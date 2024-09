Fonte foto: Narwal

In occasione dell’IFA 2024, Narwal ha annunciato il debutto del nuovo Freo Z Ultra. Si tratta del robot aspirapolvere di nuova generazione che, sfruttando l’intelligenza artificiale, punta ad offrire una “pulizia senza stress” come evidenziato dall’azienda stessa.

Narwal Freo Z Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo Freo Z Ultra punta a offrire agli utenti una pulizia di casa completa e senza stress. Il comparto tecnico del robot aspirapolvere include il sistema TwinAI Dodge, costituito da due telecamere RGB da 1200p con angoli di visione di 136 gradi. Questo sistema consente al robot di ottenere una visuale completa dell’ambiente e, quindi, di rilevare con precisione gli ostacoli, sia grandi che piccoli.

Sulla base dei dati raccolti, l’AI integrata è in grado di valutare le operazioni da effettuare, adeguando il ciclo di pulizia e riuscendo così ad evitare gli ostacoli e completare il suo lavoro. Il robot può pulire intorno agli ostacoli, avvicinandosi fino a meno di 1 centimetro di distanza. Freo Z Ultra impiega non più di 6 minuti per mappare il pavimento, sfruttando la tecnologia LiDAR SLAM 4.0 e creando una mappa 3D dell’ambiente.

Sfruttando la tecnologia Proactive AI DirtSense 2.0, inoltre, Freo Z Ultra è in grado di riconoscere in tempo reale la differenza tra sporco secco e macchie bagnate, adeguando la strategia di pulizia per massimizzare il risultato. In caso di sporco pesante e incrostato, il robot può intervenire in modo mirato, evitando la diffusione di batteri e cattivi odori in casa. A migliorare la pulizia di bordi e angoli c’è il sistema EdgeSwing.

Il robot è, inoltre, in grado di adeguare il funzionamento alla presenza di animali domestici in casa, effettuando interventi più approfonditi quando gli animali non sono presenti. Narwal Freo Z Ultra si occupa anche del lavaggio e dell’asciugatura, adeguando il funzionamento in base al contesto di utilizzo. Il lavaggio permette di portare l’acqua fino a 75° C, in modo da eliminare batteri residui.

L’asciugatura avviene, invece, con aria calda, a 40° C. Tra le caratteristiche del nuovo robot di Narwal troviamo una potenza di aspirazione di 12.000 Pa, la Spazzola Fluttuante Anti-Aggrovigliamento 2.0 e la possibilità di scollegare il panno fino a 12 mm per evitare tappeti e altre superfici che non devono essere bagnate.

Narwal Freo Z Ultra: prezzo

Il nuovo robot aspirapolvere di Narwal sarà disponibile a partire dal prossimo 25 di settembre, con un prezzo di listino pari a 949 euro (invariato rispetto al modello X Ultra). Chi effettuerà il preordine (con un deposito di 9,90 euro) entro il prossimo 24 di settembre, riceverà un codice sconto che permetterà di acquistare il robot aspirapolvere con una spesa ridotta di 100 euro. L’acquisto dovrà essere finalizzato entro il prossimo 1° ottobre.