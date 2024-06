IPhone 15 Pro Max e sconti fino al 70%: ecco le migliori offerte della settimana

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Questo mese di giugno comincia con le marce alte, anzi altissime. E il merito è esclusivamente di Amazon che in questa prima settimana di giugno ha lanciato tante nuove promo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su tanti prodotti differenti approfittando anche del minimo storico. Non stiamo esagerando. Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte di questa settimana e le trovi nella lista qui in basso. Come al solito abbiamo fatto un mix tra prodotti prettamente tech come smartphone, tablet, orologi smart e televisori, ed elettrodomestici per la casa diventati sempre più tecnologici in questi ultimi anni. Tra le promo da cogliere al volo segnaliamo l’iPhone 15 Pro Max che trovi al minimo storico con un risparmio di ben 300 euro sul prezzo di listino (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero), oppure lo smart TV OLED Panasonic disponibile con il 55% di sconto. Se hai bisogno di un robot aspirapolvere c’è l’ottimo Ecovacs Deebot T20e Mini disponibile con uno sconto di ben 850 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre.

Nella lista qui in basso trovi tutte le migliori promo della settimana: basta cliccare sul link e apri direttamente la pagina prodotto su Amazon dove scopri il prezzo e puoi completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte della settimana 10 – 16 giugno

Tanti prodotti per tutte le tasche e che coprono un ampio ventaglio di categorie. Dell’iPhone 15 Pro Max abbiamo già detto, ma non è l’unica offerta sensazionale di questa settimana. Se vuoi spendere poco c’è anche il Galaxy A25, disponibile con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 190 euro. Se sei alla ricerca di uno smartwatch, c’è il Galaxy Watch6 Classic che trovi con uno sconto del 44% e risparmi centinaia di euro. Ottima offerta anche per la telecamera lowcost Xiaomi Smart Camera C400 che trovi scontata del 45% e la paghi pochissimo. Da tenere in considerazione anche l’offerta sulla macchinetta del caffè Nascafé Dolce Gusto Krups Mini Me disponibile con uno sconto del 40% e con la possibilità di ricevere in regalo prodotti Nescafé Dolce Gusto per un valore di ben 40 euro. Infine, c’è anche la friggitrice da aria Electrolux Airfryer XL Essential con uno sconto del 50%.

Tutte le offerte le trovi nella lista in alto: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta!

iPhone 15 Pro Max

È semplicemente l’offerta della settimana. Su Amazon è in promo al minimo storico e con uno sconto imperdibile l’iPhone 15 Pro Max, l’ultima versione dello smartphone più desiderato e amato degli utenti. Lo trovi sul sito di e-commerce con uno sconto del 19% che fa scendere il prezzo a 1199 euro. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma si tratta di un prodotto Apple e da poco lanciato sul mercato, quindi è già un miracolo trovarlo a questo prezzo. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 239,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. E puoi sfruttare anche tutti i vantaggi riservati agli utenti Prima, tra cui la spedizione in pochissimi giorni. Non è un caso che si tratta di uno degli smartphone più venduti negli ultimi giorni.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è poco da dire. L’iPhone 15 Pro Max è quanto di meglio possa offrire il mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici ad altissima risoluzione, Dynamic Island che ti permette di interagire velocemente con tutte le applicazioni che utilizzi maggiormente, processore A17 Pro che assicura prestazioni mai viste prima e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 12 megapixel. Non approfittarne sarebbe un errore clamoroso.

iPhone 15 Pro Max – nero

Honor Magic6 Lite

Non solo smartphone premium. Questa settimana su Amazon trovi anche telefoni medio di gamma alla portata di tutti e che assicurano prestazioni davvero interessanti. Uno di questi è sicuramente l’Honor Magic6 lite, da poco lanciato sul mercato e questa settimana protagonista di una promo molto interessante. Infatti, oltre allo sconto del 25% presente in pagina, puoi aggiungere un ulteriore coupon sconto che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Il prezzo finale è di soli 279 euro, un vero affare per un telefono che assicura prestazioni notevoli. Infatti, è dotato di un schermo da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (più elevata del FHD) e resistente alle cadute e ai graffi. Sotto la scocca è presente il processore Snadpdragon 6 Gen 1 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografica, impreziosito da un sensore principale da ben 108 megapixel. La batteria da 5300mAh assicura un’autonomia che può arrivare fino a quarantotto ore. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

N.B. Per vedere il prezzo scontato, è necessario aprire la pagina prodotto e applicare il coupon sconto di 20 euro presente in pagina.

Honor Magic 6 Lite

Galaxy A25

Un’altra validissima soluzione per chi vuole spendere poco è sicuramente il Galaxy A25. Lo smartphone lowcost di Samsung è protagonista di una super offerta da non lasciarsi sfuggire. Infatti, su Amazon è disponibile con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo a soli 187,58 euro. Non a caso è uno dei più venduti questa settimana e solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 1.000. La scheda tecnica non trae in inganno. Il Galaxy A25 è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD. Ottimo processore, 6 gigabyte di RAM e memoria interna da 128 gigabyte. Non manca una fotocamera principale da 50 megapixel di livello professionale con cui scattare immagini perfette e registrare video in alta risoluzione. La batteria da 5.000mAh è la classica ciliegina sulla torta. A questo prezzo difficile trovare di meglio.

