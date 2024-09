Amazon, offerte incredibili per decine di prodotti: sconti fino all'80%

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Arriva settembre, ricomincia la scuola e su Amazon arrivano nuove offerte a tema. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare materiale scolastico, oppure il nuovo smartphone o il nuovo PC per vostro figlio, questa è la settimana giusta. Infatti, sul sito di e-commerce trovi tante nuove promo dedicate al mondo della scuola e dintorni che permettono di risparmiare centinaia di euro su un buon numero di prodotti. Un esempio: questa settimana trovi il Redmi Note 13 nella versione 5G in offerta con uno sconto mai visto prima che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di una promo esclusiva Amazon da non farsi scappare. Ottima anche l’offerta per le cuffie Sennheiser HD 599, modello top che trovi con uno sconto del 41%.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della settimana che riguardano i dispositivi tech (dagli smartphone, agli smartwatch passando per i televisori di nuova generazione) e gli elettrodomestici per casa, diventati in questi anni sempre più smart e sempre più utili nella vita di tutti i giorni. Trovi tutte le promo raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 2 – 8 settembre

Una lista nutrita per cominciare con il giusto mood questo mese di settembre e affrontare al meglio questa nuova settimana. Le ferie sono oramai terminate per tantissimi italiani e italiane e si torna alla vecchia routine fatta di lavoro, hobby, studio e scuola. E sono proprio questi i temi delle migliori offerte che trovate su Amazon in questa prima settimana di settembre. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone da utilizzare anche per lavorare, il Moto Edge 50 Pro è una delle migliori disponibili: sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e approfitti del minimo storico. Se siete degli amanti dell’attività fisica c’è l’ottimo smartwatch Polar Grit X Pro con uno sconto lampo del 43% e risparmi più di 300 euro. In tema elettrodomestici e casa, ci sono alcune offerte da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio la scopa elettrica Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA che trovi scontata del 47% e la paghi praticamente la metà. Altrettanto interessante lo sconto per la lavasciuga Haier: solo acquistandola oggi risparmi più di 450 euro.

Per accedere alla pagina prodotto di ogni offerta basta cliccare sul link presente qui in alto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche dei singoli dispositivi, qui in basso trovi una breve descrizione e il link per completare l’acquisto. A voi la scelta e buona lettura.

Galaxy S24 Ultra

Un’offerta che dura pochissimi giorni (fino al 5 settembre), ma che cattura l’attenzione per la sua unicità. Per tutti coloro che acquistano il Galaxy S24 Ultra entro il 5 settembre c’è la possibilità di richiedere in regalo sul sito di Samsung un Galaxy Book4, computer portatile dal valore commerciale di 699 euro. La promo non finisce qui: infatti, il Galaxy S24 Ultra è anche in offerta al minimo storico grazie allo sconto di 320 euro disponibile su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sommando le due offerte, c’è un risparmio per gli utenti che si aggira sui 1.000 euro. Un’occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Per quanto riguarda i due dispositivi protagonisti di questa promo, c’è poco da dire. Il Galaxy S24 Ultra è probabilmente uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato, con una scheda tecnica senza nessun punto debole e impreziosita anche dalla presenza di Galaxy AI, il nuovo sistema che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione del telefono. Il Galaxy Book4, invece, è un PC portatile con cui puoi fare di tutto, dallo studio al lavoro utilizzando la suite Office e i programmi più famosi dedicati alla produttività.

Galaxy S24 Ultra

Moto Edge 50 Pro

Probabilmente uno dei migliori, se non il migliore, smartphone in offerta questa settimana su Amazon. Parliamo del Moto Edge 50 Pro, telefono top di gamma con pochissimi eguali nella sua fascia di prezzo. In questa settimana lo trovi scontato del 31% e il prezzo si abbassa a 483 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto supera i 200 euro. Le prestazioni sono veramente ottime grazie alle componenti scelte da Motorola, a partire da uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate che arriva fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati che trovi sul mercato. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen 3 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria con ricarica rapida 125 W permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti. La scelta ideale per chi vuole uno smartphone top e non vuole spendere delle cifre esagerate.

