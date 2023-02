Netflix, per chi arriva l'audio spaziale

Tra i quattro piani di abbonamento a Netflix, il più costoso, definito non a caso "Premium", ora porta agli abbonati una nuova interessante funzionalità: l’audio spaziale. Questa si aggiunge alla visione dei programmi in 4K HDR che rimane una prerogativa di questo piano di abbonamento.

Netflix migliora l’audio per i gli abbonati Premium

La nuova funzionalità audio spaziale è offerta gratuitamente a tutto coloro che già hanno un abbonamento Premium o a coloro che decideranno di passare al piano più costoso da un abbonamento base o base con pubblicità.

Secondo Netflix la funzione audio spaziale, in abbinamento alla visione dei contenuti in qualità 4K HDR, consente di avere un’esperienza di livello cinematografico direttamente sulla propria TV di casa. E, come ci tiene a sottolineare la piattaforma di streaming, per godere di questa nuova funzione audio non serve alcuna attrezzatura aggiuntiva.

Infatti, come spiega il colosso dello streaming, se non si posseggono diffusori surround, l’audio spaziale viene attivato automaticamente durante la visione di una serie TV o di un film compatibile con l’audio stereo. Netflix afferma che l’audio spaziale dovrebbe essere efficace su TV che non sono troppo lontane dallo spettatore e sugli smartphone e tablet che dispongono di altoparlanti stereo.

Se invece si possiede un sistema surround nelle impostazioni audio è meglio attivare la visione con surround 5.1 o Dolby Atmos.

Al momento l’audio spaziale è già disponibili in oltre 700 titoli tra i più popolari che si possono vedere su Netflix. Tra questi Stranger Things e The Watcher, ma l’elenco è destinato ad aumentare nei prossimi mesi. Per sapere quale film o serie TV è disponibile con la funzione audio spaziale basta scrivere "audio spaziale" nella barra di ricerca.

Netflix Premium passa 6 dispositivi

Un’altra novità per i soli utenti "Premium" riguarda il numero di dispositivi abilitati al download, che ora passa da quattro a sei. Per ottenere un abbonamento Premium bisogna attualmente pagare 17.99 euro al mese e si ottengono tutte queste novità, oltre, come detto alla visione in 4K HDR.

Per 12,99 euro ci si può abbonare al piano "Standard" che offre contenuti a 1080p (Full HD) e due dispositivi su cui effettuare i download. Per 7,49 euro al mese si accede al piano Base. In questo caso, la qualità di questi scende a 720p (HD) e si può effettuare il download solo su un dispositivo.

Il meno costoso è il piano Base con pubblicità che per 5,49 euro al mese offre le stesse caratteristiche del Piano Base, ma in più inserisce spot pubblicitari durante la visione dei contenuti.