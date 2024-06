AMD presenta i nuovi chip Ryzen AI 300 per i Copilot+ PC

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: AMD

Durante il Computex Taipei 2024, la manifestazione internazionale dove vengono presentate tutte le più recenti innovazioni nel settore informatico, AMD ha annunciato ufficialmente i nuovi chip destinati ai recentissimi Copilot+ PC di Microsoft.

Si tratta della serie Ryzen AI 300 (nome in codice Strix Point) che comprende, per il momento, due processori destinati ai notebook: il Ryzen AI 9 HX 370 e il Ryzen AI 9 365. Punta di diamante di questi chip una nuovissima NPU (Neural Processing Unit), un elemento indispensabile per elaborare le funzionalità AI di Window 11, che arriva a ben 50 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), garantendo prestazioni addirittura superiori a quelle dei Qualcomm Snapdragon X Elite e Qualcomm Snapdragon X Plus che, fino a questo momento, avevano l’esclusiva sui Copilot+ PC.

Nel corso dell’evento non sono mancati, però, nemmeno i processori Ryzen della serie 9000 destinati ai computer desktop e i nuovissimi acceleratori per data center che, anche in questo caso, puntano dritti verso le funzionalità AI.

Processori notebook Ryzen AI 300

Bisogna dire, anzitutto, che con questi nuovi processori AMD ha deciso di cambiare la nomenclatura del componente, utilizzando la dicitura AI per focalizzarsi, appunto, sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa. Cambia anche la cifra finale che riparte da 300 e che invece, seguendo l’andamento degli ultimi processori arrivati sul mercato, avrebbe dovuto essere 9000.

In questi chip spicca la NPU XDNA 2 che raggiunge i 50 TOPS; importante ricordare che per essere identificati come Copilot+ PC c’è bisogno di averne una capace di sviluppare una potenza di almeno 40 TOPS.

Dalle prime dichiarazioni ufficiali, l’azienda afferma che la nuova NPU è “la più potente al mondo”, garantendo una potenza di ben cinque volte maggiore rispetto al precedente modello ma con il doppio dell’efficienza energetica.

I due processori della serie Ryzen AI 300 sono basati sull’architettura Zen 5 e realizzati con processo produttivo a 4 nanometri. L’AMD Ryzen AI 9 HX 370 ha una CPU a 12 core, con 8 core Zen 5 e 4 core Zen5c, e con frequenza massima di 5,1 GHz. La GPU, invece, è una Radeon 890M. Il Ryzen AI 9 365 ha una CPU a 10 core con 4 core Zen 5 e 6 cose Zen5c, per una frequenza massima di 5 GHz. Stavolta la GPU è una Radeon 880M.

Per vedere all’opera i nuovissimi chip bisognerà aspettare anche qualche settimana e, stando alle dichiarazioni ufficiali, arriveranno sul mercato a partire da luglio più di 100 modelli di notebook differenti, ad opera di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e MSI.

Processori desktop Ryzen serie 9000

Molto interessante anche l’annuncio sui nuovi processori desktop, con AMD che ha svelato ufficialmente la nuova e attesissima serie Ryzen 9000, destinata ai gamer e ai creatori di contenuti.

La cosa che stupisce di questi nuovi chip è il grandissimo balzo in avanti fatto rispetto alla serie precedente, con i primi test di benchmark mostrati durante l’evento che dimostrano performance nettamente superiori rispetto al passato e un grande miglioramento anche nella gestione delle funzioni AI.

La serie 9000 è composta da quattro modelli differenti, destinati naturalmente a fasce di prezzo differenti e pronti a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori. I chip presentati sono:

AMD Ryzen 9 9950X – 16 Core e 32 Threads – frequenza massima fino a 5.7 GHz – 80 MB di cache

– 16 Core e 32 Threads – frequenza massima fino a 5.7 GHz – 80 MB di cache AMD Ryzen 9 9900X – 12 Core e 24 Threads – frequenza massima fino a 5.6 GHz – 76 MB di cache

– 12 Core e 24 Threads – frequenza massima fino a 5.6 GHz – 76 MB di cache AMD Ryzen 7 9700X – 8 Core e 16 Threads – frequenza massima fino a 5.5 GHz – 40 MB di cache

– 8 Core e 16 Threads – frequenza massima fino a 5.5 GHz – 40 MB di cache AMD Ryzen 5 9600X – 6 Core e 12 Threads – frequenza massima fino a 5.4 GHz – 38 MB cache

Anche i processori della serie 9000 saranno disponibili a partire da luglio 2024, ma per il momento non sono ancora noti i prezzi di lancio.