Nuovo Fire TV Stick 4K, sconto mia visto prima: prezzo imperdibile

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

I Fire TV Stick sono tra i prodotti che stanno catturando l’attenzione in queste prime ore della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, il nuovo evento dedicato agli sconti cominciato il 20 marzo e che si concluderà alle 23:59 del 25 marzo. Come capita spesso in queste occasioni, sono proprio i dispositivi prodotti da Amazon a catturare l’attenzione, sia per lo sconto sia per il prezzo basso. Se stavate aspettando l’occasione giusta per comprare uno di questi dispositivi, affrettatevi. Come detto all’inizio, i Fire Tv Stick, le chiavette multimediali che si collegano al televisore donandogli dei super poteri, sono tra i più venduti grazie allo sconto esagerato disponibile su Amazon.

Gli sconti riguardano tutti i modelli, dal Fire TV Stick Lite fino al nuovo Fire TV Stick 4K Max. E la promo più interessante riguarda proprio i due nuovi arrivati in casa Amazon: il Fire TV Stick 4K e la versione Max lanciati sul mercato da qualche mese. Per la versione 4K lo sconto è del 44% e lo paghi praticamente la metà, mentre per il modello più potente la percentuale di risparmio è leggermente inferiore, ma il prezzo resta sempre eccezionale. Per chi, invece, vuole spendere un po’ di meno c’è l’ottima alternativa del modello "base" che paghi solo 30,99 euro, ma in questo caso non potrai vedere i film e le tue serie TV preferite con la qualità del 4K.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Fire TV Stick 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il motivo del successo in questi giorni del nuovo Fire TV Stick 4K e del modello Max è presto detto: lo sconto disponibile su Amazon. Il nuovo dongle 4K di Amazon è in promo a un prezzo di 38,99 euro con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Per il Fire TV Stick 4K Max il prezzo sale a 49,99 euro, con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Per entrambi si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Se vuoi spendere un po’ di meno ci sono due ottime alternative: il Fire TV Stick "normale" e il Fire TV Stick Lite. In questo caso lo sconto è inferiore, ma sono altrettanto validi e facili da utilizzare.

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick 4K: a cosa serve e le funzionalità

Perché il nuovo Fire TV Stick 4K e il nuovo Fire TV Stick 4K Max sono così acquistati? Il motivo è presto detto: sono facili da utilizzare, migliorano le funzionalità dello smart TV e costano anche poco. Ma a cosa servono? Collegandoli alla presa HDMI del televisore, permettono di accedere a servizi extra e di installare tante applicazioni, tra cui tutte quelle per le piattaforme di video streaming. Può sembrare strano, ma ci sono anche dei televisori che non supportano alcune app per film e serie TV e il Fire TV Stick risolve questo problema.

Le due nuove versioni della chiavetta multimediale di Amazon portano con loro molte novità. Sono più potenti, permettendo un’apertura più rapida delle applicazioni, e supportano anche il Wi-Fi 6E per una connessione più veloce e meno problemi di caricamento quando vedi contenuti in streaming. Supportano anche gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos per vedere e ascoltare al meglio film e serie TV. Come tutti i dispositivi Amazon sono compatibili anche con Alexa e puoi utilizzare la tua voce per gestirli.

La configurazione è davvero molto semplice e basteranno meno di cinque minuti per cominciare a utilizzarla (nella scatola è presente anche il telecomando). Devi inserire la chiavetta alla presa HDMI del televisore e seguire le istruzioni a schermo utilizzando l’app dello smartphone.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite