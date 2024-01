Amazon, le migliori offerte della settimana: sconti fino all'80%

Fonte foto: Redmi

Inizia una nuova settimana e Amazon ci dà il suo benvenuto con una serie di offerte e di sconti che ti permettono di risparmiare su tantissimi prodotti differenti. Dopo la "sbornia" delle offerte di Natale e delle promo di inizio dell’anno, il sito di e-commerce continua con nuove opportunità in tantissimi settori differenti. Noi come sempre ci concentriamo sui dispositivi tecnologici come smartphone, smart TV, smartwatch e sugli elettrodomestici, diventati fondamentali nella vita di tutti i giorni. Da alcuni giorni sono tornati in promo anche alcuni dei prodotti a marchio Amazon, come ad esempio i desideratissimi Fire Tv Stick. Grazie all’offerta disponibile questa settimana puoi acquistare il nuovo Fire TV Stick 4K e il nuovo Fire TV Stick 4K Max al minimo storico risparmiando decine di euro. Per chi, invece, è alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità prezzo, non deve farsi scappare l’offerta per il Redmi Note 11 Pro+: in questi giorni lo trovi con uno sconto del 46%. Ottima anche l’offerta sul nuovo Galaxy Watch6: il prezzo finalmente scende al minimo storico grazie allo sconto del 31%.

Queste sono solamente alcune delle promo che trovi nel nostro articolo: per scoprire tutti gli altri prodotti basta scrollare verso il basso. Nella lista trovi tutti i prodotti che abbiamo selezionato per voi, ma dovete essere velocissimi che le promo potrebbero terminare molto presto.

Amazon, le migliori offerte della settimana 15-22 gennaio

Questa settimana abbiamo optato per una lista un po’ più ricca rispetto al solito. Infatti, non potevamo non inserire le promo sui prodotti Amazon, da sempre le più desiderate degli utenti. Ma le offerte non si fermano qua: per chi vuole spendere poco per uno smartphone c’è in fortissimo sconto (-80%) il Blackview Shark8 (risparmi più di 500 euro). Lato produttività trovi in offerta sia il nuovo Apple Mac mini con uno sconto IVA del 18% sia il Galaxy Tab S8+ con uno sconto del 43% e risparmi più di 500 euro. Torna in promozione anche lo smart TV Xiaomi P1E, modello lowcost disponibile sia nella versione da 32" (-30%) sia da 43" (-28%). Non finisce qui: per ultima segnaliamo la lavatrice Haier con cestello da 10 chilogrammi in offerta con uno sconto del 40% e risparmi più di 250 euro.

Tutti i prodotti selezionati li trovi nella lista qui in alto: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche, basta scorrere in basso. Per ogni dispositivo ed elettrodomestici trovi una breve descrizione con le funzionalità principali e un riassunto della scheda tecnica.

Fire TV Stick ed Echo Dot di quinta generazione

Tra le promo di questa settimana che non puoi farti scappare ci sono i prodotti Amazon, precisamente i Fire TV Stick (in offerta ci sono tutti e quattro i modelli disponibili) e l’Echo Dot di quinta generazione. I Fire TV Stick sono diventati oramai uno dei prodotti più venduti su Amazon e il merito va in parte alla loro utilità e in parte al prezzo accessibilissimo. Che cosa sono? Si tratta di chiavette multimediali che si collegano alla presa HDMI del televisore e lo trasformano in uno smart TV. Per chi ha già un televisore intelligente, invece, permettono di vedere contenuti altrimenti inaccessibili.

Abbiamo detto che sono in offerta. Andiamo con ordine. Il modello entry-level, il Fire TV Stick Lite, è disponibile con uno sconto del 20% e lo paghi 27,99 euro. Prezzo poco più alto per il Fire TV Stick "normale": 29,99 euro (-33%). A sorprendere è soprattutto il prezzo del Nuovo Fire TV Stick 4K, da poco lanciato sul mercato: questa settimana lo trovi quasi a metà prezzo e lo paghi 37,99 euro. Per il Fire TV Stick 4K Max il prezzo sale a 49,99 euro con uno sconto del 38%. Approfittane immediatamente, la promo potrebbe terminare molto presto

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Con uno sconto del 40% e un prezzo di 39 euro trovi in offerta l’Echo Dot di quinta generazione. Si tratta dello smart speaker lowcost di Amazon: supporta Alexa e ti permette di gestire facilmente tutti i dispositivi smart presenti in casa. Ha anche un’ottima qualità del suono e puoi riprodurre tutti i tuoi brani preferiti tramite le app di streaming musicale. A questo prezzo è un vero affare.

