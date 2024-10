Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Netflix e Disney+ ora costano di più in Italia: ecco i nuovi prezzi degli abbonamenti alle due piattaforme di streaming

Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Netflix e Disney+, due delle principali piattaforme di streaming per numero di utenti attivi, aumentano i prezzi in Italia. Con una sorprendente coordinazione, infatti, i due servizi hanno annunciato un incremento del costo degli abbonamenti.

I rincari non arrivano a sorpresa in quanto, soprattutto per Disney+ (che di recente ha anche applicato una stretta alla condivisione), erano già stati anticipati nei mesi scorsi.

Per accedere alle versioni più complete di Netflix e Disney+ (con 4K incluso) bisogna considerare una spesa extra di 2 euro al mese per entrambi i servizi. Complessivamente, quindi, gli utenti devono considerare una spesa aggiuntiva di 4 euro al mese.

I nuovi prezzi di Netflix

Guardare Netflix ora costa di più. Per gli utenti italiani, infatti, arrivano rincari per tutti e tre i piani della piattaforma di streaming. Il piano Standard con pubblicità, infatti, passa da 5,49 euro al mese a 6,99 euro al mese, avvicinandosi al costo del piano Base senza pubblicità (eliminato alcuni mesi fa quando costava 7,99 euro al mese). L’aumento è di 1,5 euro al mese.

Aumenta anche il costo del piano Standard senza pubblicità, che passa da 12,99 euro a 13,99 euro al mese, con un rincaro di 1 euro. Il rincaro maggiore riguarda il piano Premium, l’unico che include il 4K e che consente l’accesso alla piattaforma da quattro dispositivi (invece che due). Questo piano passa da 17,99 euro al mese a ben 19,99 euro al mese, con un incremento di 2 euro.

I nuovi prezzi di Netflix sono validi sia per chi si iscrive oggi alla piattaforma che per i già abbonati.

I nuovi prezzi di Disney+

Anche Disney+ ha ritoccato i prezzi. In particolare, il piano Standard senza pubblicità passa da 8,99 euro al mese a 9,99 euro al mese. Rincaro anche per la versione annuale, che incrementa da 89,90 a 99,90 euro. L’aumento è ancora più significativo per il piano Premium, l’unico che consente l’accesso al 4K, con la possibilità di accesso da 4 dispositivi in contemporanea.

Il piano Premium passa da 11,99 euro al mese a 13,99 euro al mese, con un rincaro di 2 euro. Per la versione annuale, invece, il costo passa da 119,90 euro a 139,90 euro, con un rincaro di 20 euro sul costo complessivo dell’abbonamento. Non ci sono novità per il piano Standard con pubblicità, che continuerà a costare 5,99 euro al mese.

Per i già clienti Disney+, i nuovi prezzi entreranno in vigore a partire dal prossimo 21 novembre 2024 mentre per i nuovi clienti che si iscrivono alla piattaforma il nuovo listino è già valido.