Moto Edge 50 Pro

Galaxy A25

Uno degli smartphone migliori nella fascia dei medio di gamma torna in offerta. Il Galaxy A25 è disponibile questa settimana con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 185 euro, con un risparmio netto che sfiora i 140 euro. Minimo storico di quest’ultimo periodo e diventa immediatamente uno dei telefoni da acquistare. Le caratteristiche sono quelle tipiche di uno smartphone affidabile e che non ti fa mancare nulla nell’utilizzo quotidiano. Schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD, 6 gigabyte di RAM, 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte) e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono spendere poco e avere tra le mani un telefono che non li deluderà.

Galaxy A25

Redmi Note 13 5G

Come detto, questa su Amazon è la settimana delle "Offerte Ritorno a Scuola". In questo speciale evento rientrano anche gli smartphone, tra cui il Redmi Note 13 5G. Lo smartphone lowcost è disponibile con un’offerta esclusiva su Amazon che fa scendere il prezzo a 199 euro, con un risparmio del 29% rispetto a quello di listino. Per questa versione con processore MediaTek Dimensity 6080, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, si tratta del minimo storico. Ottimo schermo AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. A catturare l’attenzione è la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, una soluzione che difficilmente trovi su telefoni di questa fascia di prezzo. Per chiudere una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida. Un’offerta da non farsi scappare per uno dei telefoni più acquistati in questo 2024.

Redmi Note 13

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre agli smartphone ti proponiamo anche alcuni accessori utili che non possono mancare nel tuo zaino. Cominciamo con questo paio di cuffie Bluetooth disponibili con uno sconto dell’80% e le paghi solamente 19,99 euro risparmiando decine di euro. Si tratta di un paio di auricolari lowcost con una buona qualità audio e che puoi utilizzare anche per fare le chiamate mentre sei in viaggio. Cancellazione del rumore, impermeabili e con un’autonomia della batteria fino a 50 ore.

Cuffie Bluetooth

Power bank da 26800 mAh

Una delle migliori offerte della settimana riguarda questo powerbank da 26.800mAh che trovi su Amazon con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 73%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 15%. Sommando i due sconti, lo paghi solamente poco più di 20 euro. Compatibile con qualsiasi smartphone, ti permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente, tra cui smartphone, smartwatch e cuffie wireless. Utilissimo da avere sempre con sé.

Power bank da 26800 mAh

Polar Grit X Pro

L’orologio più venduto della sua categoria. Parliamo del Polar Grit X Pro, smartwatch super resistente disponibile su Amazon con uno sconto da urlo del 43% che fa crollare il prezzo a 385,99 euro, il punto più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce. Per un orologio con queste caratteristiche si tratta di un prezzo eccezionale. La ghiera è realizzata in titanio con qualità aerospaziale che lo rende perfetto per qualsiasi utilizzo, oltre a essere super leggero. Molto robusto e resistente, ha superato i test militari USA per i graffi e la cadute, oltre a essere impermeabile fino a 100 metri. Tante modalità di allenamento e monitoraggio super preciso del battito cardiaco. Non manca un chip GPS ad alta precisione.

Polar Grit X Pro

Amazfit GTS 3

Se, invece, siete alla ricerca di uno smartwatch da utilizzare nella vita di tutti i giorni, questo Amazfit GTS 3 è il modello pensato per voi. Lo trovi su Amazon con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 99 euro. Dotato di tutte le funzioni che cerchi solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo ad alta luminosità e che puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch face che hai a disposizione. Le modalità di allenamento disponibili sono più di 150 e grazie al monitoraggio avanzato della salute hai sempre sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha una durata fino a 12 giorni.