Amazon Echo Dot di quinta generazione

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Torna in promo uno degli smartphone più sorprendenti lanciati in questi ultimi anni. Stiamo parlando del Redmi Note 11 Pro+, un vero telefono top di gamma con un processore che assicura ottime prestazioni e uno schermo da ben 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate elevatissimo fino a 120 Hz. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 46% e lo paghi 268,99 euro, risparmiando più di 230 euro sul prezzo di listino. Ottima anche la ricarica rapida da 120W che impiega poco più di quindici minuti per assicurare il 100% di autonomia. Nella parte posteriore trovi anche una fotocamera principale di 108 megapixel di livello professionale.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Samsung Galaxy A23

Altro smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Il Galaxy A23 di Samsung è in promo questa settimana con uno sconto del 40% e lo paghi 208,50 euro. Un prezzo da entry-level, ma la scheda tecnica dice tutt’altro. Lo smartphone è dotato di un display da 6,6 pollici con risoluzione FHD e un’ottima scorrevolezza. I colori sono vividi e sembrano prender vita. Il vero segreto si nasconde sotto la scocca, con un processore ad alte prestazioni. Ottimo anche il comparto fotografico con una quadrupla fotocamera posteriore caratterizzata da un sensore principale da 50 megapixel. La batteria è da 5000 mAh ti assicura un’autonomia prolungata che copre fino a due giorni. Uno dei migliori nella sua fascia di prezzo

Samsung Galaxy A23

Blackview Shark 8

Questa è un’offerta particolare, un po’ per lo smartphone realizzato da un’azienda cinese in piena crescita, ma ancora poco conosciuta in Italia, e un po’ per l’offerta e lo sconto disponibile su Amazon. Stiamo parlando dello smartphone Blackview Shark 8 disponibile su Amazon con un’offerta a tempo che fa crollare il prezzo: oltre allo sconto fisso del 67%, è disponibile in pagina un ulteriore coupon di ben 100 euro. In questo modo il prezzo scende a 149,99 euro e risparmi ben 600 euro sul prezzo di listino. Schermo da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Helio G99, fotocamera principale da 64 megapixel e batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 33W. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio e c’è anche Android 13.

Blackview Shark 8

Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic

L’ultimo smartwatch di Samsung è finalmente in offerta su Amazon con uno sconto veramente interessante. Stiamo parlando del Galaxy Watch6 nella versione da 44 millimetri disponibile con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a 229,11 euro. Risparmi ben 120 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Monitoraggio completo del benessere compreso quello del sonno con un report che ti fornisce consigli utili su come riposare la notte. Le modalità sportive sono più di 90 e comprendono tutti gli allenamenti più praticati. La ghiera è in alluminio.

Samsung Galaxy Watch6

Sempre in offerta questa settimana c’è anche il Galaxy Watch6 Classic. Le caratteristiche sono simili al modello "normale", con delle piccole differenze legate all’utilizzo quotidiano. Dal nome si intuisce l’obiettivo di questo smartwatch: legare indissolubilmente gli orologi analogici a quelli intelligenti. Il design ricorda gli orologi analogici con un quadrante circolare e una ghiera molto sottile con la quale puoi anche interagire e attivare funzionalità particolari. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 28% e lo paghi 299,59 euro.

Galaxy Watch6 Classic

Apple Mac mini versione 2023

Questa settimana trovi anche prodotti Apple in offerta. Come questo Apple Mac mini versione 2023, l’ultima lanciata sul mercato dall’azienda di Cupertino. Grazie allo sconto del 18% lo paghi solamente 599 euro, un super affare per un prodotto dell’azienda di Cupertino da poco lanciato sul mercato. A bordo trovi l’ottimo processore Apple M2 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Le dimensioni sono veramente contenute e lo puoi portare con te anche al lavoro. Nella parte posteriore trovi alcune porte per la connettività che lo rendono molto versatile. Se non vuoi spendere delle cifre folli per un nuovo PC, questa è la promo che fa per te.