Galaxy A25

Cuffie Bluetooth

Anche questa settimana, oltre a smartphone a prezzi stracciati, vi proponiamo anche utili accessori che non possono mancare nel vostro zaino. E nella classifica degli accessori più utili ci sono sempre loro: le cuffie Bluetooth. Tra i tanti modelli in offerta, vi proponiamo questo paio di auricolari Bluetooth disponibili su Amazon con uno sconto di ben il 73% e le paghi solamente poco più di 20 euro. Un prezzo veramente speciale e che non bisogna farsi sfuggire per nessun motivo. Stiamo parlando di un cuffie con cancellazione del rumore, microfono incluso e che sono anche impermeabili. Inoltre, sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Insomma, l’offerta giusta al momento giusto.

Cuffie Bluetooth

Xiaomi Mi Smart Band 8 Active

Se sei alla ricerca di uno smartwatch economico, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 8 Active, un wearable a metà tra uno smartwatch e una smart band, in promo con un coupon sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 20 euro. Un vero affare da non farsi scappare per un dispositivo che offre tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo grande e che mostra tutte le informazioni più importanti (contapassi, calorie bruciate, orario) fino ad arrivare al monitoraggio completo della salute, compreso il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti dello sport ci sono anche più di 50 modalità sportive. Impermeabile e con un’autonomia della batteria fino a 14 giorni.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario aprire la pagina prodotto e applicare il coupon presente in pagina.

Xiaomi Mi Smart Band 8

Galaxy Watch6 Classic

Un’offerta a tempo da non lasciarsi scappare e che potrebbe terminare nel giro di pochissimi giorni. Oggi su Amazon trovi il Galaxy Watch6 Classic in offerta con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino e lo paghi 250,72 euro. Si tratta dell’ultima versione dell’orologio smart di Samsung e come si può intuire dal nome si caratterizza per un design che ricorda gli orologi analogici. Per il resto, però, è uno smartwatch super moderno, con uno schermo touch di ultima generazione e tutta una serie di sensori che ti aiutano a tenere sotto controllo diversi aspetti del tuo stato di salute, compresa la composizione del tuo corpo (percentuale di massa grassa, massa magra e di acqua). Puoi scegliere anche tra 90 modalità sportive e puoi condividere i risultati con i tuoi amici e sfidarli a battere i tuoi record. Non manca un monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce un report completo su come riposi durante la notte. La batteria ti accompagna per un paio di giorni e a bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google con tutte le app della suite di Mountain View.

Galaxy Watch6 Classic

Smart TV Panasonic OLED 48 pollici

Non può mai mancare uno smart TV nella nostra guida all’acquisto delle migliori offerte della settimana, a maggior ragione quando ci sono delle promo così uniche. Non stiamo esagerando: l’offerta disponibile questa settimana per lo smart TV Panasonic OLED da 48 pollici è veramente speciale. Grazie alla promo lampo di Amazon lo trovi con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a 764 euro e risparmiare più di 900 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate da 152,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. un’offerta completa di tutto e che non ti deluderà. Il TV assicura immagini straordinarie e neri assoluti, anche grazie all’ottimo processore presente all’interno. Supporta tutte le tecnologie più avanzate, compreso l’HDR10 e a bordo è presente Android TV, una sicurezza quando si tratta di televisori smart. È compatibile con qualsiasi app per il video streaming e puoi scegliere tra i tuoi film, serie TV ed eventi sportivi preferiti.

Smart TV Panasonic OLED da 48 pollici

Microsoft Surface Laptop 5

Torna in offerta su Amazon l’ottimo computer portatile Microsoft Surface Laptop 5 e lo fa con un nuovo minimo storico che ti permette di risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino. Un vero affare da non lasciarsi scappare per un notebook super prestazionale. Dotato di uno schermo da 13" ad altissima risoluzione, processore Intel Core i5 di dodicesima generazione che assicura prestazioni sempre al top, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Computer con cui puoi fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV, al lavorare a presentazioni e documenti importanti, fino alle attività più impegnative. Insomma, un vero affare da non farsi sfuggire.

Microsoft Surface Laptop 5

Tablet Blackview Tab 30 Kids

Quando si parla di tablet, c’è un’azienda che in questi ultimi anni sta diventando un punto di riferimento. Stiamo parlando di Blackview che con i suoi tablet super economici ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo è diventata la prima opzione per tantissime persone. Il merito è anche di prodotti come questo Blackview Tab 30 Kids che oggi trovi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Non stiamo esagerando: in pagina trovi due coupon sconto: il primo dimezza il prezzo, il secondo fa risparmiare altri 80 euro. Il risultato finale è che lo paghi solamente 69,99 euro e fai un super affare.

