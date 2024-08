Nuovo Fire TV Stick 4K e offerte shock: le migliori promo Amazon

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Le ferie sono oramai quasi terminate e per tantissimi italiani e italiane è tempo di tornare alla routine quotidiana. E il bentornato ce lo dà Amazon che in questa ultima settimana di agosto lancia nuove offerte su tantissimi dispositivi differenti, tra cui i prodotti a marchio Amazon più amati. La novità è proprio questa: in questa settimana puoi acquistare prodotti come il Fire TV Stick 4K o il Fire TV Stick 4K Max con uno sconto eccezionale che si avvicina al 50% e fare un super affare. Al momento sono tra i prodotti più venduti su Amazon ed è facile intuire il motivo: costano poco, sono utilissimi nella vita di tutti i giorni e sono facili da configurare. Le promo non finiscono qui e riguardano anche gli elettrodomestici per la casa, come ad esempio il Pinguino De’Longhi PAC EM90 disponibile con uno sconto del 41% e risparmi quasi 300 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di questa settimana che riguardano sia i dispositivi tech come smartphone, tablet, smart TV e smartwatch, sia elettrodomestici per la casa che oramai sono diventati sempre più intelligenti e utili (friggitrici ad aria, macchine per il caffè). Nella lista qui in basso trovi la lista con le migliori promo: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte del 26 agosto – 1 settembre

Una lista molto lunga che mette in evidenza il fatto che da questa settimana si torna a fare sul serio. Oltre alle offerte sui prodotti Amazon di cui abbiamo già parlato, ce ne sono altre che catturano l’attenzione. Se siete alla ricerca di uno smartphone top, il Galaxy A55 è quello che fa per voi. Grazie allo sconto del 41% risparmi più di 200 euro e approfitti di un prezzo veramente speciale. In tema smartwatch interessantissima la promo disponibili sull’Amazfit GTS 2: sconto del 36% e lo paghi poco. Torna in offerta anche il Tab 11 di Blackview: con il doppio sconto il risparmio è dell’80% e il prezzo crolla. Per molti prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero che ti permette di diminuire l’esborso iniziale.

Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovate nella lista qui in alto: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto Amazon. In alternativa qui in basso trovate una breve descrizione con le specifiche tecniche di ogni dispositivo e il banner per completare l’acquisto. A voi la scelta e buona lettura.

Fire TV Stick

Da questa settimana trovi in offerta tantissimi prodotti Amazon, tra cui gli amatissimi Fire TV Stick, le chiavette multimediali che rendono ancora più smart il tuo televisore. Grazie agli sconti Amazon sono in offerta tutti e quattro i modelli che compongono la gamma Fire Tv Stick, comprese i nuovi Fire Tv Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max. Lo sconto varia in base alla versione, ma per i modelli più recenti si aggira tra il 40 e il 50% e il prezzo crolla al minimo storico.

L’occasione è ghiotta, ma dovete essere veloci: le promo potrebbero terminare prima del previsto. Ecco una tabella riassuntiva con prezzo e sconto per ogni modello.

Nuovo Fire TV Stick 4K – 37,99 euro (sconto del 46%)

Nuovo Fire TV Stick 4K Max – 49,99 euro (sconto del 38%)

Fire TV Stick – 27,99 euro (sconto del 38%)

Fire TV Stick Lite – 25,99 euro (sconto del 26%)

Quale modello acquistare? La risposta non è semplice e dipende molto dal televisore che hai in casa. Se è dotato di un pannello 4K, la scelta deve essere per forza di cose tra il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Le caratteristiche sono molto simili, cambia solamente il processore il supporto al Wi-Fi 6E (disponibile solo sul modello Max). Inoltre, entrambi i modelli hanno il telecomando con Alexa integrato e puoi gestire sia lo smart TV sia i dispositivi intelligenti presenti in casa con un semplice comando vocale. Facile anche il montaggio e la configurazione: si collega alla porta HDMI del televisore e basta seguire le istruzioni sull’app Alexa dello smartphone per poterla cominciare a utilizzare.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

Galaxy A55

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma al prezzo di un medio di gamma, questa è la promo che fa per voi. Questa settimana trovi il Galaxy A55 con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 301,99 euro. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e fai un super affare. La scheda tecnica è quella di un top di gamma, a partire dallo schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con una risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottimo processore Exynos 1480 prodotto e ottimizzato da Samsung. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. Batteria da 5.000mAh che dura tutto il giorno.

