IPhone 15 Pro e sconti fino al 70%, ecco le migliori offerte di Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Una settimana con tante offerte al minimo storico e con la possibilità di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più ricercati. Comincia una nuova settimana e su Amazon come sempre arrivano nuove promo da cogliere al volo e da non farsi sfuggire.

E noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che riguardano i prodotti tecnologici (smartphone, smartwatch, smart TV) e anche gli elettrodomestici per la casa che, oltre a essere diventati super intelligenti, sono anche fondamentali per farci vivere al meglio la vita di tutti i giorni. Tra le offerte ce ne sono alcune che catturano immediatamente l’attenzione, come ad esempio l’iPhone 15 Pro disponibile per la prima volta a un prezzo eccezionale grazie a uno sconto di quasi 300 euro. Oppure il Galaxy Watch6 nella versione LTE in offerta praticamente a metà prezzo. Se, invece, cerchi una friggitrice, la Electrolux Create 5 è quella perfetta per te: costa poco e la trovi al 50% di sconto.

Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovi nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e scoprire immediatamente il prezzo.

Amazon, le migliori offerte 13 – 19 maggio

Una settimana ricca di offerte importanti e su prodotti molto differenti tra di loro. Alcune promo le abbiamo anticipate nel paragrafo iniziale, mentre altre le trovi qui. Ad esempio trovi a un ottimo prezzo il Galaxy Tab S8 Ultra, il tablet premium di Samsung disponibile con uno sconto del 53% e risparmi quasi 800 euro. Un’occasione speciale per un prodotto veramente top di gamma e che puoi utilizzare sia per divertimento sia per lavorare. In ambito elettrodomestici, trovi l’ottimo robot aspirapolvere roborock S7 Max Ultra da pochissimo uscito sul mercato con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 500 euro. Dotato anche di stazione per lo svuotamento automatico.

Nella lista qui in altro trovi le offerte che abbiamo selezionato con il link per accedere direttamente sulla pagina prodotto su Amazon; invece, se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche di ogni prodotto trovi una breve descrizione qui in basso con il banner per completare direttamente l’acquisto. A te la scelta e buona lettura.

Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max

Continua anche questa settimana l’offerta speciale sul Fire TV Stick 4K e sul Fire TV Stick 4K Max, le due chiavette multimediali di Amazon, da sempre tra i prodotti più venduti e desiderati dagli utenti sul sito di e-commerce. Grazie a questo sconto primaverile, il prezzo dei due dispositivi scende al minimo storico e fai un ottimo affare.

Il Fire TV Stick 4K è disponibile con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 39,99 euro. Disponibilità immediata e consegna che avviene in tempi record.

Per il Fire TV Stick 4K Max, invece, lo sconto è del 35% e il prezzo sale leggermente fino a 51,99 euro. Anche in questo caso la disponibilità è immediata, così come la consegna.

I due dongle hanno caratteristiche molto simili ed entrambi sono dedicati a chi ha un televisore con schermo 4K. Sono perfetti anche per chi ha già in casa un televisore smart: la loro forza è la possibilità di offrire funzionalità extra e permettere di installare qualsiasi tipologia di app. Nella confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrata con il quale puoi anche gestire gli altri dispositivi smart presenti in casa. Facile da configurare e da montare: si collega al televisore tramite la porta HDMI.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

iPhone 15 Pro

Un’offerta così per l’iPhone 15 Pro non la si era mai vista. Questa settimana trovi lo smartphone premium di Apple con uno sconto del 23% che fa scendere il prezzo a 949 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non si tratta sicuramente di un prezzo abbordabile, ma per lo smartphone Apple è il più basso mai registrato sul sito di e-commerce e risparmi quasi 300 euro. Per quanto riguarda lo smartphone, c’è poco da dire, stiamo parlando di uno dei migliori disponibili sul mercato. Dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, dell’ottimo processore A17 Pro e di un comparto fotografico con tripla fotocamera posteriore e sensore principale da 48 megapixel. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 15 Pro

Motorola moto g23

Non solo smartphone che costano quasi un migliaio di euro: su Amazon questa settimana trovi anche telefoni alla portata di tutti e che costano poco più di 100 euro. È il caso del Motorola moto g23 che trovi sul sito di e-commerce con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà. Una promo eccezionale da non farsi sfuggire per nessuno motivo. Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà lo smartphone assicura prestazioni superiori a quanto lo paghi. Dotato di uno schermo di grandi dimensioni e con un’ottima visibilità, processore potente e soprattutto una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. La batteria da 5.000mAh è la conclusione perfetta: dura tutto il giorno e non hai il timore di restare con il telefono scarico.