Come si può intuire dal nome, si tratta di un tablet pensato per i più piccoli. Schermo da 10 pollici con 2 modalità di visione pensate per un ottimo comfort oculare e per non stancare troppo la vista. Il sistema operativo a bordo è pensato appositamente per i bambini, con delle app ad hoc e con un blocco parentale che nega il download e l’utilizzo di applicazioni potenzialmente pericolose.

CLICCA QUI E SCOPRI L’OFFERTA INCREDIBILE

Scopa elettrica Samsung Jet 65 Pet

Samsung non è solo smartphone, smart TV e smartwatch, ma il produttore sudcoreano ha ampliato la sua offerta anche agli elettrodomestici per la casa. E questa settimana su Amazon trovi in promo questa ottima scopa elettrica Samsung Jet 65 Pet in promo con uno sconto del 57% e il prezzo crolla a soli 193,09 euro. Un vero affare per un aspirapolvere con un’ottima potenza di aspirazione, un motore Digital Inverter che genera tantissima potenza e un sistema Jet Cyclone unico nel suo genere. Come si può intuire dal nome ha anche una spazzola dedicata appositamente ai peli degli animali.

Samsung Jet 65 Pet

Asciugatrice Electrolux PerfectCare 700

In questa settimana ricca di promo spettacolari, ce ne è un altra che ha catturato la nostra attenzione e riguarda l’asciugatrice Electrolux PerfectCare 700. Grazie alla promo lampo la trovi con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a soli 493 euro e risparmi quasi 500 euro sul prezzo di listino. Minimo storico e miglior prezzo di tutto il web per un’asciugatrice veramente ottima. Dotata di tecnologie innovative che proteggono il tessuto dei tuoi vestiti. Si tratta di un modello con pompa di calore. più efficiente rispetto a quello a condensatore. Il cestello è da 8 chilogrammi e ha ricevuto la certificazione di classe energetica A+++, che assicura un risparmio significativo sulla bolletta dell’energia elettrica.

Asciugatrice Electrolux PerfectCare 700

Ecovacs Deebot T20e Omni

Ecco un’altra offerta eccezionale per quanto riguarda gli elettrodomestici per la pulizia domestica. Il robot aspirapolvere top di gamma Ecovacs Deebot T20e Omni è disponibile in promo con un doppio sconto che fa crollare letteralmente il prezzo. Infatti, oltre a quello fisso del 57% è possibile aggiungere un ulteriore coupon sconto di 50 euro e lo paghi 549 euro, con un risparmio di ben 850 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda il robot aspirapolvere c’è poco da dire, si tratta di uno dei migliori della sua categoria. Dotato di sensori di ultima generazione che mappano tutta la tua abitazione, anche gli ostacoli che trova lungo il percorso. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Tramite l’app per lo smartphone puoi scegliere quali stanze pulire e con quale intensità. Dotato anche di stazione automatica per lo svuotamento. Un robot all in one a un prezzo mai visto prima.

Ecovacs Deebot T20e Omni

Xiaomi Smart Camera C400

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione, questa è la telecamera che fa per te. Oggi trovi la videocamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C400 in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a soli 35,76 euro al mese. La paghi veramente, ma acquisti uno dei migliori dispositivi nella sua categoria. Immagini in altissima definizione e sensori che ti avvisano ogni volta che rilevano un movimento anomalo all’interno dell’abitazione. Puoi controllare tramite l’app dello smartphone cosa sta succedendo in casa e parlargli anche da remoto. Supporta sia Alexa sia Google Home. A questo prezzo è un affare da non farsi sfuggire.

Xiaomi Smart Camera C400

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini me

Il buongiorno si vede dal mattino e per cominciare al meglio la giornata è necessario farlo con un buon caffè e per farlo bisogna avere una macchinetta adeguata. Questa settimana una delle migliori offerte riguarda la macchinetta Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me disponibile in offerta con uno sconto del 40% che te la fa pagare solamente 59,99 euro. Ma la promo non finisce qui: puoi richiedere in regalo anche 40 euro di prodotti Nescafé Dolce Gusto. Praticamente un’offerta irresistibile che non puoi farti sfuggire per nessun motivo. Oltre al caffè puoi preparare tantissime altre bevande di ottima qualità.

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini me

Friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential

Nella nostra guida all’acquisto settimanale non può mancare una friggitrice ad aria e non a caso chiudiamo proprio con questo elettrodomestico per la cucina. La friggitrice ad aria più venduta di questa settimana è la Philips Airfryer XL Essential che trovi in offerta su Amazon con uno sconto del 50% e la paghi solamente 119,99 euro. Si tratta di un modello con ben 7 modalità di cottura differenti e con un cestello extra large che ti permette di cucinare cibo per 4-5 persone. Puoi preparare di tutto, dalle classiche patatine fritte, fino alla carne e alle verdure grigliate. Devi essere veloce nell’approfittarne: le scorte potrebbero terminare molto presto.