Fonte foto: msi

Il settore dei Copilot+ PC, con notebook ottimizzati per sfruttare l’intelligenza artificiale, continua a crescere, attirando tutti i principali produttori del settore. In occasione del Computex 2024, anche MSI ha anticipato l’arrivo di una nuova generazione di notebook pronti a costituire una nuova linea di PC AI+, sfruttando le più recenti CPU di Intel e AMD oltre che le schede grafiche di NVIDIA.

MSI punta sui nuovi chip Intel e AMD

Per la realizzazione della nuova gamma di PC AI+, che potranno ricevere la certificazione Copilot+ PC da parte di Microsoft, MSI ha scelto i migliori componenti sul mercato. L’azienda, quindi, adotterà i nuovi processori Intel con architettura Lunar Lake appena presentata, che rappresenta un passo in avanti enorme in termini di prestazioni ed efficienza rispetto all’architettura Meteor Lake utilizzata dagli Intel Core Ultra svelati sul finire dello scorso anno.

Alcune varianti della gamma MSI si affideranno, invece ai nuovi processori AI appena svelati da AMD. Ci saranno poi modelli con scheda grafica dedicata NVIDIA RTX, in grado di garantire fino a 542 TOPS nell’elaborazione delle attività AI (i Copilot+ PC devono avere una NPU da almeno 40 TOPS). Si tratta, quindi, dei migliori componenti disponibili per realizzare i notebook del futuro. Per il momento, MSI non ha annunciato nuovi notebook con gli Snapdragon X di Qualcomm.

I nuovi notebook di MSI

In occasione del Computex 2024, MSI ha annunciato l’arrivo della nuova generazione di notebook AI+. Tra questi ci saranno i nuovi modelli della serie Prestige, disponibile nelle varianti da 13, 14 e 16 pollici e dotati dei più recenti Intel Core Ultra.

Il modello di riferimento è il Prestige 13 AI+ Evo che pesa appena 990 grammi e ha una batteria da 75 Wh (un MacBook Air da 13 pollici pesa 1,3 chilogrammi e integra una batteria da 52 Wh). C’è anche la nuova serie Summit, sempre con processori Intel, tra cui compare anche il modello Summit 13 AI+ Evo con display touch da 13 pollici.

Per videogiocatori e creator, inoltre, MSI prepara i nuovi Stealth A16 AI+ e Creator A16 AI, in grado di abbinare prestazioni e leggerezza grazie ai processori AMD Ryzen AI 300 abbinati alle schede grafiche NVIDIA RTX 40. Questi notebook sono dotati di una scocca in lega di magnesio e alluminio e includono il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5.

I processori Ryzen AI 300 saranno disponibili anche sui Summit A16 AI+ e Prestige A16 AI+, laptop di grandi dimensioni dotati di batteria da 82 Wh. MSI ha, inoltre, anticipato l’arrivo sul mercato della nuova Claw 8 AI+, evoluzione della console portatile con Windows e display da 8 pollici che adotterà la nuova architettura Lunar Lake di Intel, sostituendo il modello attuale con Intel Core Ultra con architettura Meteor Lake.

In occasione del Computex 2024, inoltre, MSI ha annunciato anche l’arrivo di versioni speciali dei suoi notebook, come lo Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport con Intel Core Ultra 9 185H (architettura Meteor Lake) e RTX 4080 e la nuova linea Modern, da 13, 14 e 15 pollici, che rappresenta la proposta entra level dell’azienda.