Motorola moto g23

Cuffie Bluetooth

Nella nostra guida all’acquisto non mancano mai degli accessori per lo smartphone utili nella vita di tutti i giorni. E tra questi rientrano anche le cuffie Bluetooth. Questa settimana trovi un’ottima occasione per questo paio di cuffie wireless disponibili con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 57% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 35%. Il prezzo crolla e le paghi meno di 20 euro. Acquistandone due ottieni anche uno sconto extra del 4%. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano una buona qualità dell’audio. L’autonomia supera le 40 ore utilizzando la custodia di ricarica e sono anche impermeabili.

Cuffie Bluetooth

Kit di pulizia Ordilend 10 in 1

Uno dei prodotti più amati su Amazon è disponibile con un’offerta a tempo da non farsi sfuggire e a un prezzo veramente mini. Stiamo parlando del kit di pulizia Ordilend 10 in 1 pensato appositamente per i prodotti tecnologici. Dotato di diversi strumenti, ti permette di pulire cuffie, tastiere, smartphone, computer e tantissimo altro. Solo per questa settimana lo trovi con uno sconto del 39% e il prezzo scende a 11,06 euro, prezzo più basso di sempre. Approfittane subito e fai un super affare.

Kit di pulizia Ordilend 10 in 1

Galaxy Watch6 LTE

Il Galaxy Watch6 è l’ultima creazione in tema di smartwatch lanciata sul mercato da Samsung. Disponibile da pochi mesi, lo puoi già acquistare a un super prezzo. Su Amazon la versione LTE (in grado di connettersi alla rete dati senza il supporto dello smartphone) è in promo con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 199,99 euro, con un risparmio di ben 170 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartwatch Samsung è uno dei migliori sul mercato: monitoraggio avanzato della salute, compreso il sonno, e più di 90 modalità di allenamento che ti mostrano i tuoi progressi quotidiani. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google con tutte le app dell’azienda di Mountain View.

Galaxy Watch6 LTE

Smart TV Panasonic 48 pollici

Torna in offerta l’ottimo televisore Panasonic con schermo OLED da 48 pollici. Grazie allo sconto Amazon del 44% lo paghi 949 euro, con un risparmio di 750 euro su quello di listino. Si tratta di un ottimo prezzo per un televisore dotato di schermo OLED e del sistema operativo di Google che ti mette a disposizione tutte le app di streaming video più importanti. La qualità delle immagini è elevatissima grazie al pannello 4K, al processore potente e alle tante tecnologie video e audio sviluppate da Panasonic. Non farti scappare questa occasione.

Smart TV Panasonic 48 pollici

Galaxy Tab S8 Ultra

Questa è una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Non stiamo esagerando e i motivi sono due: lo sconto esagerato e la qualità del dispositivo. Stiamo parlando del Galaxy Tab S8 Ultra, il tablet super potente di Samsung che trovi su Amazon con uno sconto del 53% e il prezzo scende a 709 euro. Può sembrare elevato, ma stiamo parlando di un dispositivo con una scheda tecnica che assicura prestazioni elevatissime e che all’occorrenza puoi utilizzare come un computer. Infatti, lo schermo è da ben 14,6 pollici ed è supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Prestazioni fulminee con qualsiasi app, anche quelle per la produttività. Dotato anche della utilissima S Pen che ti permette di prendere appunti o di disegnare.

