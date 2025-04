Fonte foto: Apple

Apple sta lavorando al lancio della nuova gamma di smartphone. Nel corso del prossimo mese di settembre, infatti, è previsto il debutto dei nuovi iPhone 17 e, in particolare, degli iPhone 17 Pro e Pro Max, nuovi top di gamma dell’azienda. Le indiscrezioni sulle novità sono tante e arricchiscono i rumor precedenti sul nuovo progetto dell’azienda.

iPhone 17 Pro: come sarà

I nuovi iPhone 17 Pro potranno sfruttare il chip Apple A19 Pro che sarà realizzato su una nuova generazione del processo produttivo a 3 nm di TSMC. Come sempre, l’adozione del nuovo chip porterà migliori prestazioni e una maggiore efficienza.

Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda la dimensione del display (anche se sappiamo che il pannello sarà più resistente ai graffi) mentre il Pro Max dovrebbe presentare una batteria leggermente più grande, in modo da poter offrire un’autonomia più elevata.

È in arrivo un cambio di design con il ritorno del frame in allumino e una nuova soluzione per la cover posteriore che unirà parti in allumino e parti in vetro. Il modulo delle fotocamere, invece, diventerà più grande, espandendosi in orizzontale. Le fotocamere posteriori resteranno tre e continueranno a essere disposte a triangolo.

Tra i sensori è previsto il debutto di un teleobiettivo da 48 Megapixel che sarà esclusivo per i modelli Pro. Per tutta la gamma iPhone 17, invece, è previsto il debutto di una nuova fotocamera anteriore da 24 Megapixel.

Ci sarà anche una nuova funzione per registrare video utilizzando la fotocamera anteriore e quella posteriore, in contemporanea. I nuovi iPhone 17 Pro, inoltre, potranno girare in 8K.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare il Wi-Fi 7 (opzione accessibile a tutta la gamma iPhone 17). Tra le novità è prevista anche la presenza di un nuovo sistema di raffreddamento che dovrebbe garantire una migliore gestione delle temperature.

Lato software troveremo iOS 19, con tutte le novità che Apple presenterà nel corso dei prossimi mesi. Non mancheranno nuove funzioni per Apple Intelligence, sempre più punto di riferimento per la gamma di prodotti della casa di Cupertino.

iPhone 17 Pro: quando arrivano

Tutta la nuova gamma di iPhone, compresi i modelli Pro e il nuovo modello Air (che dovrebbe rimpiazzare il Plus), arriverà sul mercato nel corso del mese di settembre 2025, seguendo le tradizionali tempistiche di lancio di Apple.

Da valutare, invece, il prezzo. Anche per via della questione dei dazi imposti da Trump, infatti, Apple potrebbe ritoccare verso l’alto i listini, soprattutto per i modelli Pro, nel passaggio alla nuova generazione di smartphone. Maggiori dettagli in merito ai nuovi iPhone arriveranno nelle prossime settimane.