Nuovi iPhone 13, preordini al via: quanto costano e dove comprarli

La nuova gamma di smartphone Apple iPhone 13, annunciata il 14 settembre, è in preordine dalle ore 14:00 di oggi 17 settembre con effettiva disponibilità a partire dal 24 settembre, giorno in cui sarà possibile comprare i nuovi iPhone anche negli Apple Store o in altri negozi partner di apple, compresi quelli degli operatori telefonici. Mancano pochi giorni, quindi, al momento in cui alcuni fortunati Apple fan potranno mettere le mani sui primi esemplari.

Saranno pochi, perché è molto probabile che la disponibilità di iPhone 13 sarà inizialmente limitata e perché Apple prevede una fortissima richiesta: l’azienda di Cupertino, infatti, prevede di vendere il 20% di iPhone in più rispetto all’anno scorso. Chi ne vorrà uno, quindi, dovrà avere il click veloce altrimenti rischia di dover aspettare un bel po’ prima di ottenere il suo nuovo iPhone 13. Tutta la gamma, composta da quattro modelli, sarà subito in preordine ma è chiaro che quelli più richiesti saranno iPhone 13 mini ed iPhone 13, meno costosi rispetto a iPhone 13 Pro e iPhone 13 Max. In ogni caso, però, per quanto riguarda i prezzi di iPhone 13 c’è una buona notizia: quest’anno Apple li ha mantenuti identici a quelli dell’anno scorso, nonostante lo spazio di archiviazione sul modello base sia raddoppiato in tutte le versioni di iPhone.

iPhone 13 mini: quanto costa

La gamma iPhone 13 parte da iPhone 13 mini, il piccolo di casa con il suo display da 5,4 pollici. E’ lo smartphone 5G più compatto al mondo, ma è sempre un iPhone 13 e a parte lo schermo più piccolo (e la batteria meno capiente) ha lo stesso hardware di iPhone 13 standard. Questi i prezzi di vendita:

iPhone 13 mini 128 GB – 839 €

iPhone 13 mini 256 GB – 959 €

iPhone 13 mini 512 GB – 1.189 €

Apple iPhone 13 mini – Versione 128 GB

iPhone 13: quanto costa

iPhone 13 è il modello “standard" e, probabilmente sarà il più venduto. Ha un display da 6,1 pollici, il nuovo chio A15 Bionic di Apple e tre tagli di memoria: 128, 256 e 512 GB. Questi i prezzi di vendita:

iPhone 13 128 GB – 939 €

iPhone 13 256 GB – 1.059 €

iPhone 13 512 GB – 1.289 €

Apple iPhone 13 – Versione 128 GB

iPhone 13 Pro: quanto costa

iPhone 13 Pro è il primo dei due modelli destinati agli utenti più evoluti e ai professionisti del settore foto-video. Rispetto ai due modelli non Pro, infatti, sia iPhone 13 Pro che iPhone 13 Pro Max usano una versione del chip A15 Bionic più potente: ha una GPU (cioè la parte del processore dedicata alla grafica) con 5 core invece che con 4.

La gamma Pro, a differenza di quella non Pro, ha anche tre fotocamere al posto di due: un ultra-grandangolo con autofocus (che fa anche da macro), un grandangolo, e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Ha anche un taglio di memoria in più: quello da 1 TB.

iPhone 13 Pro è il modello con display da 6,1 pollici OLED con refresh rate adattivo da 10Hz a 120Hz. Questi i prezzi di vendita:

iPhone 13 Pro 128 GB – 1.189 €

iPhone 13 Pro 256 GB – 1.309 €

iPhone 13 Pro 512 GB – 1.539 €

iPhone 13 Pro 1 TB – 1.769 €

Apple iPhone 13 Pro – Versione 128 GB

iPhone 13 Pro Max: quanto costa

iPhone 13 Pro Max è il più grande e costoso della gamma iPhone 2021: ha le stesse caratteristiche tecniche di iPhone 13 Pro ma lo schermo sale alla dimensione di 6,7 pollici, anche in questo caso OLED con refresh rate adattivo da 10Hz a 120Hz. Questi i prezzi di vendita:

iPhone 13 Pro Max 128 GB – 1.289 €

iPhone 13 Pro Max 256 GB – 1.409 €

iPhone 13 Pro Max 512 GB – 1.639 €

iPhone 13 Pro Max 1 TB – 1.869 €

Apple iPhone 13 Pro Max – Versione 128 GB