Laptop Copilot+ PC: tutti i modelli già in vendita

Copilot+ PC, la lista completa e i prezzi di tutti i nuovissimi notebook annunciati ufficialmente dai vari produttori e in uscita nei prossimi mesi anche in Italia

Con l’annuncio ufficiale di Microsoft dell’arrivo dei nuovi Copilot+ PC molti produttori hanno presentato le loro versioni di questo innovativo prodotto, pronto ad abbracciare a 360° il mondo dell’intelligenza artificiale.

Per fare questo, c’è bisogno ovviamente di un processore specifico, in questo caso si tratta dei nuovissimi Qualcomm Snapdragon X Elite e il Qualcomm Snapdragon X Plus che, grazie alla loro NPU sono in grado di generare una potenza di almeno 40 TOPS per accedere alle funzioni AI.

Oltre a questo tutti i notebook classificati come Copilot+ PC devono avere almeno 16 GB di RAM e un SSD. Da non dimenticare la presenza del nuovo Tasto Copilot sulle tastiere, utile per richiamare rapidamente le innovative funzionalità dell’assistente di Microsoft.

Infine, bisogna ricordare che questi device utilizzano è una versione particolare di Windows 11 che, stando a quanto dichiarato dal colosso di Redmond, è stata modificata proprio per permettere una migliore integrazione con tutte le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Surface Copilot+ PC: schede tecniche e prezzi

I primi computer ad essere stati annunciati come Copilot+ PC sono stato ovviamente i nuovi Surface di Microsoft, disponibili in versione 2 in 1 e in versione laptop.

Il modello 2 in 1 è il Surface Pro (in foto) e può essere configurato con due diversi display: uno con pannello touch OLED da 13 pollici, con risoluzione 2.880×1.920 pixel e refresh rate fino a 120 Hz e una seconda versione con pannello touch IPS LCD da 13 pollici, con risoluzione 2.880×1.920 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz.

Il processore è a scelta tra un Qualcomm Snapdragon X Elite o Qualcomm Snapdragon X Plus, 16/32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD.

Le opzioni di connettività comprendono due porte USB-C 4.0, la porta Surface Connect per l’alimentatore e la porta Surface Keyboard. Oltre a questo abbiamo il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4. In un secondo momento dovrebbe essere disponibile anche una versione 5G.

I Microsoft Surface Pro possono essere preordinati sul sito Microsoft al prezzo suggerito di

Microsoft Surface Pro – schermo LCD – Snapdragon X Plus, 16/256 GB – Wi-Fi – 1.229 euro

Microsoft Surface Pro – schermo LCD – Snapdragon X Plus, 16/512 GB – Wi-Fi – 1.479 euro

Microsoft Surface Pro – schermo OLED – Snapdragon X Elite, 16/512 GB – Wi-Fi – 1.829 euro

Microsoft Surface Pro – schermo OLED – Snapdragon X Elite, 16 GB/ 1TB – Wi-Fi – 2.029 euro

Microsoft Surface Pro – schermo OLED – Snapdragon X Elite, 32 GB/ 1TB – Wi-Fi – 2.499 euro

I Microsoft Surface Laptop sono disponibili due versioni: con display IPS LCD touch da 15 pollici, con risoluzione 2.496×1.664 pixel e refresh rate fino a 120 Hz e con display touch IPS LCD da 13,8 pollici, con risoluzione 2.304×1.536 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon X Elite mentre il modello da 13,8 pollici può essere configurato anche con un Qualcomm Snapdragon X Plus. Per entrambi sono disponibili fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD.

