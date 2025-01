L'app di Netflix ha una bella novità per i patiti delle serie

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Varga Jozsef Zoltan/Shutterstock

Già da qualche giorno Netflix ha fatto un gradito regalo ai suoi utenti, soprattutto agli appassionati di binge watching: sull’app ufficiale per iPhone e iPad, dopo tante richieste, è arrivato il pulsante Season Download, che con un semplice tap permette agli abbonati al servizio di scaricare intere stagioni delle proprie serie TV preferite.

La funzione, già disponibile da tempo per i device Android, è la naturale evoluzione di quella per scaricare contenuti per la visione offline, introdotta ormai nel 2016, solo che in questo caso, invece di procedere per singoli download, gli utenti possono scaricare in blocco tutti gli episodi da guardare dove e quando vogliono e, soprattutto, senza il bisogno di una connessione Internet.

Come funziona il pulsante Season Download

Il nuovo pulsante ha fatto la sua comparsa già da qualche giorno nella pagina di visualizzazione dei vari show sulla piattaforma ed è posizionato accanto all’opzione Condividi.

Se non fosse ancora disponibile, la prima cosa da fare è aprire l’App Store e procedere con l’aggiornamento dell’applicazione all’ultima versione disponibile. Si ricorda, inoltre che l’app Netflix richiede un iPhone con iOS 17.0 o versioni successive oppure un iPad con iPadOS 17.0 o versioni successive.

Fatto questo, basta avviare l’app Netflix e fare tap su una delle molte serie in catalogo, selezionare la stagione da scaricare scegliendo tra quelle disponibili, fare tap su Scarica gli episodi e attendere il completamento del download.

Naturalmente, chi preferisce ancora scaricare i singoli episodi può farlo come sempre utilizzando l’apposito pulsante Download posizionato vicino al titolo

Per vedere i programmi scaricati ed, eventualmente, eliminare gli episodi già guardati basta andare nella sezione Download accessibile passando da Il mio Netflix oppure dall’icona a forma di freccia nella home.

Cosa cambia per gli utenti

Con l’arrivo del pulsante Season Download su iOS e iPad OS anche per i possessori di dispositivi a marchio Apple cambiano molte cose e la possibilità di scaricare intere stagioni sul proprio dispositivo ha una certa utilità, soprattutto in quelle situazioni quando non si ha a disposizione il WiFi di casa o la rete mobile, come durante un lungo viaggio in treno, in aereo o in macchina, ad esempio.

Oltretutto, anche in presenza di una connessione mobile, poter guardare i contenuti offline (scaricati in precedenza con il WiFi domestico) è anche un’ottima strategia per risparmiare un po’ di dati preziosi e non restare senza connessione Internet.

Netflix, insomma, ha deciso di ascoltare le richieste dei suoi utenti e con l’inizio di questo 2025 ha pensato bene di fare loro questo “regalo” a lungo atteso che, sicuramente, ha già fatto la gioia di molti appassionati di serie TV in tutto il mondo.