Galaxy Tab S8 Ultra

Computer portatile jumper

Per acquistare un buon computer non bisogna spendere cifre elevatissime. Lo dimostra questo jumper S5 Max che trovi su Amazon in offerta con un coupon sconto del 50% che puoi applicare direttamente nella pagina prodotto. Lo paghi solamente 299,99 euro e concludi un ottimo fare. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere: uno schermo da 16 pollici FHD, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Perfetto sia per lavorare sia per studiare.

Computer portatile jumper

Aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60

L’aspirapolvere è diventato in questi anni uno degli elettrodomestici più ricercati dalle famiglie italiane: offre un supporto fondamentale nella pulizia quotidiana dell’abitazione, permettendo di risparmiare tantissimo tempo. Se sei alla ricerca di una scopa elettrica senza fili a un ottimo prezzo, questa settimana trovi questa Rowenta X-PERT 3.60 con uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo a 99,99 euro. La paghi meno della metà e approfitti di una delle migliori occasioni per un elettrodomestico con queste caratteristiche. Motore potente, luci LED sulla spazzola e un’autonomia di circa 45 minuti.

Aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5

Un altro prodotto che non manca mai nella nostra guida all’acquisto è la friggitrice ad aria. Eletta la regina degli elettrodomestici per la cucina, la friggitrice ad aria mostra tutta la sua utilità soprattutto quando si vuole cucinare qualcosa velocemente e in modo salutare. Se vuoi spendere anche poco, l’Electrolux Create 5 è quella perfetta per te. Su Amazon la trovi con uno sconto del 51% e la paghi solamente 58,61 euro. Le dimensioni sono compatte ed è perfetta per chi vive da solo o in coppia. Permette di preparare di tutto, dai classici fritti fino alla carne e alla verdura.

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5

Roborock S7 Max Ultra

Non è un semplice robot aspirapolvere, ma un dispositivo a 360 gradi che ti aiuta nella pulizia di tutti i giorni. Stiamo parlando del robot Roborock S7 Max Ultra, uno dei modelli lanciati da poco sul mercato in grado non solo di aspirare lo sporco, ma anche di lavare e asciugare il pavimento. Oggi lo trovi a un prezzo eccezionale grazie al doppio sconto Amazon: oltre a quello fisso del 33% puoi applicare un coupon di ben 120 euro. Il risparmio supera i 500 euro e fai un super affare.

Roborock S7 Max Ultra

Moulinex ClickChef

Offerta top per questo robot da cucina multifunzione Moulinex ClickChef. Grazie allo sconto del 47% lo paghi praticamente la metà e il prezzo scende a 241,99 euro. Dotato di 5 programmi automatici e di diverse modalità manuali, ti permette di cucinare veramente di tutto e in poco tempo. Nella confezione trovi anche 7 accessori e un ricettario con ben 200 ricette.

Moulinex ClickChef

Buono sconto 10 euro e Prime Student gratis per tre mesi

Chiudiamo non con un’offerta, ma con due iniziative speciali disponibili su Amazon in questo periodo.

Partiamo con la prima e che riguarda la possibilità di ricevere un buono sconto di 10 euro sul tuo prossimo acquisto su Amazon. Per controllare se si è tra i destinatari di questa iniziativa bisogna cliccare su questo link: purtroppo non è attiva per tutti gli utenti. I coupon disponibili sono 10.000 e per utilizzare il buono sconto bisogna acquistare un prodotto idoneo che abbia un costo di almeno 25 euro. Per utilizzare il coupon si hanno 15 giorni di tempo da quando lo si riscatta. Per sapere di più basta cliccare sul link qui in basso.

COUPON SCONTO AMAZON DI 10 EURO

L’altra ottima iniziativa di questa settimana riguarda Amazon Prime Student, l’abbonamento che raggruppa diversi servizi di Amazon (tra cui Prime Video, le spedizioni gratuite e rapide, Amazon Music, l’accesso a offerte esclusive, Prime Gaming e tanto altro) e riservato agli studenti. Solo per pochi giorni è possibile provarlo gratuitamente per ben 90 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Se sei uno studente e vuoi testare i servizi riservati da questo abbonamento, iscriviti gratis cliccando sul link qui in basso.

3 MESI GRATIS AMAZON PRIME STUDENT