Netflix alza ancora i prezzi: quanto costa ora l'abbonamento

Nuovi prezzi già validi in Germania, per i nuovi abbonati: è solo questione di tempo prima che i rincari arrivino anche in Italia

Nuovi rincari in arrivo per l’abbonamento alla piattaforma di streaming più famosa e apprezzata al mondo: Netflix ha alzato i prezzi di tutti i suoi piani, tranne uno, nel primo mercato europeo. Si tratta della Germania ma, come ormai sappiamo bene, nel giro di poco il prezzo verrà ritoccato anche negli altri Paesi europei.

Netflix, e tutte le altre piattaforme di streaming, sono solite adottare questa strategia di aumento del prezzo: si parte dai mercati più forti, quelli dove il servizio è più consolidato e i clienti sono più affezionati, e si passa poi a tutti gli altri mercati, a poco a poco. In Italia, quindi, i nuovi prezzi potrebbero arrivare entro pochi mesi, se non settimane.

Netflix: quanto costa ora

I nuovi prezzi di Netflix in Germania sono già validi per i nuovi clienti e a breve lo saranno per chi è già abbonato. Per noi italiani questi rincari sono praticamente un annuncio di cosa succederà nel nostro Paese a breve, visto che in Germania Netflix ha la stessa offerta che in Italia, con tre abbonamenti disponibili e uno ancora attivo, ma che non può più essere sottoscritto:

Base (attivo solo per chi è già cliente)

Standard con pubblicità

Standard senza pubblicità

Premium

Questi abbonamenti hanno gli stessi limiti tecnici che hanno anche in Italia, come quello sulla risoluzione massima e sul numero di persone che possono guardare contemporaneamente.

Fino a pochi giorni fa in Germania c’erano anche gli stessi prezzi che abbiamo noi in Italia, con l’unica differenza del piano Standard con pubblicità (che in Italia costa 5,49 euro/mese):

Base – 7,99 euro/mese

Standard con pubblicità – 4,99 euro/mese

Standard senza pubblicità – 12,99 euro/mese

Premium – 17,99 euro/mese

I nuovi prezzi tedeschi di Netflix sono quasi tutti al rialzo. Stranamente (ma neanche tanto, a dirla tutta) proprio l’abbonamento con pubblicità non è stato toccato, mentre tutti gli altri sì:

Base – 7,99 euro/mese

Standard con pubblicità – 4,99 euro/mese

Standard senza pubblicità – 13,99 euro/mese

Premium – 19,99 euro/mese

L’aumento, quindi, è di uno o due euro al mese, in base all’abbonamento, per i nuovi clienti. Netflix non ha ancora comunicato quando applicherà questi rincari anche a chi è già abbonato.

Netflix: nuovi prezzi anche in Italia?

E’ inutile girarci intorno, la risposta è sì: i rincari degli abbonamenti a Netflix arriveranno anche in Italia, anche se al momento non sono stati ancora annunciati. Lo possiamo dare per certo perché fa parte della strategia globale di Netflix spalmare gli aumenti di prezzo con tempistiche diverse tra un Paese e l’altro.

Nei mesi scorsi, ad esempio, era toccato agli abbonati di Stati Uniti, Regno Unito e Francia pagare di più per lo stesso servizio. Piuttosto, invece che sul prezzo che sale, è utile guardare a quello che resta fermo: in Germania nessun rincaro per l’abbonamento con pubblicità.

Il motivo è ancora una volta globale e ben noto: Netflix ha deciso, e lo ha detto chiaramente, di seguire la strada della pubblicità per massimizzare i ricavi. In futuro Netflix punterà tantissimo sull’abbonamento con pubblicità che, tra tutti quelli offerti, è quello che rende di più alla piattaforma.