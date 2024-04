Nuova famiglia HMD Pulse: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

HMD ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone della serie Pulse, composta dall’HMD Pulse, l’HMD Pulse+ e l’HMD Pulse Pro (in foto), tre telefoni praticamente speculari tra di loro, ad eccezione di qualche piccolissimo dettaglio, che vanno a posizionarsi nella fascia più bassa del mercato.

Parliamo dunque di prodotti essenziali ed economici (tutti e tre si possono acquistare sotto i 180 euro) che, in più, possono essere riparati dall’utente che può acquistare i pezzi su iFixit e sostituire in totale autonomia schermo, batteria, porta di ricarica e scanner per le impronte digitali.

HMD Pulse: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo HMD Pulse ha un display LCD IPS da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ (1.612×720 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore è un UniSoC T606 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 256 GB tramite scheda microSD. Con la funzione Virtual RAM è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Davvero essenziale il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 13 MP e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con due major update e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Il dispositivo è certificato IP52, ed è quindi resistente alla polvere e le gocce d’acqua.

L’ HMD Pulse può essere già acquistato sul sito ufficiale di HMD in due colorazioni: Dreamy Pink e Meteor Black al prezzo suggerito di 139,99 euro.

HMD Pulse+: scheda tecnica e prezzo

L’HDM Pulse+ ha lo stesso identico schermo già visto sul modello base, un LCD IPS che misura 6,67 pollici, con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Speculare anche il processore UniSoC T606 affiancato di nuovo da 4 GB di RAM ma con la memoria interna che sale a 128 GB, espandibili tramite microSD. Presente anche stavolta la funzione per la Virtual RAM.

Migliora in comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore per la profondità da 2 MP. La selfiecamera è di nuovo da 8 MP.

Identiche all’altro modello anche le connessioni con 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione.

Uguale anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 10 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 14 con due anni di aggiornamenti di sistema e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Anche questo smartphone è certificato IP52.

L’HDM Pulse+ non è ancora disponibile sul sito ufficiale e, quando arriverà sul mercato, potrà essere acquistato in due colorazioni: Apricot Crush e Midnight Blue.

HMD Pulse Pro: scheda tecnica e prezzo

Anche sull’HMD Pulse Pro troviamo di nuovo lo schermo LCD IPS da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ e refreh rate a 90 Hz già visto sugli altri modelli.

Il processore è lo stesso UniSoC T606 affiancato stavolta da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile. Presente anche su questo modello la Virtual RAM.

Per quanto riguarda le fotocamere abbiamo le stesse specifiche del modello Plus, con un sensore principale da 50 MP, un secondo sensore per la profondità da 2 MP e una fotocamera frontale da 8 MP.

Identiche anche in questo caso le connessioni che comprendono 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

La batteria è di nuovo da 5.000 mAh con la ricarica cablata che sale a 20 W, Il sistema operativo è ancora una volta Android 14 con due major update e tre anni di patch di sicurezza. Torna anche su questo modello la certificazione IP52 che ne attesta la resistenza alla polvere e alle gocce d’acqua.

HMD Pulse Pro è già disponibile sul sito ufficiale in tre colorazioni: Glacier Green, Black Ocean e Twilight Purple al prezzo consigliato di 179,90 euro.