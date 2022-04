Nuovi Dell Latitude: potentissimi e leggerissimi

Dell ha annunciato i nuovi laptop Latitude, dispositivi ultraleggeri che contemplano funzionalità molto avanzate. Tra queste una menzione speciale va a Dell Optimizer, un’applicazione che contiene una suite di funzionalità di intelligenza artificiale che differenzia i PC di Dell dalla concorrenza. Optimizer è un elemento chiave dei notebook della gamma Latitude e arriverà anche sulle workstation Precision.

Una delle funzionalità di Optimizer 3.0 riguarda la privacy intelligente: ad esempio, se il notebook rileva qualcuno che sbircia alle spalle dell’utente proprietario del Latitude, sfocherà lo schermo. Un’altra feature di rilievo che l’utente troverà a bordo dei nuovi laptop Dell è ExpressSign-in, sensore di prossimità per PC con tecnologia Intel Context Sensing. ExpressSign-in, tra l’altro, attraverso una fotocamera IR (a infrarossi) permette all’utente di accendere il laptop senza mai toccarlo, utilizzando solo il riconoscimento facciale. I nuovi Latitude, inoltre, ottimizzano la funzione di cancellazione del rumore e hanno un impatto ambientale ridotto, grazie all’uso di materiali riciclati.

Dell Latitude 9430: com’è

Il Latitude 9430 ha un display da 14 pollici con cornici sottili e un pannello WVA FHD+/QHD+ (con touch opzionale). Il peso di questo laptop è di appena 1,27 Kg (1,4 Kg per il modello 2-in-1), mentre a bordo troviamo i chipset Intel Core di dodicesima generazione, serie vPro (sino a Core i7), dotati di RAM fino a 32 GB (LPDDR5) e storage SSD PCI-E sino a 1 TB.

Tra le altre caratteristiche tecniche di rilievo troviamo: la grafica integrata Intel Xe, WiFi 6E, 5G, Thunderbolt 4 (2 porte), USB 3.2, HDMI 2.0 e lettore memory card.

Latitude 7330, 7430, 7530: come sono

I Dell Latitude 7330, 7430, 7530, come il modello 9430, sono disponibili anche come convertibili 2-in-1. Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, il display, il Latitude 7330 è da 13,3", il 7430 da 14" e il 7530 da 15,6" (7530). Sono tutti pannelli WVA FHD, ma che sui Latitude 7430 da 14" e 7530 da 15,6" arrivano sino a 4K (con touch opzionale).

Sotto il cofano di questi laptop troviamo CPU Intel Core di dodicesima generazione, serie U (sui modelli con schermi più grandi c’è la più potente serie P). Differenti le varianti di RAM (LPDDR4 o LPDDR5), mentre la memoria interna è di tipo SSD PCIe e arriva a 1 TB.

Per quanto concerne il peso, si tratta di ultraleggeri anche in questo caso: il Latitude 7330 da 13,3" pesa 0,967Kg (1,36 Kg modello 2-in-1), il Latitude 7430 da 14" pesa 1,22 Kg (1,35 Kg modello 2-in-1) e 1,54 Kg il Latitude 7530 da 15,6".

Latitude 5431 e 5531: come sono

I Latitude 5431 e 5531 presentano uno schermo, rispettivamente, da 14" e 15,6". A bordo troviamo il processore Intel Core di dodicesima generazione serie P/H (sul modello Latitude 5531), associato a 64 GB di RAM DDR5 4800, GPU dedicata GeForce MX550 (opzionale) o scheda grafica integrata Intel Xe.

Gli schermi sono WVA FHD, ma è disponibile anche un Latitude 5531 con pannello UHD e varianti FHD con supporto touch. Thunderbolt 4, WIFi 6E, 5G opzionale e supporto per SSD PCIe di ultima generazione vanno a corredare ulteriormente questi modelli.

Disponibilità e prezzi

I Dell Latitude 5330, 5430 e 5530 arriveranno ad aprile al prezzo di partenza, rispettivamente, di 1.562 dollari, 1.419 dollari e 1.442 dollari. Questo mese arriveranno sui mercati anche i Latitude 5431 e 5531, di cui però l’azienda non ha confermato i prezzi.