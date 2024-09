MSI annuncia il debutto in Italia del nuovo notebook realizzato in collaborazione con Mercedes-AMG: le varianti sono due, entrambe con processore Intel Core Ultra e scheda video NVIDIA

Fonte foto: MSI

Dopo la presentazione avvenuta in occasione della scorsa edizione del Computex, i nuovi laptop MSI realizzati in collaborazione con Mercedes-AMG Motorsport sono ora disponibili in Italia. L’azienda, vero e proprio punto di riferimento del settore dei notebook per il gaming e la creazione di contenuti, porta nel nostro Paese due modelli limited edition: MSI Stealth 18 Mercedes-AMG e MSI Stealth 16 Mercedes-AMG A1V.

MSI Mercedes-AMG: caratteristiche tecniche

I nuovi notebook MSI Stealth realizzati in collaborazione con Mercedes-AMG sono due macchine ad alta potenza, ottime sia per il gaming che per la creazione di contenuti, e si caratterizzano per finiture premium e uno stile esclusivo che differenzia i modelli dal resto della gamma MSI.

Tra le specifiche troviamo i processori Intel Core Ultra, in grado di abbinare efficienza e potenza. Si tratta della prima generazione dei processori, svelata lo scorso dicembre e aggiornata pochi giorni fa con il debutto dei nuovi Intel Core Ultra 200V. A gestire il comparto grafico ci sono, invece, le schede grafiche NVIDIA RTX.

Il nuovo MSI Stealth 18 Mercedes-AMG ha una scocca in lega di allumino-magnesio, per garantire il giusto equilibrio tra robustezza e leggerezza. La scheda tecnica include il processore Intel Core Ultra 9 affiancato dalla scheda video dedicata NVIDIA RTX 4080. CI sono anche 32 GB di RAM e 2 TB di SSD oltre a una tastiera retroilluminata RGB con layout italiano e una batteria da 99,9 Wh.

C’è spazio anche per un display da 18 pollici in 16:10 con pannello Mini LED, caratterizzato da risoluzione 4K e refresh rate di 120 Hz. Il modello arriva sul mercato con una serie di accessori abbinati e con uno stile che richiama le soluzioni di design del laptop. Tra gli accessori troviamo un mouse, un tappetino per il mouse, una custodia e una fascetta per i cavi.

Per gli utenti alla ricerca di un modello più compatto, ma comunque in grado di offrire prestazioni elevate, c’è il nuovo MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V, evoluzione del primo laptop nato dalla colorazione tra il produttore taiwanese e il costruttore tedesco.

Questo nuovo modello è dotato del processore Intel Core Ultra 9 abbinato alla scheda video NVIDIA RTX 4070 oltre che a un display OLED da 16 pollici di diagonale con risoluzione QHD. Il notebook include 32 GB di RAM e 1 TB di SSD.

MSI Mercedes-AMG: prezzo

Il nuovo MSI Stealth 18 Mercedes-AMG è disponibile con un prezzo di 3.959 euro mentre MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V arriva in Italia con un prezzo di 2.859 euro. Entrambi i laptop sono “limited edition” e vengono distribuiti solo tramite alcuni rivenditori autorizzati.