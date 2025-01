Amazon, questo robot aspirapolvere è da comprare subito: sconto 250 euro

Il mercato dei robot aspirapolvere è in continua evoluzione. Ogni anno vengono lanciati modelli con funzioni sempre più avanzate e si affacciano sul mercato anche nuove aziende. Come ad esempio NARWAL, arrivata nel Bel Paese da qualche anno e che fin da subito ha fatto molto parlare di sé per gli ottimi prodotti lanciati e per il prezzo alla portata di tutti. Oggi vi parliamo di uno degli ultimi modelli, il NARWAL Freo X Ultra protagonista di una delle migliori promo che trovi su Amazon. Infatti, è disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 350 euro rispetto a quello di lancio.

Un’occasione da cogliere al volo per uno dei migliori robot aspirapolvere disponibili in questa fascia di prezzo. Dotato di tecnologie innovative e di una grande potenza di aspirazione, è in grado di mappare efficacemente tutta l’abitazione e grazie alla spazzola anti-grovigli è adatto anche a chi ha un animale domestico. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e scegliere l’intensità della pulizia e in quali stanze dedicare maggiore attenzione. Un robot aspirapolvere completo e da oggi disponibile a un prezzo eccezionale.

NARWAL Freo X Ultra

Narwal Freo X Ultra: prezzo, sconto e offerta Amazon

Una delle migliori offerte del giorno per quanto riguarda i robot aspirapolvere. Su Amazon è disponibile il modello NARWAL Freo X Ultra con una promo speciale che si compone di un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 16% puoi aggiungere un coupon che ben 200 euro che fa crollare il prezzo a 599 euro, minimo storico e miglior prezzo web. In questo modo lo sconto totale sale al 37% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagare il robot aspirapolvere a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai 30 giorni di tempo, quanto basta per testare tutte le funzioni innovative del dispositivo smart. Vi consigliamo di approfittarne subito: il numero di coupon è limitato e potrebbero terminare molto presto.

Narwal Freo X Ultra: le caratteristiche tecniche

Con questo robot aspirapolvere lavapavimenti lo sporco non avrà più scampo. Oltre alla tecnologia AI DirtSense, il NARWAL Freo X Ultra è dotato della funzionalità EdgeSwing, che permette di pulire fino ai bordi e raggiungere ogni angolo della casa. Pulizia approfondita, grazie alle spazzole che rimuovono le macchie ostinate. Le spazzole anti-groviglio rimuovono con efficacia sia i capelli che i peli di animali. Potenza di aspirazione pari a 8.200 Pa, è in grado di rimuovere anche residui di sporco come peli, cereali, polvere e piccoli detriti. Anche se intrappolati in un tappeto spesso, il tutto senza danneggiarlo.

La base del robot NARWAL Freo X Ultra fa sì che possa fare tutto in automatico: si pulisce e si asciuga da solo, oltre a riempirsi automaticamente attingendo dal recipiente, così che i panni potranno sempre inumidirsi con detergente e acqua. Dovremo solo ricordarci di riempire di tanto in tanto il serbatoio quando ci verrà segnalato dal sensore. L’aspirapolvere è in grado di contenere la polvere fino a 7 giorni grazie a un sistema integrato che la comprime, quindi non torna continuamente alla base per svuotarsi. Quando poi ciò sarà necessario, basterà rimuovere un sacchetto usa e getta senza sporcarsi minimamente o aspirare la fastidiosa polvere. Quando la batteria è scarica, torna da solo alla base per ricaricarsi e riprende il lavoro da dove aveva lasciato. Mappa casa velocemente e scansa gli ostacoli con estrema precisione millimetrica, anche se si tratta di oggetti piccoli e bassi.

