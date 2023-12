Fonte foto: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

A distanza di poche settimane dall’annuncio di una nuova espansione del catalogo di giochi, arrivano ulteriori novità per Netflix Games che, da questa settimana, mette a disposizione dei suoi utenti anche titoli di grande richiamo come Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition, la raccolta che comprende tre titoli dell’apprezzata serie GTA, e Football Manager 24 Mobile.

Entro fine anno, gli utenti Netflix (con abbonamento senza pubblicità attivo) avranno a disposizione un catalogo di ben 86 giochi. Per il prossimo anno, inoltre, l’azienda ha anticipato l’arrivo di tante novità. Il catalogo di titoli a disposizione degli utenti è destinato a (più che) raddoppiare.

Nuovi giochi in arrivo nel 2024 su Netflix

Netflix ha diffuso le prime novità sui giochi in arrivo per gli abbonati nel corso del 2024. Tra i primi titoli che andranno ad arricchire il catalogo nel corso del prossimo anno ci sono Cozy Grove: Camp Spirit, seguito dell’apprezzato Cozy Grove, e FashionVerse, un gioco 3D dedicato al mondo della moda che integrerà dei potenziamenti a base di AI per la generazione di immagini fotorealistiche (i dettagli, però, non sono ancora noti).

Da segnalare anche l’arrivo di Sonic Mania Plus, nuovo titolo di una delle icone del mondo videoludico, Sonic. Il gioco, già disponibile su console, sarà un’esclusiva Netflix per quanto riguarda la sua versione mobile e metterà a disposizione degli utenti la possibilità di controllare svariati personaggi dell’universo di Sonic per affrontare vari livelli caratterizzati dal classico stile da platform dinamico. Da notare anche l’arrivo di Game Dev Tycoon, un simulatore che metterà i giocatori alla guida di una compagnia di sviluppo di videogiochi negli anni 80. La versione Netflix Edition del gioco includerà vari contenuti esclusivi ispirati alle produzioni più popolari e apprezzate della piattaforma di streaming.

Oltre a questi quattro titoli, che rappresentano le principali novità dei prossimi mesi per Netflix Games, la piattaforma si prepara a registrare l’arrivo di ulteriori titoli. Tra questi, l’azienda ha già confermato i seguenti:

Braid, Anniversary Edition

Chicken Run: Eggstraction

The Dragon Prince: Xadia

Dumb Ways to Survive

Hades

Harmonium: The Musical

Katana Zero

Money Heist: Ultimate Choice

Monument Valley 1 & 2

Netflix Stories: Virgin River

Paper Trail

The Rise Of The Golden Idol

In arrivo, inoltre, ci sono ulteriori titoli. Tra questi troviamo un nuovo capitolo della serie Rebel Moon, che seguirà Rebel Moon — Part One: A Child of Fire and Rebel Moon — Part Two: The Scargiver, oltre a un gioco ambientato nell’universo di Squid Game.

Tanti giochi in sviluppo

Netflix intende arricchire ulteriormente il suo catalogo di giochi. Come anticipato in precedenza, entro fine anno, per gli utenti del servizio ci saranno 86 giochi a disposizione. Il catalogo, però, si prepara a un’ondata di novità nei prossimi mesi. Netflix ha confermato, infatti, che in sviluppo ci sono “quasi 90 giochi“. Ad affiancarsi a questi titoli ci saranno ulteriori giochi di terze parti pronti ad arricchire il servizio.