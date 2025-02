Netatmo annuncia la nuova Videocamera Interna Advance

Fonte foto: Netatmo

Netatmo ha annunciato il debutto della nuova Videocamera Interna Advance, ultima novità della gamma di prodotti per la sicurezza domestica del brand francese, che punta a rafforzare la sua posizione sul mercato dei prodotti per la Smart Home. La nuova videocamera sarà disponibile a brevissimo, anche in Italia.

Netatmo Videocamera Interna Advance: caratteristiche

La nuova Videocamera Interna Advance di Netatmo punta ad offrire agli utenti la possibilità di tenere sotto controllo l’interno della propria abitazione. Il dispositivo è dotato di un sensore 2K HDR a 30 fps che può assicurare immagini chiare e ricche di dettagli. Il sensore ha un angolo di visione di 130°. La videocamera è in grado di connettersi a Internet tramite rete Wi-Fi Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz), sfruttando anche la tecnologia MIMO per migliorare la ricezione del segnale anche quando la telecamera è posizionata lontano dal router di casa.

Il modello di Netatmo, inoltre, integra un sistema di microfoni ad alte prestazioni, con la possibilità di sfruttare la tecnologia beamforming per eliminare i rumori di fondo e garantire la possibilità di ascoltare quello che succede in casa, in modo chiaro. C’è anche l’audio bidirezionale, con uno speaker da 80 dB integrato. La videocamera, inoltre, viene alimentata via cavo, eliminando la necessità di dover ricorrere a una batteria e, quindi, riducendo la necessità di interventi di manutenzione ordinaria.

L’installazione può avvenire sia su un mobile, semplicemente appoggiando la videocamera, che a parete, con l’utilizzo di un supporto dedicato che semplifica l’installazione. Il nuovo prodotto della gamma Netatmo integra la funzione Netatmo Smart Privacy, con un otturatore meccanico che si chiude, in automatico, quando l’utente rientra in casa (il sistema si basa sul riconoscimento facciale oltre che sui dati di geolocalizzazione). In questo modo, la Netatmo Videocamera Interna Advance, quando non serve, smetterà di funzionare, garantendo la massima privacy. La gestione avviene tramite l’app Home + Security.

Prezzo e disponibilità

La nuova Videocamera Interna Advance di Netatmo sta per arrivare sul mercato. L’azienda ha confermato che la data di lancio è fissata per il prossimo 19 febbraio 2025. Gli utenti potranno acquistare la videocamera con un prezzo di 249,99 euro, senza dover attivare alcun abbonamento per poter sfruttarne le caratteristiche.

Da segnalare anche l’interessante promo con cui Netatmo punta a sostenere l’economia circolare, invogliando i suoi utenti ad acquistare la nuova Videocamera Interna Advance. Chi ha già una Videocamera Interna della gamma Netatmo potrà restituirla e ottenere uno sconto di 50 euro. La nuova videocamera sarà acquistabile direttamente tramite lo store dell’azienda.