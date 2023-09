Non solo Oppenheimer: 3 film sull'atomica in streaming

Fonte foto: Universal Pictures

Insieme a Barbie e Super Mario, Oppenheimer in queste utile settimane ha dominato i box office di tutto il mondo. Il film, che è uscito al cinema in Italia a fine agosto, è l’ultima fatica cinematografica di Christopher Nolan ed è già diventato il biopic con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema. La trama racconta la storia di Robert Oppenheimer, il fisico che è stato direttore del Progetto Manhattan durante la costruzione della prima bomba atomica, negli anni della Seconda guerra mondiale. Il film non è ancora disponibile in streaming e, stando alle ultime dichiarazioni in merito, di certo non lo sarà prima della fine di novembre. Sulle principali piattaforme di streaming però si possono già vedere altri film che hanno raccontato la storia dell’atomica.

L’ombra di mille soli

Chi ha già visto Oppenheimer al cinema, ad esempio, troverà familiare il racconto di L’ombra di mille soli (visibile su Chili). Questo film del 1989, il cui titolo originale è Fat Man and Little Boy, cioè i nomi delle due atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, racconta infatti la vera storia del Progetto Manhattan. I protagonisti sono il fisico Robert Oppenheimer e il generale Leslie Groves, che era il comandante di tutto il progetto. Il film è scritto da Bruce Robinson e diretto da Roland Joffé, mentre nel cast ci sono Paul Newman, Laura Dern e John Cusack.

Tra l’altro questa stessa storia è narrata anche in una serie tv ben più recente: Manhattan, composta da due stagioni e andata in onda tra il 2014 e il 2015. Ideata da Sam Shaw, la serie non si concentra tanto sugli aspetti storici, quando su quelli emotivi degli uomini e delle donne che vivevano a Los Alamos. In Italia è stata trasmessa da Sky.

Il dottor Stranamore

Su Apple Tv+, Chili, Rakuten e Prime Video (a noleggio) c’è invece il celebre film Il dottor Stranamore o come ho imparato a smettere di preoccuparmi e amare la bomba. Uscito nel 1964, questo film satirico è una commedia nera ed è diretto da Stanley Kubrik. Ispirata alla crisi dei missili di Cuba, la trama ruota attorno a un generale americano in preda alla pazzia che ordina un attacco nucleare all’Unione Sovietica. Mentre i vertici cercano di fermarlo, l’incompetenza degli uomini al potere emerge in tutta la sua portata tragicomica.

The Day After – Il giorno dopo

L’ipotetica guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica che in Il dottor Stranamore era lo spunto di un racconto satirico diventa drammaticamente reale in The Day After – Il giorno dopo. Uscito nel 1983, questo film drammatico e apocalittico è stato scritto da Edward Hume e diretto da Nicholas Meyer. Le conseguenze terribili della terza guerra mondiale, che è una guerra nucleare, vengono qui narrate attraverso le vicende degli abitanti di una piccola città del Kansas. Il film è disponibile su Prime Video.