Il settore dei computer da gaming è caratterizzato principalmente da prodotti dalle prestazioni elevate, con schede tecniche di altissimo livello e, naturalmente, prezzi molto importanti.

Del resto, si tratta di dispositivi progettati per far funzionare al meglio anche i giochi più recenti, quelli che richiedono un elevato quantitativo di risorse e una potenza che solo i componenti di fascia alta possono garantire.

Caratteristiche che vanno a giustificare totalmente i costi elevati per l’acquisto di un PC da gaming ma che potrebbero scoraggiare gli utenti che dovranno rivolgere altrove la loro attenzione.

Tra i notebook più interessanti in questo segmento troviamo l’MSI Titan GT77HX un vero top di gamma, con un comparto hardware che non teme assolutamente rivali e può essere utilizzato praticamente per qualsiasi cosa, dal gaming fino ad arrivare alla produttività avanzata.

Il prezzo sfiora i 5.000 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore è possibile accedere a uno sconto molto interessante che permette di risparmiare qualcosina e di portare a casa un computer incredibile di cui, sicuramente, non ci si pente.

MSI Titan GT77HX – Intel Core i9 – Versione 64 GB /2 TB

Notebook MSI Titan GT77HX: scheda tecnica

Il notebook MSI Titan GT77HX ha un display IPS LCD con tecnologia mini LED che misura 17,3 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Il processore è un Intel Core i9 di tredicesima generazione affiancato da 64 GB di RAM e un SSD da 2 TB. La scheda grafica dedicata è una Nvidia RTX 4090, uno dei prodotti di fascia alta dell’azienda statunitense che garantisce prestazioni top anche con i giochi più impegnativi e più recenti.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo due porte Thunderbolt 4 (di cui una con PowerDelivery), tre porte USB-A 3.2, l’Ethernet, l’ingresso HDMI, 1 Mini DisplayPort, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,4mm (audio/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, troviamo il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Il comparto audio comprende due speaker stereo da 2 W e due woofer progettati da Dynaudio system e certificati Hi-Res Audio. Presenti anche microfono e webcam con risoluzione 720p.

La batteria è da ‎99,99 Wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Notebook MSI Titan GT77HX: l’offerta su Amazon

Il notebook MSI Titan GT77HX è un portatile da gaming di fascia alta e a fronte di questo non stupisce il prezzo di listino piuttosto elevato di ben 4.799 euro, comunque completamente giustificato dalla scheda tecnica appena descritta.

Fortunatamente, però, grazie alle offerte Amazon il prezzo scende a 4.499 euro (-6%, -300 euro) uno sconto da non sottovalutare che permette di risparmiare qualcosa sul totale e portare a casa un ottimo notebook dalle prestazioni davvero incredibili.