Mac mini versione 2023

Galaxy Tab S8+

Ecco una delle offerte sorprendenti di questa settimana. Su Amazon, infatti, puoi acquistare il Galaxy Tab S8+ con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo a 679 euro. Si tratta del minimo storico per il tablet super premium di Samsung che all’occorrenza puoi utilizzare anche come PC. Il merito è della scheda tecnica: schermo da 12,4 pollici e processore Snadpragon 8 Gen 1 che assicura prestazioni straordinarie. Dotato anche di S Pen da utilizzare per prendere appunti, per disegnare e per interagire velocemente con più documenti. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 135,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon.

Galaxy Tab S8+

Cuffie Bluetooth

Passiamo a un accessorio che non può mancare nel tuo zaino. Stiamo parlando delle cuffie Bluetooth, dispositivo di fondamentale importanza per chi lavora nel mondo dei servizi. Sul mercato di modelli ne trovi a centinaia, noi abbiamo selezionato uno di quelli con il rapporto qualità prezzo migliore. Il merito è del doppio sconto: oltre a quello fisso del 67%, trovi un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 30%. Le paghi meno di 15 euro e fai un super affare. Cancellazione del rumore, ottima qualità dell’audio, impermeabili e sono compatibili con qualsiasi smartphone.

Cuffie Bluetooth

Smart TV Xiaomi P1E

Se volete fare un vero affare, non potete farvi sfuggire questa super promo che riguarda lo smart TV lowcost Xiaomi P1E. Si tratta di un modello con all’interno Android TV e che supporta qualsiasi tipologia di piattaforma per lo streaming. Oggi lo trovi in promo in due diverse versioni, sia quella da 32 pollici con schermo HD, sia quella da 43 pollici con pannello UHD. Le caratteristiche tecniche sono molto simili, la vera differenza è tutta nella grandezza dello schermo.

Abbiamo detto di una grande offerta, e non ti stiamo ingannando. Il modello da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 30% e la paghi solamente 159,99 euro. Perfetta per chi ha poco spazio in cucina o nella camera da letto. La versione più grande è in promo con uno sconto del 29% e la paghi 282,29 euro. Due occasioni da non farsi sfuggire.

Smart TV Xiaomi P1E da 32 pollici

Smart TV Xiaomi P1E da 43 pollici

Xiaomi TV Stick 4K

Una delle alternative al Fire TV Stick porta il nome di Xiaomi TV Stick 4K. Anche questa è una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore, con l’unica differenza che all’interno invece del sistema operativo Fire TV trovi Android TV. Puoi installare sul tuo televisore centinaia di applicazioni, tra cui tutte quelle per il video streaming. Supporta sia il Dolby Atmos sia il Dolby Vision per una qualità audio e video da cinema. Integrato c’è anche l’assistente Google per gestire da remoto i dispositivi smart presenti in casa. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 31% e lo paghi 47,99 euro.

Xiaomi TV Stick 4K

Aspirapolvere Hoover HF1 HF110P

Un aspirapolvere non può mancare nella vostra abitazione: aiuta nelle pulizie domestiche diminuendo la fatica quotidiana. I modelli lanciati in questi ultimi anni sono anche dotati di tecnologie innovative che permettono di avere un pavimento pulito con la minima fatica. Come ad esempio questa aspirapolvere Hoover senza sacco e senza fili molto semplice da utilizzare e soprattutto leggera. Perfetta per chi ha animali in casa, aspira ogni tipologia di sporco in pochissimo tempo. Sulla spazzola sono presenti anche delle luci LED che ti aiutano a illuminare meglio gli angoli più nascosti. Sconto del 44% e la paghi praticamente la metà.

Aspirapolvere Hoover

Lavatrice Haier Series 30

Una delle migliori offerte in ambito elettrodomestici disponibile questa settimana su Amazon. Stiamo parlando di questa lavatrice Haier Series 30 disponibile su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi quasi 250 euro sul prezzo di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Il cestello è da ben 10 chilogrammi ed è dotata di opzione vapore e del trattamento antibatterico. Classe di efficienza energetica A. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare questa settimana.

Lavatrice Haier Series 30

Friggitrice ad aria Hisense

Chiudiamo con l’elettrodomestico per eccellenza di questi anni: la friggitrice ad aria. Su Amazon trovi questo modello Hisense con una capacità perfetta per una famiglia di 3-4 persone in offerta con un doppio sconto: oltre a quello fisso del 29% è disponibile un coupon sconto del valore di 15 euro. Tramite il display LED puoi gestire tutte le varie funzioni del dispositivo e impostare anche la temperatura. Facile da utilizzare e veramente versatile grazie ai tanti programmi disponibili.

Friggitrice ad aria Hisense