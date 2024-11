Fonte foto: MSI

Acquistare un computer da gaming non è una decisione semplice e visti i prezzi piuttosto elevati in molti si orientano altrove, ben consapevoli che dovranno scendere a compromessi e che, naturalmente, non saranno in grado di giocare al meglio ai giochi più impegnativi.

Tuttavia, per i giocatori professionisti e per quelli che vogliono godere anche dei videogiochi più recenti, la scelta è praticamente obbligata e non resta che mettere mano al portafogli oppure armarsi di tanta pazienza e aspettare l’offerta giusta per risparmiare qualcosa.

Fortunatamente in soccorso dei consumatori arriva Amazon che per il Black Friday propone un’ottima selezione di PC di fascia alta a prezzi davvero irripetibili. Tra questi c’è l’MSI Katana 17 B13VGK-1022IT, un colosso con un display da 17 pollici e una scheda tecnica di altissimo livello, pronto a sostenere il peso di qualsiasi gioco, inclusi i titoli tripla A più recenti.

Per le prossime ore si può acquistare questo notebook in super offerta con uno sconto di 200 euro sul prezzo finale. Un’occasione irripetibile che bisogna cogliere al volo.

MSI Katana 17 B13VGK-1022IT – Intel Core i7-13620H e Nvidia RTX 4070 – Versione 16 GB/1 TB

Notebook MSI Katana: scheda tecnica

Il notebook MSI Katana 17 B13VGK-1022IT ha un display IPS LCD da 17.3 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz.

Il processore è un Intel Core i7-13620H (tredicesima generazione) affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica dedicata è una Nvidia RTX 4070, un prodotto di buona qualità e molto versatile che può essere utilizzato sia per il gaming che per la produttività senza dare grossi problemi e garantendo sempre prestazioni più che buone.

Per tenere sotto controllo la temperatura anche durante l’esecuzione dei videogiochi più impegnativi, c’è un sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, caratterizzato da un design Shared-Pipe che coinvolge CPU e GPU, evitando temperature elevate e garantendo comunque un rumore della ventola contenuto.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 3.2, una porta USB-A 2.0, l’HDMI 2.1, l’ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Il comparto audio è composto da due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio e un microfono. Presente anche una webcam con risoluzione 720p. La batteria è da ‎53,5 Wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Notebook MSI Katana: l’offerta su Amazon

Il MSI Katana 17 B13VGK-1022IT ha un prezzo di listino è di 1.499 euro, non è certo un prodotto economico ma trattandosi di un notebook da gaming con un comparto hardware di fascia alta, non poteva essere altrimenti.

Tuttavia con le offerte Amazon per il Black Friday il prezzo scende a 1.299 euro (-13%, -200 euro), uno sconto davvero interessante che potrebbe fare la gioia di molti.

MSI Katana 17 B13VGK-1022IT – Intel Core i7-13620H e Nvidia RTX 4070 – Versione 16 GB/1 TB