Se siete alla disperata ricerca di qualcuno che possa risolvere i vostri problemi con la piattaforma di Netflix, oppure volete abbonarvi e non sapete come fare, siete arrivati nella pagina che fa al caso vostro.

Netflix mette a disposizione molti modi per riuscire a risolvere problemi, per chiarire dei dubbi attraverso dei link utili che spiegano i disagi più frequenti, o addirittura hai la possibilità di parlare con un operatore pronto ad ascoltarti ed aiutarti, sia per un problema semplice, che per uno più complesso. Netflix deve essere, nella sua interezza, un’esperienza positiva, anche la sua assistenza clienti è molto semplice e intuitiva e se proprio non ti va di cercare tra i link indicati, potrai in ogni momento contattare un operatore.

Come contattare Netflix

Per contattare l’assistenza clienti di Netflix si può fare anche direttamente dall’app dopo averla scaricata sul tuo smartphone. La cosa importante per queste chiamate, è avere una connessione dati eccellente e stabile, che sia tramite rete dati o Wi-Fi. Queste chiamate sono gratuite e non prevedono nessun costo. L’unico costo che potrà essere applicato è quello per il consumo dei dati mobili, che varia in base al gestore adoperato. Per riuscire a contattare Netflix tramite l’applicazione e se sei già abbonato, segui le nostre indicazioni :

clicca sul tuo profilo;

cerca il pulsante “aiuto”;

clicca su “chiama” o “chat”.

Se invece non sei abbonato alla piattaforma e vuoi contattare l’assistenza Netflix devi :

aprire l’applicazione;

cliccare su “aiuto”, che troverai nell’angolo in alto a destra del tuo schermo;

infine scegliere se chiamare o contattare l’assistenza tramite chat.

Se pensi sia più semplice parlare direttamente con un operatore e spiegare a voce qual è il tuo problema, esiste un numero verde a cui potersi rivolgere. Per poter parlare con l’assitenza Netflix devi innanzitutto scaricare dal tuo Play Store l’app di Netflix, e scegliere tra “chiamaci” e “chiama il centro assistenza”, che sono attivi sia per gli abbonati, che per i non abbonati. Verrete poi contattati da un operatore che prenderà in carica il vostro problema, chiarendo ogni vostro dubbio. Questo servizio è gratuito, c’è solo bisogno di aver scaricato l’app e di avere una connessione dati stabile.

Netflix assistenza numero verde

Un altro modo per poter parlare con l’assitenza clienti Netflix è il numero verde che viene indicato sul sito ufficiale : 800-797-634. Gli operatori sono a disposizione per garantire una completa assistenza a chi ne ha bisogno e richiede il loro servizio. Ogni dubbio verrà risolto in qualsiasi ora del giorno e della notte, perchè il servizio è attivo 24 ore su 24.

Netflix assistenza: chat

Tra i vari modi per contattare il servizio clienti di Netflix, c’è anche il supporto di un operatore via chat: la piattaforma fornisce un servizio gratuito di messaggistica istantanea, dove si possono scrivere i propri dubbi ed aspettare la risposta di un operatore. Prima di aprire la chat, Netflix offre la possibilità ai suoi clienti di esaminare alcuni link su cui troverà tutte le domande e i dubbi più frequenti di chi utilizza l’app di streaming più adoperata al mondo. I problemi più comuni riguardano i problemi tecnici, i pagamenti, il funzionamento generale del sito e altro.

Se per caso in questi link non riuscissi a trovare la soluzione del tuo problema, non preoccuparti, come già abbiamo scritto, puoi contattare quando vuoi un operatore tramite la messaggistica instantenea, che trovi sul sito ufficiale di Netflix nella sezione dedicata (contattaci – avvia una chat). La procedura è molto semplice, sarà come parlare con un amico. Scrivi la tua domanda nel form dedicato e aspetta che un operatore ti risponda. Verrai seguito passo dopo passo, fin quando il problema non sarà risolto.

L’operatore incaricato ad aiutarti, potrà chiederti di svolgere alcune azioni. Ovviamente anche questo modo di contattare il servizio clienti di Netflix è assolutamente gratuito e come gli altri, tranne per il numero verde, hai bisogno di una buona connessione dati. Ciò non toglie che sono sempre validi i social: sia sull’account twitter, che sulla pagina facebook di Netflix, si possono esporre dubbi e incertezze. Invece, se preferite inviare una mail, sempre sul sito ufficiale trovate l’indirizzo mail a cui fare riferimento.