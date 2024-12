MSI Thin 15, notebook da gaming al minimo storico

Fonte foto: MSI

Per muovere i primi passi nel settore dei computer da gaming e acquistare un buon PC senza spendere una fortuna, le cose da fare sono essenzialmente due: la prima è studiare nel dettaglio il catalogo dei vari brand e optare per un device performante ma dal prezzo contenuto, la seconda è aspettare le offerte su Amazon e risparmiare ulteriormente sul prezzo finale.

E proprio in questi giorni MSI propone un’interessante selezione di sconti natalizi che rendono più accessibili alcuni dei suoi prodotti, come l’MSI Thin 15 B13UC-1851IT, ad esempio, un portatile entry level con un ottimo rapporto qualità prezzo perfetto per avvicinarsi al mondo del gaming ma senza spendere un capitale. Per le prossime ore, il prezzo di questo device scende sotto i 700 euro arrivando al minimo storico, un’occasione irripetibile che bisogna cogliere al volo.

MSI Thin 15 B13UC-1851IT – Intel Core i7-13620H – Versione 16/512 GB

Notebook MSI Thin 15: scheda tecnica

Il notebook MSI Thin 15 B13UC-1851IT ha un display IPS LCD da 15.6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Il processore in dotazione è un Intel i7-13620H (tredicesima generazione) affiancato in questo caso da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica dedicata è una Nvidia GeForce RTX 3050, uno dei modelli più economici tra quelli nel catalogo dell’azienda statunitense, ma comunque un buon prodotto che, al netto di qualche piccolo compromesso, può garantire buone prestazioni anche nel gaming (ma senza esagerare).

Per tenere a bada le temperature dell’hardware MSI ha optato per un sistema Shared-Pipe che interviene sia sulla CPU che sulla GPU, mantenendo bassa la temperatura anche durante le sessioni di gioco più impegnative e garantendo comunque un livello di rumore della ventola contenuto.

Per quanto riguarda le connessioni, ci sono una porta USB-C 3.2, tre porte USB-A 3.1, in ingresso HDMI, l’ingresso ethernet e due ingressi per il jack da 3,5 mm uno per le cuffie e uno per il microfono. Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Presenti anche due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio, il microfono e una webcam con risoluzione 720p.

La batteria è da ‎52,4 Wattora che, stando alle indicazioni del produttore, dovrebbe garantire un’autonomia di circa 6 ore di utilizzo normale. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

MSI Thin 15 B13UC-1851IT: l’offerta su Amazon

Per portare a casa l’MSI Thin 15 B13UC-1851IT bisogna spendere 900,04 euro, per fortuna, però, grazie alle ottime offerte su Amazon per le prossime ore si può acquistare questo notebook a 699 euro (-22%, -201,04 euro), uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di notebook da gaming per muovere i primi passi in questo settore.

