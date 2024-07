È in arrivo una nuova versione di Rebel Moon

La saga epica in due parti di Zack Snyder sta per tornare nella versione director’s cut: due nuovi capitoli con contenuti extra girati appositamente

Per chi non ne avesse ancora avuto abbastanza, Rebel Moon di Zack Snyder sta per tornare in una versione nuova ed estesa. Il primo film Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco (in originale Rebel Moon – Part One: A Child of Fire) è uscito su Netflix a dicembre 2023, seguito ad aprile 2024 dal sequel Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice (in originale Rebel Moon – Part Two: The Scargiver). L’intenzione di Snyder è di proseguire con un terzo film, del quale però non ci sono ancora informazioni certe. Nell’attesa, per i fan c’è una buona notizia: fra pochi giorni arrivano le versioni director’s cut di entrambi i film giù usciti.

Com’è la versione estesa dei film di Rebel Moon

Era già noto da tempo che i film della saga Rebel Moon avrebbero avuto una versione director’s cut; dunque, più lunga rispetto a quella originariamente distribuita su Netflix e in qualche modo più simile al progetto concepito da Snyder, dato che in queste versioni tipicamente vengono incluse anche scene girate, ma che per varie ragioni sono state scartate dal montaggio finale.

Le due versioni director’s cuts usciranno sempre su Netflix e saranno intitolate (in lingua originale) Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood e Chapter Two: Curse of Forgiveness. «Immergiti ulteriormente nella mitologia e nella follia dell’epica saga di fantascienza di Zack Snyder», ha detto Netflix presentando queste novità.

Rebel Moon director’s cut: cosa sappiamo

Nella versione director’s cut di Snyder (che, stando a quanto dichiarato dallo stesso regista, dovrebbe includere un’ora extra di riprese inedite) un pacifico insediamento su una luna in un angolo remoto dell’universo è minacciato dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius.

Kora (interpretata da Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza per sopravvivere. È lei infatti a riunire una piccola banda arruolando i “suoi” guerrieri tra outsider, ribelli, contadini e orfani di guerra uniti dal comune desiderio di rivalsa, libertà e vendetta.

«È un’immersione profonda», ha dichiarato Snyder parlando della versione estesa. «Non so come sono finito nel mondo del Director’s Cut, ma quello che posso dire è che, per me, il Director’s Cut è sempre stato qualcosa per cui ho dovuto lottare in passato, perché nessuno lo voleva. Era un figlio illegittimo che cercavo sempre di mettere insieme, perché esisteva una versione più profonda».

Con Netflix, ha proseguito il regista, «abbiamo girato scene solo per il Director’s Cut. Quindi, in questo senso, è davvero una rivelazione».

Rebel Moon Director’s cut: quando esce

Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood e Chapter Two: Curse of Forgiveness, ovvero le due versioni director’s cut di Rebel Moon, escono su Netflix il 2 agosto 2024.