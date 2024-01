Fonte foto: Poco

Poco ha confermato ufficialmente un importante aggiornamento della sua gamma di smartphone per il mercato italiano: il prossimo 11 gennaio, infatti, è in programma un evento di lancio in Italia dedicato alla nuova serie Poco X6 oltre che al Poco M6 Pro. I nuovi smartphone del brand di Xiaomi dovrebbero entrare subito in fase di commercializzazione. La serie X6 sarà composta da due modelli: Poco X6 e Poco X6 Pro. Questi modelli andranno a rimpiazzare gli attuali mid-range del brand, Poco X5 e X5 Pro (in foto).

Poco X6: come sarà

Il nuovo Poco X6 sarà un rebrand del Redmi Note 13 Pro, con alcune differenze per il comparto fotografico e il design, e sarà basato sul chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, come confermato direttamente dalla pagina del sito ufficiale di Xiaomi dedicata all’evento di lancio del prossimo 11 gennaio.

Il chip sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage (per l’Italia, probabilmente, si partirà da 8 GB di RAM e 128 GB di storage). Tra le specifiche è prevista anche una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67 W oltre a un display OLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e protezione del vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il comparto fotografico includerà tre sensori posteriori, con un sensore principale da 64 Megapixel, con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore sarà da 16 Megapixel. Il sistema operativo sarà Android 14, personalizzato dal nuovo HyperOS.

Al momento, non ci sono ancora informazioni sui prezzi. Il Poco X5, svelato a febbraio 2023, è arrivato in Italia con un prezzo di partenza di 299,90 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage e di 349,90 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il nuovo X6 potrebbe riprendere lo stesso posizionamento.

Poco X6 Pro: come sarà

Per quanto riguarda il Poco X6 Pro, smartphone basato sul Redmi K70E, invece, la scheda tecnica comprenderà il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, uno dei chip più potenti in assoluto della fascia media e in grado di garantire un punteggio di oltre 1,4 milioni su AnTuTu. Anche in questo caso, la presenza del chip MediaTek è confermata direttamente dal sito ufficiale.

Tra le specifiche ci sarà anche un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz Anche questo smartphone arriverà sul mercato con varie combinazioni di RAM e storage (in Italia si potrebbe partire da 12 GB di RAM e 256 GB di storage). A completare le specifiche tecniche ci sarà una batteria da 5.500 mAh, con ricarica da 67 W.

Il comparto fotografico comprenderà tre sensori posteriori, con un sensore principale da 64 Megapixel, con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore per le macro da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore sarà da 16 Megapixel. Anche in questo caso, ci sarà Android 14 con HyperOS.

Per quanto riguarda i prezzi del nuovo Poco X6 Pro, per il momento, non ci sono informazioni. Lo smartphone potrebbe avere un posizionamento commerciale simile a quello del Poco X5 Pro, arrivato sul mercato, nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, con un prezzo di listino di 399,90 euro.

La presenza del chip MediaTek Dimensity 8300 Ultra (che rappresenta un enorme salto in avanti di prestazioni rispetto allo Snapdragon 778G del Poco X5 Pro) potrebbe, però, tradursi in un aumento di prezzo. Il nuovo Poco X6 Pro potrebbe, infatti, superare i 400 euro come prezzo di partenza.