Mrs Playmen, iniziate le riprese: di cosa parla la serie tv Netflix

Tutti conoscono Playboy, ma quanti ricordano Playmen? Era questo il titolo della famosa rivista erotica italiana fondata alla fine degli anni ’60 da Adelina Tattilo sulla falsariga della celebre rivista statunitense di Hugh Hefner, che all’epoca era bandita in Italia. La storia di Adelina Tattilo e della sua impresa editoriale verrà raccontata da una nuova serie Netflix italiana intitolata Mrs Playmen. Le riprese sono iniziate nelle scorse settimane con Carolina Crescentini nei panni di Tattilo, una donna che con la sua rivista, come sottolinea Netflix nel breve lancio della serie, è stata capace di «rivoluzionare l’intero panorama italiano».

Di cosa parla Mrs Playmen: la trama

Mrs Playmen sarà composta da sette puntate e sarà ambientata nell’Italia di fine anni ’60: è in questo contesto che Adelina Tattilo ha immaginato e poi fondato la risposta italiana a Playboy, ovvero una rivista erotica schierata contro il bigottismo e a favore della liberazione sessuale e che è riuscita effettivamente a rivoluzionare la storia del costume italiano. Sebbene Tattilo non fosse direttrice della rivista, ha sempre partecipato alla scelta delle modelle e delle foto da pubblicare in copertina e nelle pagine interne.

Scritta da Mario Ruggeri insieme a Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta, la trama di Mrs Playmen porterà sullo schermo la vita e le idee di Adelina Tattilo e il percorso che ha portato alla nascita e all’enorme successo della sua rivista, famosa per i nudi eleganti e i temi dirompenti.

Il cast di Mrs Playman

Mrs Playman è diretta da Riccardo Donna (già noto per Cuori) e prodotta da Aurora TV. Nei panni della protagonista c’è la già citata Carolina Crescentini, vista recentemente nella serie tv Mare Fuori.

Nel cast di Mrs Playmen ci sono inoltre Filippo Nigro (noto per Suburraeterna), Giuseppe Maggio (visto in Baby), Francesca Colucci (Un professore), Domenico Diele (1993), Francesco Colella (The Good Mothers), Lidia Vitale (La meglio gioventù) e Giampiero Judica (Book Club – Il capitolo successivo).

Chi era davvero Adelina Tattilo

Nata a Manfredonia nel 1928 e morta nel 2007, Adelina Tattilo è ricordata soprattutto per le sue idee di stampo femminista e, appunto, per aver fondato Playmen nel 1967, rivista che negli anni successivi ha riscosso un enorme successo. Editrice, giornalista e produttrice cinematografica, sempre negli anni ’60 Tattilo aveva lanciato la rivista settimanale di fumetti erotici Menelik e in seguito, insieme al marito, il settimanale musicale Big.

Nel corso della sua vita Tattilo ha anche scritto alcuni libri, tra cui Dizionario della Letteratura Erotica e Playdux, e prodotto o co-prodotto alcuni film, tra cui Stato interessante, pellicola sul tema dell’aborto. Adelina Tattilo è morta a 78 anni per una grave malattia e ha lasciato l’impresa editoriale di famiglia in mano ai tre figli. Playmen era stata chiusa nel 2001.

Quando esce Mrs Playmen

La data di uscita su Netflix della serie Mrs Playmen non è ancora stata annunciata, ma considerando che le riprese sono appena iniziate è possibile che il debutto avverrà nel 2025.