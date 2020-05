Netflix, si potrà vedere un film offline anche se il download è incompleto

La possibilità di scaricare un contenuto da Netflix per poi vederlo offline è stata introdotta nel lontano 2016 e, da allora, è diventata una delle più apprezzate dagli utenti. Perché è comoda: ti permette di fare il download mentre sei connesso ad una rete gratuita o al Wi-Fi di casa e poi vedere il film o l’episodio della serie Tv quando vuoi.

Dal 2016 ad oggi, però, questa funzionalità non è mai stata modificata realmente e continua ad avere un grosso limite: è necessario scaricare il file completamente prima di iniziare la visione. Se sei arrivato al 50% di un lungo e pesante film, quindi, non puoi iniziare a vederlo. Molti utenti, in questi anni, hanno chiesto a Netflix di introdurre la possibilità di guardare i contenuti parzialmente scaricati e l’azienda ha sempre risposto in modo molto vago, ringraziando per il suggerimento e affermando che stava valutando la possibilità di introdurre questa funzione. A quanto pare, alla fine, Netflix si è convinta e a breve potrebbe accontentare gli utenti. Lo si deduce dalla lettura del codice dell’ultima versione della app per Android, la v7.58.0, analizzata dagli esperti di XDA Developers.

Netflix: le novità dell’ultima versione

Le righe di codice individuate da XDA hanno tutte a che fare con il download parziale del file. Sono tutti messaggi che l’app potrebbe inviare all’utente quando la parte già scaricata del file è stata vista completamente. Messaggi come “Hai raggiunto la fine di ciò che hai scaricato finora. Vuoi scaricare su cellulare per continuare a guardare?“, oppure “Hai raggiunto la fine di ciò che è stato scaricato finora. Connettiti a Internet per continuare a guardare” e “Devi scaricare un po’ di più per iniziare a guardare“. Messaggi non presenti nelle precedenti versioni della app Android di Netflix, anche se non è ancora sicuro che il prossimo aggiornamento definitivo dell’app introduca realmente questa nuova funzionalità.

A che serve guardare i film prima della fine del download

Chi ha qualche anno alle spalle e ha usato i primi software per il download di film dalla rete Internet (nell’epoca della pirateria informatica selvaggia), ha già la risposta a questa domanda. Il primo motivo per iniziare a guardare un film prima della fine del download è proprio vedere di che film si tratta. Se non ci piace possiamo anche evitare di continuare a scaricarlo e passare al prossimo. Gli impazienti, poi, non vedono l’ora di poter vedere almeno parte dell’ultimo episodio della loro serie Tv preferita, anche se non è ancora completo. Infine, chi ha una connessione non molto performante, può iniziare il download e dopo qualche decina di minuti iniziare la visione per evitare di vederlo in streaming con molte interruzioni di buffering.