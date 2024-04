Nuovo Fire TV Stick 4K, il prezzo è eccezionale: sconto mai visto prima

Fonte foto: Amazon Press

Tra i prodotti più desiderati su Amazon ci sono sempre loro: i Fire TV Stick, le chiavette multimediali che trasformano ogni televisore in uno smart TV e gli donano i super poteri, permettendo di installare tutte le applicazioni che si vuole, comprese le piattaforme di video streaming. Da oggi questi dispositivi tornano in offerta a un super prezzo e al minimo storico. Il merito è degli sconti speciali di aprile che il sito di e-commerce ha lanciato da poche ore e che riguardano tantissimi prodotti dall’azienda di Seattle. I Fire TV Stick, però, sono quelli che catturano maggiormente l’attenzione e il merito è anche dello sconto.

Per questo evento speciale troviamo in offerta il Fire TV Stick "normale" e i due nuovi Fire TV Stick 4K, lanciati sul mercato da pochi mesi e che trovi già a un super prezzo. Lo sconto varia in base alla versione e arriva fino al 43%, permettendoti di pagarli praticamente la metà. Il prezzo di base è già super competitivo, ma oggi diventano dei veri best-buy e il merito è tutto degli sconti Amazon. Non farti scappare questa opportunità e acquista subito il Fire TV Stick che meglio si adatta alle tue necessità.

Fire TV Stick 4K: prezzo, sconto e offerta Amazon

Lo sconto Amazon per le nuove chiavette multimediali è da prendere al volo. Un’occasione ghiotta per fare un super affare e acquistare un dispositivo molto utile a un prezzo mai visto prima. Andiamo con ordine e vediamo lo sconto e il prezzo delle tre versioni in offerta.

Partiamo dalla promo migliore. Oggi trovi il nuovo Fire TV Stick 4K, versione aggiornata del dongle Amazon, in offerta con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 39,99 euro. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di sempre per il dispositivo.

Se vuoi un po’ più di potenza, è disponibile in offerta il Fire TV Stick 4K Max a un prezzo di 53,99 euro con uno sconto del 33%. Mentre per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in promo il Fire TV Stick "normale" a un prezzo di 30,99 euro e con uno sconto del 31%.

Per tutti e tre i modelli c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate e la disponibilità è immediata, con la consegna prevista in tempi super rapidi (anche meno di ventiquattro ore, dipende da quando e da dove effettui l’ordine).

Fire TV Stick 4K: le caratteristiche e a cosa serve

Quale Fire TV Stick acquistare? Quale è il modello con il rapporto qualità-prezzo migliore? Quale versione acquistare per il proprio televisore? E soprattutto, a cosa serve? Queste sono alcune delle domande che solitamente si pone chi va alla ricerca di un Fire TV Stick. E cercheremo di dare una risposta a ognuna.

La scelta del Fire TV Stick dipende molto dal televisore che si ha in casa. Se lo schermo ha una risoluzione 4K non ci sono dubbi che la versione migliore è il Fire TV Stick 4K oppure il Fire TV Stick 4K Max. Entrambi i nuovi modelli sono stati lanciati sul mercato da poco tempo e si differenziano tra di loro principalmente per il processore che hanno a bordo. Le prestazioni del Fire TV Stick 4K Max sono migliori e l’apertura delle applicazioni istantanea. Con lo sconto disponibile oggi, quello con il rapporto qualità-prezzo migliore è sicuramente il Fire TV Stick 4K, disponibile al minimo storico. Se, invece, il TV che si ha in casa ha un normale pannello Full LED, la soluzione è solamente unica: il Fire TV Stick "normale".

Il funzionamento della chiavetta multimediale è molto semplice: collegandola al televisore permette di installare qualsiasi applicazione, anche quelle che solitamente non sono supportate dallo smart TV. Logicamente è compatibile con qualsiasi piattaforma di streaming, da Amazon Prime Video fino a Netflix e DAZN. Nella confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrata: così puoi gestire con un semplice comando vocale sia il Fire TV Stick sia tutti i dispositivi smart presenti in casa. Insomma, un dispositivo multifunzione utile e che oggi trovi a un prezzo stracciato.