Tra le connessioni ci sono due porte USB-C 4.0, una porta USB-A e, sul modello da 15 pollici, un lettore di microSD. Le connessioni wireless comprendono WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Anche i Microsoft Surface Laptop sono già disponibili sul sito di Microsoft al prezzo suggerito è di

Microsoft Surface Laptop – 13,8 pollici – Snapdragon X Plus, 16/256 GB – 1.229 euro

Microsoft Surface Laptop – 13,8 pollici – Snapdragon X Plus, 16/512 GB – 1.479 euro

Microsoft Surface Laptop – 13,8 pollici – Snapdragon X Elite, 16/512 GB – 1.679 euro

Microsoft Surface Laptop – 13,8 pollici – Snapdragon X Elite, 16 GB /1 TB – 1.929 euro

Microsoft Surface Laptop – 15 pollici – Snapdragon X Elite, 16/256 GB – 1.579 euro

Microsoft Surface Laptop – 15 pollici – Snapdragon X Elite, 16/512 GB – 1.829 euro

Microsoft Surface Laptop – 15 pollici – Snapdragon X Elite, 16 GB /1 TB – 2.079 euro

Microsoft Surface Laptop – 15 pollici – Snapdragon X Elite, 32 GB /1 TB – 2.529 euro

Acer Swift 14 AI: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Acer Swift 14 AI ha un display LCD IPS (in versione touch e non) da 14,5 pollici, con risoluzione di 2.560×1.600 pixel e refresh rate a 120 Hz.

Il notebook arriverà sul mercato sia con un Qualcomm Snapdragon X Plus che con Qualcomm Snapdragon X Elite, con la possibilità di aggiungere fino a 32 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Non mancano diverse opzioni di connettività con WiFi 7, Bluetooth 5.4, due USB-C, due USB-A e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (microfono/cuffie)

Acer Swift 14 AI sarà disponibile ufficialmente in Europa dal prossimo mese di giugno, con prezzi che partono da 1.499 euro.

Lenovo Copilot+ PC: schede tecniche e prezzi

Il Lenovo Yoga Slim 7x ha uno schermo OLED touch da 14,5 pollici con risoluzione 3K (2.944×1.840 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

A bordo c’è un processore Qualcomm Snapdragon X Elite, affiancato da un massimo di 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Tra le connessioni abbiamo il WiFi 7 e il Bluetooth 5.3 e tre porte USB-C.

Il Lenovo Yoga Slim 7x sarà in vendita a partire da giugno 2024 con prezzi da 1.599 euro.

Il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 ha un display IPS da 14 pollici, con risoluzione 1.920×1.200 pixel e refresh rate a 60 Hz. Il notebook sarà disponibile anche con pannello OLED con risoluzione 2.8K.

Il processore è ancora una volta un Qualcomm Snapdragon X Elite, abbinato a fino a 64 GB di RAM e 1 TB di DDS.

Trovano posto sul notebook due USB-A, due USB-C, una porta HDMI 2.1 e a il jack audio. Non mancano nemmeno il WiFi 7 e il Bluetooth 5.3.

Il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 arriverà in Italia il prossimo agosto, con un prezzo di partenza di 1.769 euro (IVA esclusa).

Galaxy Book4 Edge: scheda tecnica e prezzi

I Galaxy Book4 Edge arrivano sul mercato con display AMOLED touch da 14 e 16 pollici, con risoluzione 3K e refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon X Elite (disponibile in versione a 3,4 GHz e a 3,8 GHz) con 16 GB di RAM e 512 GB oppure 1 TB di SSD.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono due ingressi USB-C 4.0, una porta HDMI 2.1, il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e, solo sulla versione con schermo da 16 pollici, abbiamo anche una USB-C 3.2 e un lettore di schede microSD. Presenti anche il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4.

I Samsung Galaxy Book4 Edge con schermi da 14 e 16 pollici saranno disponibili a partire dal prossimo 18 giugno anche nel nostro paese ma, al momento, ci sono solo i prezzi per gli USA

Samsung Galaxy Book4 Edge – 14 pollici – Qualcomm Snapdragon X Elite 3,4 GHz, 16/512 GB – 1.349,99 dollari

Samsung Galaxy Book4 Edge – 16 pollici – Qualcomm Snapdragon X Elite 3,4 GHz, 16/512 GB – 1.449,99 dollari

Samsung Galaxy Book4 Edge – 16 pollici – Qualcomm Snapdragon X Elite 3,8 GHz, 16 GB /1 TB – 1.749,99 dollari

ASUS Vivobook S 15: scheda tecnica e prezzo

L’ASUS Vivobook S 15 ha un display Lumina OLED da 15,6 pollici, con risoluzione 3K (2.880×1.620 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Disponibile anche una versione con display LCD.