Galaxy A55

realme GT 6T

Altra ottima alternativa se siete alla ricerca di uno smartphone top, ma non volete spendere delle cifre esagerate. Si tratta del realme GT 6T, telefono da poco uscito sul mercato e già in offerta con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a soli 369,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Lo smartphone assicura prestazioni veramente top, grazie al processore Snapdragon 7+ Gen 3, display con una luminosità elevatissima e un refresh rate elevato, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Sistema di fotocamere avanzato con sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. Per chiudere una batteria da 5.500 mAh con ricarica super rapida da 120 W che impiega circa 30 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e diminuire l’esborso iniziale. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

realme GT 6T

Redmi Buds 4 Active

Come ogni settimana vi proponiamo anche alcuni accessori per smartphone (e non solo) in super offerta e che costano pochissimo. Iniziamo con queste ottime cuffie Redmi Buds 4 Active disponibili con uno sconto del 47% e le paghi solamente 15,99 euro. Solo nell’ultimo mese ne sono state vendute più di 2.000 e il loro successo è innegabile. Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e driver dinamico da 12 mm. Sono compatibili con qualsiasi smartphone (anche Apple) e si adattano perfettamente all’orecchio, senza creare nessun tipo di fastidio. Le puoi gestire con i comandi touch presenti sulla scocca e assicurano un’autonomia veramente notevole. A questo prezzo difficilmente trovi qualcosa di meglio.

Redmi Buds 4 Active

Power bank da 10.000mAh

Ecco una delle migliori offerte della settimana. Su Amazon trovi questo powerbank da 10.000mAh che ti permette di ricaricare lo smartphone almeno per un paio di volte (compatibile con tutti i dispositivi) con uno sconto del 76% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10%. Il prezzo finale si aggira sui 16 euro e fai un super affare. Dotato di quattro porte, puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Sul display LED viene mostrata la carica residua della batteria.

Power bank da 10.000mAh

Custodia impermeabile smartphone

Offerta a tempo limitato per questa confezione che contiene due custodie impermeabili per lo smartphone. Un acquisto ottimo per l’estate per preservare lo smartphone quando lo utilizzi in spiaggia o in piscina. Lo protegge dalla sabbia e dall’acqua e lo puoi utilizzare anche mentre sei in mare. Solo per pochissimo tempo trovi la confezione con due custodie in offerta a 6,99 euro con uno sconto del 50%. Praticamente le paghi meno di 3,50 euro l’una. Le dimensioni permettono di inserire qualsiasi smartphone, anche quelli con dimensioni più generose.

Custodia impermeabile smartphone

Amazfit GTS 2

In tema smartwatch ecco una delle migliori offerte disponibili su Amazon. Parliamo della promo che riguarda l’Amazfit GTS 2, disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 69,99 euro. Un ottimo affare per un orologio smart che non ha nulla da invidiare rispetto a quelli più costosi. Schermo AMOLED molto grande e luminoso con la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione da Amazfit. Puoi decidere quali info avere sempre sotto gli occhi tra orario, data, contapassi, frequenza cardiaca e tanto altro. A disposizione hai più di 90 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più utilizzate dagli utenti ed è dotato anche di GPS. I sensori monitorano costantemente i principali parametri vitali tra cui frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e la qualità del sonno.

Amazfit GTS 2

Smart TV Samsung 55 pollici

Taglio prezzo e minimo storico per questo smart TV Samsung da 55 pollici lanciato quest’anno. Si tratta di un modello della gamma DU7170 dotato di ottime caratteristiche e disponibile in offerta con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 449 euro, con un risparmio di ben 250 euro su quello di listino. Schermo con risoluzione 4K e qualità delle immagini elevatissima grazie al potente processore e alla tecnologie sviluppate da Samsung. Dotato anche di Upscaling 4K che migliora la qualità dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione. Compatibile con Alexa e Google Assistant per controllarlo anche con la tua voce.

Smart TV Samsung 55 pollici

Smart TV LG da 32 pollici

Uno smart TV dalle dimensioni contenute e con immagini in altissima definizione non è semplicissimo da trovare. Per questo quando è disponibile in offerta e con un super sconto bisogna approfittarne subito. Parliamo del TV LG da 32 pollici che troviamo su Amazon con uno sconto del 38% a un prezzo di 199 euro, minimo storico in quest’ultimo periodo. Si tratta di un televisore molto interessante, con schermo FullHD e una qualità delle immagini elevata grazie al processore α5 Gen 5 con intelligenza artificiale e supporto all’HDR. A bordo anche il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali app per il video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e YouTube.

