Huawei MateBook D 16, con gli sconti su Amazon è un'occasione

Il Huawei MateBook D 16 è un buon notebook leggero e versatile, perfetto sia per la produttività che per lo studio. Con l’offerta Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Huawei

Acquistare un notebook da utilizzare per la produttività e lo studio, non è certamente una cosa da dare per scontata e prima di scegliere il proprio device bisogna prendersi il giusto tempo senza lasciarsi consigliare dalla fretta.

Del resto, si tratta di un acquisto importante, con un costo non trascurabile e che, con buone possibilità, accompagnerà l’utente nella vita professionale (e non solo) per parecchio tempo.

Per non sbagliare e portare a casa il prodotto giusto al miglior prezzo possibile, basta cercare su Amazon dove sono disponibili quotidianamente moltissime offerte, come quella per il Huawei MateBook D 16, un ottimo computer portatile che può essere acquistato a un prezzo più che vantaggioso.

Huawei MateBook D 16 – Intel Core i5 – Versione 16/512 GB

Huawei MateBook D 16: scheda tecnica

Il Huawei MateBook D 16 ha uno schermo IPS LCD che misura 16 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il display è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore in dotazione è un Intel Core i5 di dodicesima generazione a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una Intel UHD integrata nel processore stesso; chiaramente una soluzione entry level, da utilizzare per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano ma incompatibile con applicazioni più specifiche e che richiedono più potenza di calcolo, come il gaming, la grafica digitale o l’editing video.

Tra le opzioni di connettività ci sono due porte USB-A (una 3.2 e una 2.0), una porta USB-C 3.2, l’HDMI e l’ingresso per il jack da 3,5 mm cuffie/microfono. Per quanto riguarda le connessioni wireless non mancano il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Sul notebook ci sono anche una webcam HD 720P, due microfoni e due altoparlanti.

L’autonomia stimata è di circa 15 ore con un utilizzo normale. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Huawei MateBook D 16: l’offerta su Amazon

Il Huawei MateBook D 16 è un buon notebook da utilizzare principalmente per la produttività, lo studio e l’intrattenimento.

Oltretutto, nonostante il generoso display da 16 pollici, è un prodotto dalle dimensioni contenute (1,7×35,67×24,87 cm) e con un peso di 1,68 Kg. Ottimo dunque per essere spostato facilmente e, grazie anche all’ottima autonomia, accompagnare l’utente per tutta la giornata.

Il prezzo di listino è di 899 euro, ma con l’offerta su Amazon si scende fino a 649 euro (-28%, -250 euro) uno sconto da non trascurare, che potrebbe fare la gioia di molti.

