Fonte foto: Netflix

Netflix punta sempre di più sul gaming: la piattaforma di streaming, infatti, ha iniziato un nuovo test con l’obiettivo di mettere a disposizione una serie di giochi per i suoi utenti su computer e TV e non solo su smartphone. Il test in questione è iniziato in Canada e nel Regno Unito e, probabilmente, sarà esteso ad altri Paesi nel corso del prossimo futuro.

La beta del servizio di giochi in streaming riguarderà, inizialmente, due giochi. Si tratta di una “prova generale” per testare l’infrastruttura e la qualità del servizio in vista di un rilascio globale nel corso del prossimo futuro e del potenziamento dell’offerta della piattaforma di streaming. Nel prossimo futuro, il servizio potrebbe arrivare anche in Italia.

Netflix punta sul gaming in streaming

Gli utenti di Netflix, per ora in Canada e nel Regno Unito, avranno la possibilità di accedere a due giochi, Oxenfree di Night School Studio (realizzato da un team di sviluppo di proprietà di Netflix stessa) e Molehew’s Mining Adventure. L’accesso ai due titoli potrà avvenire tramite alcuni modelli di Smart TV oppure su PC e Mac, collegandosi al sito ufficiale Netflix.com.

Il gaming in streaming tramite Netflix prevede alcuni accorgimenti particolari. Su Smart TV, infatti, gli utenti dovranno usare lo smartphone come controller. L’app di Netflix mostrerà, infatti, i controlli del gioco a schermo e l’utente potrà gestire il gioco sul TV direttamente dal proprio dispositivo mobile. Giocando su computer, invece, si potrà ricorrere a mouse e tastiera.

Il servizio di gaming in streaming su Smart TV sarà attivo solo su alcuni dispositivi di aziende partner di Netflix. La beta, infatti, sarà accessibile tramite dispositivi selezionati Amazon Fire TV, Google TV oltre che su TV LG e TV Samsung. Netflix ha comunque anticipato la volontà di arricchire l’elenco dei dispositivi compatibili di volta in volta.

Un test per la tecnologia di streaming di Netflix

Netflix ha confermato come l’idea di rendere accessibili i giochi in streaming su Smart TV e computer sia legata soprattutto alla volontà di testare la tecnologia di streaming dell’azienda, valutando anche le soluzioni adottate per la realizzazione del controller tramite smartphone. Si tratta, di fatto, di una serie di prove generali in vista di un progetto più articolato.

Nel prossimo futuro, infatti, Netflix potrebbe investire in modo sempre più significativo sul gaming in streaming, con l’obiettivo di garantire ai suoi utenti un servizio aggiuntivo da affiancare alla visione on demand di film, serie TV e documentari su computer e Smart TV.

Prima di rilasciare su scala globale un servizio di questo tipo, andando anche a incrementare il catalogo di giochi disponibili, Netflix intende valutare, nei minimi dettagli, le capacità della sua tecnologia e dell’infrastruttura, con l’obiettivo di garantire un servizio eccellente agli utenti. Per il momento, quindi, il gaming in streaming tramite Netflix su TV e computer resterà un’esclusiva degli utenti nel Regno Unito e in Canada.