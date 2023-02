Nuove conferme su Apple Watch Ultra 2: ecco quando arriva

Anche se per molti leaker e analisti il lancio del prossimo Apple Watch Ultra 2 è previsto per il 2024, il CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young ha twittato che l’anno in cui si vedrà il nuovo smartwatch con display microLED sarà il 2025. E afferma questo citando una dichiarazione di OSRAM, che è il fornitore di pannelli microLED di Apple, che prevede di avere "ricavi rilevanti dalla nostra tecnologia microLED nel 2025". Questo fa quindi pensare che sarà proprio il 2025 l’anno in cui verranno lanciati i nuovi Apple Watch Ultra 2.

MicroLED, la svolta per Apple Watch

La tecnologia microLED è migliore sotto molti punti di vista rispetto all’attuale OLED. I display con tale tecnologia consentiranno di avere colori più fedeli, una maggiore luminosità e anche un HDR migliore. Altra caratteristica da non sottovalutare, soprattutto se questa viene applicata a un dispositivo indossabile è la migliore visione anche in presenza di una forte luce solare, e, non da meno, un maggiore angolo di visione.

Il tutto con un consumo ridotto, altra caratteristica che diventerà vincente in dispositivi che per dimensioni non possono integrare batterie con capacità elevate.

All’inizio, come già ampiamente confermato da diverse fonti, i display microLED saranno una prerogativa dell’Apple Watch Ultra 2 per due motivi. In primis perché Apple vuole offrire questa nuova caratteristica (almeno inizialmente) sul suo modello di punta e attrarre così la maggior parte di coloro che hanno intenzione di acquistare un nuovo Apple Watch.

In secondo luogo, e questo è l’altro lato della medaglia, i pannelli a microLED hanno un costo molto elevato, ma secondo Apple gli utenti sono propensi a pagare di più se gli viene offerto qualcosa di nuovo. E cosa c’è di meglio di un pannello che, i pochi che l’hanno visto dal vivo, lo descrivono come un vero e proprio passo in avanti per qualità e dettagli offerti.

I microLED su iPhone dopo 2026

Secondo Ross Young, inoltre, quando il costo dei pannelli microLED sarà al pari o quanto meno simile a quello dei display OLED, Apple potrebbe pensare di utilizzarli anche negli iPhone. L’analista però non si aspetta questo livellamento dei prezzi accada molto presto, quindi pensa che gli iPhone con tale display arriveranno "probabilmente dopo il 2026".

Lo stesso Ross Young crede anche che il 2024 sarà l’anno in cui Apple proporrà un modello di iPad con display OLED, mentre non si sbilancia sull’arrivo di un MacBook OLED. In estrema sintesi: l’analista, esperto conoscitore del mercato dei display, crede che Apple non farà altro che aspettare il momento migliore (dal punto di vista economico) per aggiornare la tecnologia degli schermi di tutti i suoi prodotti.