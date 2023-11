Redmi K70E, K70 e K70 Pro ufficiali in Cina: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Redmi/Weibo

Ufficiali per il mercato cinese i nuovissimi Redmi K70E, Redmi K70 e Redmi K70 Pro (in foto). Tre device dalle grandi potenzialità, con mote affinità ma anche altrettante differenze, evidenti soprattutto nella scelta dei processori che vanno a definire le fasce di prezzo in cui collocare i vari dispositivi.

Redmi K70E: scheda tecnica e prezzo

Redmi K70E ha un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5 K, refresh rate variabile a 120 Hz e 1.800 nit di luminosità.

Il processore è un MediaTek Dimensity 8300 Ultra con 12 e 16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e i diversi sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.500 mAh con ricarica cablata da 90 W. Per gestire al meglio le performance della batteria troviamo due chip dedicati: quello per la ricarica il P2 e quello per la gestione dei consumi il G1. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia HyperOS 1.0.1.

Presente infine la certificazione IP68, che attesta la resistenza del device alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Redmi K70E è disponibile in tre colorazioni: Ink Feather, Clear Snow e Shadow Green. Il prezzo suggerito è di:

Redmi K70E – 12/256 GB: 1.999 yuan (256,84 euro)

Redmi K70E – 16/512 GB: 2.199 yuan (282,54 euro)

Redmi K70E – 16 GB/1 TB: 2.599 yuan (333,93 euro).

Importante sottolineare che questo modello arriverà in versione global col nome di POCO X6 Pro. Al momento non è chiaro se anche gli altri device della familgia K70 saranno rilasciati per i mercati esteri.

Redmi K70: scheda tecnica e prezzo

Il Redmi K70¸invece, ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 2K, refresh rate fino a 120 Hz e 4.000 nit di luminosità.

Il processore stavolta è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 12 e 16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è di nuovo da 16 MP.

Cambiano le opzioni di connettività con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC e i vari sistemi di geolocalizzazione.

Identica al precedente modello la batteria da 5.000 mAh ma con la ricarica cablata che sale a 120 W. Anche stavolta troviamo i due chip per ottimizzare ricarica e consumi. Il sistema operativo è sempre Android 14 con HyperOS 1.0.1.

Presente anche in questo caso la certificazione IP68.

Il Redmi K70 è disponibile in quattro colorazioni: Glacier Silver, Black, Bamboo Moon Blue e Light Purple, al prezzo suggerito di:

Redmi K70 – 12/256 GB: 2.499 yuan (321,17 euro)

Redmi K70 – 16/265 GB: 2.699 yuan (346,88 euro)

Redmi K70 – 16/512 GB: 2.999 yuan (385,43 euro)

Redmi K70 – 16 GB/1 TB: 3.399 yuan (436,84 euro).

Redmi K70 Pro: scheda tecnica e prezzo

Il Redmi K70 Pro riprende buona parte della scheda tecnica dalla versione base, incluso il display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 2K, refresh rate fino a 120 Hz e 4.000 nit di luminosità.

Il processore, però, è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano fino 24 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Il comparto fotografico comprende lo stesso sensore principale da 50 MP con OIS visto nel precedente modello ma, stavolta, abbiamo un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom 2X da 50 MP e OIS. La fotocamera frontale, invece, è sempre da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività troviamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e i vari sistemi di geolocalizzazione.

La batteria ha la stessa capacità di 5.000 mAh del precedente modello ma la ricarica cablata sale a 120 W. Presenti di nuovo i due chip per l’ottimizzazione delle performance della batteria. Il sistema operativo è ancora Android 14 con HyperOS 1.0.1.

Infine anche il modello Pro è certificato IP68.

Anche il Redmi K70 Pro è disponibile nelle colorazioni Black, Glacier Silver e Bamboo Moon Blue, al prezzo suggerito di:

Redmi K70 Pro – 12/256 GB: 3.299 yuan (424,02 euro)

Redmi K70 Pro – 16/256 GB: 3.599 yuan (462,58 euro)

Redmi K70 Pro – 16/512 GB: 3.899 yuan (501,14 euro)

Redmi K70 Pro – 24 GB/1 TB: 4.399yuan (565,40 euro).

Del Redmi K70 Pro arriverà sul mercato anche una versione deluxe con 24GB di RAM e 1 TB di memoria realizzata insieme a Lamborghini Squadra Corse ma, al momento, non ci sono maggiori informazioni.