingredienti nella ciotola da 6,7 litri e avviare il motore. Nel giro di qualche minuto l’impasto per il dolce o per la crema saranno pronti.

La planetaria dello storico marchio francese, però, può fare molto di più. Dotata di varie prese-motore, infatti, può sfruttare la potenza del motore per azionare diversi accessori capaci di trasformara in altri elettrodomestici utili tra i fornelli. Un vero e proprio robot da cucina tutto-fare che potrete utilizzare per macinare la carne, preparare pasta fresca, triturare ingredienti e molto altro ancora.

Doppio sconto sulla planetaria top di gamma: offerta e prezzo finale

Le buone ragioni per acquistare la planetaria Moulinex sono molteplici, dunque. Amazon ne aggiunge altre due, rendendola un vero e proprio best buy di categoria. L’elettrodomestico è infatti disponibile sul sito di commercio elettronico per eccellenza con un doppio sconto imperdibile.

La Masterchef Grande Planetaria è disponibile con uno sconto del 51% già applicato, al quale si aggiunge un coupon del valore di 75 euro da attivare in pagina prima di aggiungere il prodotto al carrello. In questo modo, la planetaria Moulinex costa 301,99 euro contro i 764,00 euro del listino. I conti sono semplici: acquistandola oggi risparmi oltre 460 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