Il processore scelto da Asus è un Qualcomm Snapdragon X Elite che può essere configurato con un massimo di 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD.

Presenti anche stavolta il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4. La dotazione di porte comprende due USB-A, due USB-C, l’ingresso per il jack audio, una porta HDMI e un lettore di schede microSD.

Il nuovo Asus Vivbook S 15 arriverà sul mercato dal 19 giugno 2024 con un prezzo di partenza di 1.399 euro per il modello senza display OLED.

HP Copilot+ PC: schede tecniche e prezzi

L’HP OmniBox X AI ha uno schermo touch che misura 14 pollici con risoluzione 2.2K (2.240×1.400 pixel).

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon X Elite configurabile con fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TD di SSD.

Tra le connessioni ci sono due porte USB-C 4 con USB Power Delivery, DisplayPort e HP Sleep and Charge, una porta USB-A e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Non mancano il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4 (su alcuni modelli c’è, invece, il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3).

Al momento non c’è ancora una data di uscita per l’Italia ma negli Stati Uniti sarà disponibile dal prossimo 18 giugno al prezzo di partenza di 1.199,99 dollari.

L’HP EliteBook Ultra G1Q AI ha uno schermo touch da 14 pollici, con risoluzione 2,2 K. Il processore anche stavolta è un Qualcomm Snapdragon X Elite con fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TD di SSD.

Identiche al modello precedente le connessioni con due porte USB-C, una porta USB-A, il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono), il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2.

Anche l’HP EliteBook Ultra G1Q AI sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo 18 giugno al prezzo di partenza di 1.699 dollari.

Dell Copilot+ PC: Schede tecniche e prezzi

Il Dell XPS 13 arriverà sul mercato con diversi display tutti da 13,4 pollici:

LCD IPS non touch, risoluzione 1.920×1.200 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

LCD IPS touch, risoluzione 2.560×1.600 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

OLED touch, risoluzione 2.880×1.800 pixel e refresh rate a 60 Hz

Il processore è per tutti un Qualcomm Snapdragon X Elite, configurabile con fino a 64 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD. Le connessioni comprendono due porte USB-C 4 con DisplayPort 2.1 e Power Delivery, WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Il Dell XPS 13 sarà ufficialmente disponibile negli USA dal 18 giugno per un prezzo di partenza di 1.299 dollari.

I Dell Inspiron 14 Plus ha un display IPS LCD touch che misura 14 pollici, ha una risoluzione QHD+ e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon X Plus coadiuvato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Presenti a bordo una porta USB-A, due porte USB-C con DisplayPort 2.1 e Power Delivery, un lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack audio (cuffia/microfono). Non mancano naturalmente WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Anche questo modello arriverà negli Stati Uniti a giugno con un prezzo che parte da 1.099 dollari.

Il Dell Latitude 1455 ha un display IPS LCD touch da 14 pollici, con risoluzione QHD+. Il notebook può essere configurato con un processore Qualcomm Snapdragon X Elite oppure un Qualcomm Snapdragon X Plus, con fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD.

Per le connessioni abbiamo due porte USB-C 4, una USB-A 3.2, lo slot per la microSD e l’ingresso per jack audio (microfono/cuffie). Presenti gli immancabili WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Per questo modello è prevista anche una versione con SIM per accedere alla rete 5G.

Ancora nessuna informazione sulla data di uscita e sul prezzo.

Nella lista di device a marchio Dell sono presenti anche il Dell Inspiron 14 e il Dell Latitude 5455 che dovrebbero avere in dotazione entrambi un Qualcomm Snapdragon X Plus, ma non è ancora stato confermato ufficialmente.