Nubia Z70 Ultra ufficiale in Cina, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: ZTE

Dopo tanta attesa e altrettante indiscrezioni il nuovo Nubia Z70 Ultra è stato presentato ufficialmente in Cina. Si tratta, come già anticipato, di uno smartphone di fascia alta, rebranding del già noto Red Magic 10 Pro, con il quale condivide quasi del tutto le caratteristiche hardware.

Non mancano, però, delle sorprese con ZTE che ha presentato anche una Starry Sky Collector’s Edition che, oltre a un design accattivante, offre anche la comunicazione satellitare a due vie. Altra nuova la nuova interfaccia di sistema Nebula AIOS che, probabilmente, resterà esclusiva della Cina e che permette agli utenti di accedere a nuove ed esclusive funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Nubia Z70 Ultra: scheda tecnica

Il nuovo Nubia Z70 Ultra ha uno schermo OLED che misura 6,8 pollici, ha una risoluzione 1,5K (2.480×1.116 pixel), refresh rate variabile fino 144 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition a cui si affiancano 12/16/24 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria intera, non espandibile.

Tre le fotocamere a bordo, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,2x da 64 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 12 MP.

Sul fronte delle connessioni c’è il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’emettitore a infrarossi, l’USB-C 3.2, la comunicazione satellitare a due vie (ma solo per la versione Starry Sky Collector’s Edition) l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti compatibili con DTS:X Ultra tramite Snapdragon Sound.

La batteria ha una capacità di 6.150 mAh con ricarica cablata da 80 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente Nebula AIOS che consente anche di accedere a una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che comprende:

Future Mode , una versione minimalista del desktop minimalista che permette agli utenti di utilizzare le funzioni dello smartphone tramite comandi vocali

, una versione minimalista del desktop minimalista che permette agli utenti di utilizzare le funzioni dello smartphone tramite comandi vocali Time Capsule Assistant , uno strumento AI utile per i promemoria e la pianificazione degli impegni

, uno strumento AI utile per i promemoria e la pianificazione degli impegni AI Translation , che consente di tradurre conversazioni, registrazioni, videoconferenze, applicazioni e chiamate in tempo reale e in tantissime lingue diverse

, che consente di tradurre conversazioni, registrazioni, videoconferenze, applicazioni e chiamate in tempo reale e in tantissime lingue diverse AI Document Assistant, un tool sviluppato per l’elaborazione dei documenti tramite l’intelligenza artificiale

Infine, Il Nubia Z70 Ultra è certificato IP69, e può quindi resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Nubia Z70 Ultra: prezzo e disponibilità

Il nuovo Nubia Z70 Ultra è disponibile ufficialmente in Cina dove può essere acquistato nelle colorazioni Amber, Black Seal e nella Starry Sky Collector’s Edition al prezzo suggerito di:

Nubia Z70 Ultra – 12/256 GB – 4.599 yuan (603,74 euro)

Nubia Z70 Ultra – 16/512 GB – 4.999 yuan (656,25 euro)

Nubia Z70 Ultra – 16 GB/1 TB – 5.599 yuan (735,02 euro)

Nubia Z70 Ultra – 24 GB/1 TB – 6.299 yuan (826,91 euro)

Nubia Z70 Ultra Starry Sky Collector’s Edition – 16/512 GB – 5.499 yuan (721,89 euro)

Nubia Z70 Ultra – Starry Sky Collector’s Edition – 16 GB/1 TB – 5.999 yuan (787,53 euro)

Per quanto riguarda il lancio in versione Global, sul sito di ZTE viene fissata come data per la presentazione ufficiale il prossimo 26 novembre.