Smart TV Samsung 55 pollici

Computer portatile HP 15 pollici

Questa settimana su Amazon trovi anche le offerte "Back to School" con tanti prodotti per la scuola con sconti imperdibili e al minimo storico. Tra le promo più interessanti c’è anche questo computer HP da 15 pollici disponibile con uno sconto esclusivo Amazon del 40% che fa crollare il prezzo a 509,99 euro, il punto più basso mai registrato sulla piattaforma. Si tratta di un ottimo PC con cui puoi sia lavorare sia studiare. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Dotato anche di webcam per le videochiamate e di lettore SD. A bordo Windows 11 Plus.

Computer portatile HP 15 pollici

Tablet Blackview Tab 11

Torna una delle offerte preferite degli utenti. Questa settimana è disponibile l’ottimo tablet Blackview Tab 11 in promo con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. In pagina trovi un buono sconto del 50% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 194 euro. Il risultato finale è un prezzo di 139,99 euro invece di 666,99 euro, con un risparmio netto che si avvicina all’80%. Si tratta di un tablet perfetto per vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano, oppure per lavorare mentre sei in viaggio. Schermo da 10 pollici con risoluzione 2K, ottimo processore, 8 gigabyte di RAM e memoria interna da 256 gigabyte. Dotato anche di una fotocamera posteriore e una anteriore da 16 megapixel, pensate appositamente per le call mentre sei in viaggio. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e applicare i due buoni sconto presenti nella pagina prodotto

Tablet Blackview Tab 11

Pinguino De’Longhi PAC EM90

Ecco una delle migliori offerte della settimana. Grazie alla promo a tempo disponibile su Amazon, il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PAC EM90 è disponibile con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 399 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out e di aggiungere dei servizi a pagamento per il ritiro e la disinstallazione del vecchio apparecchio e per l’installazione di quello nuovo. Potenza di 9.800 BTU che permette di raffreddare in poco tempo una stanza di circa 30-40 metri quadrati. Facile da gestire, con 3 diverse velocità di ventilazione e classe di efficienza energetica A che ti fa risparmiare anche sulla bolletta della corrente.

Pinguino De’Longhi PAC EM90

Soundbar Samsung HW-B750D/ZF

Occasionissima per la soundbar Samsung HW-B750D/ZF, versione uscita quest’anno e con un’ottima qualità audio. Solo per pochi giorni la trovi con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 221,99 euro, il punto più basso fatto registrare in quest’ultimo periodo. Equipaggiata con 6 speaker e di una subwoofer wireless che assicura un suono surround che rimbomba per tutta la stanza. Una vera esperienza da cinema a un prezzo stracciato. Con la modalità notturna godi di un audio cristallino senza disturbare chi è vicino a te. Compatibile con qualsiasi smart TV e non solo con quelli marchiati Samsung.

Soundbar Samsung HW-B750D/ZF

De’Longhi Icona Vintage

Per bere un buon caffè quando sei a casa devi avere una buona macchina espresso. Come la De’Longhi Icona Vintage che trovi su Amazon in offerta con uno sconto del 47% e il prezzo scende a soli 126,34 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. La paghi praticamente la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Puoi utilizzare sia caffè in polvere sia le cialde e trovi anche il montalatte per il cappuccino. Accessoriata sia con il filtro singolo sia doppio. Con l’offerta di questa settimana fai un super affare.

Macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage

Friggitrice ad aria Haier

Questa settimana non manca nemmeno la friggitrice ad aria, la regina degli elettrodomestici per la cucina. Tra i tanti modelli disponibili, abbiamo selezionato questo realizzato da Haier e disponibile con una promo eccezionale. Grazie allo sconto del 56% la paghi solamente 74,99 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Friggitrice ad aria perfetta per una famiglia composta da quattro persone e ti permette di cucinare tantissimi cibi differenti, dalla carne alla verdure grigliate. Puoi scegliere tra le sei modalità di cottura e risparmi sia olio sia elettricità. Non farti scappare questa super offerta.

Friggitrice ad aria Haier

Gaming Week, come ottenere un buono sconto di 50 euro

Su Amazon è anche tempo di Gaming Week, una settimana di offerte dedicata ai prodotti per i videogiocatori. Oltre alle promo sui singoli prodotti, Amazon ha lanciato anche un’iniziativa molto interessante. Tutti coloro che hanno un account Amazon possono partecipare all’estrazione di 20 buoni sconto Amazon dal valore di 50 euro. Per partecipare devi seguire pochi e semplici passaggi:

Aprire la pagina dedicata all’iniziativa cliccando su questo link. Fare l’accesso su Amazon utilizzando il proprio account. Leggere i Termini e le Condizioni della promozione. Cliccare sul bottone "Accetta e procedi". Aspettare la fine dell’iniziativa (28 agosto alle ore 23:59) e l’eventuale e-mail da parte di Amazon che ti avvisa di essere uno dei 20 vincitori del buono sconto.