Amazfit GTS 3

Smart TV Samsung da 55 pollici

Ottima occasione per acquistare un nuovo smart TV. Questa settimana trovi il televisore Samsung QLED della gamma Q60D da 55 pollici in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo scende a 599 euro, il punto più basso registrato su Amazon in quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis. La qualità delle immagini è ottima grazie al processore Quantum 4K Lite e alle tecnologie sviluppate da Samsung. A bordo il sistema operativo Tizen con il quale puoi installare qualsiasi applicazione tu voglia per lo streaming video. Ottimo rapporto qualità-prezzo, difficilmente trovi qualcosa di meglio.

Smart TV Samsung da 55 pollici

Decoder digitale terrestre

Gli ultimi giorni del mese di agosto ci hanno "regalato" lo switch-off dei canali della Rai. Cosa vuol dire? È cambiata la decodifica dei canali e per continuare a vedere i programmi e i canali Rai è necessario, in alcuni casi, effettuare la risintonizzazione. Se il risultato non porta a nulla, allora l’unica soluzione è quella di acquistare un decoder ad hoc da collegare alla presa HDMI. E questa settimana su Amazon trovi questo modello a un prezzo piccolissimo. Dotato di telecomando e anche di altre funzioni utili, come ad esempio la possibilità di registrare i propri programmi preferiti. Spendi poco e il risultato è assicurato.

Deko TV MINI Stick

Sennheiser HD 599

Altra promo "Offerta Ritorno a Scuola". Per qualche giorno trovi le cuffie Sennheiser HD 599 che ti coprono completamente il padiglione auricolare in promo con uno sconto del 41% e il prezzo scende a 99,99 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 20 euro al mese. Una promo esclusiva Amazon per un paio di cuffie che puoi utilizzare per ascoltare musica con una qualità elevatissima sia da smartphone sia dal PC. Comode da indossare grazie alla fascia imbottita: sono pensate per lunghe sessioni di ascolto.

Sennheiser HD 599

Oral-B Smart 4

Torna su Amazon la super promo per lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4. In offerta trovi la confezione che comprende lo spazzolino, due testine, la custodia da viaggio e anche il dentifricio Oral-B Calm Sensibilità e Gengive. Una promo a tempo che fa crollare il prezzo: lo sconto del 62% te lo fa pagare solamente 49,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 100 euro. Al momento è il più acquistato su Amazon e solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 1.000. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. La testina rotonda offre una pulizia migliore per gengive più sane.

Sennheiser HD 599

Stampante HP LaserJet M110w

Altra offerta per tutti coloro che devono rientrare a scuola o al lavoro. La stampante HP LaserJet M110w, in grado di stampare fronte retro fino a 20 pagine al minuto, è in promo speciale con uno sconto del 58% e la paghi solamente 79,99 euro. Un prezzo alla portata di tutti per una periferica che si rivela utile sia a casa sia in ufficio. È anche smart e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app per lo smartphone. Inoltre, acquistando una stampante HP in questi giorni puoi ottenere un cashback fino a 60 euro che fa calare ulteriormente il prezzo della periferica. Farsi scappare questa opportunità sarebbe veramente un grandissimo errore.

Stampante HP LaserJet M110w

iRobot Roomba i7156

Un’offerta a tempo speciale per il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7156, modello top di gamma dotato di tecnologie e funzionalità di ultimissima generazione. Pulisce con cura tutto la tua abitazione e raccoglie anche i peli degli animali. Grazie ai sensori presenti sulla scocca, è in grado di mappare accuratamente tutta l’abitazione e tramite l’app puoi anche scegliere se pulire o meno una stanza e con quale intensità. Su Amazon la trovi in offerta con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 379,90 euro, con un risparmio netto che supera i 250 euro. Non approfittarne sarebbe un gravissimo errore.

iRobot Roomba i7156

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA

Altra super offerta in ambito pulizie domestiche. Se non amate i robot aspirapolvere e preferite la "vecchia e cara" scopa elettrica, ecco l’offerta che fa per voi. Questa settimana è in promo l’aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 AQUA, un modello speciale multifunzione. Infatti, oltre ad aspirare la polvere e lo sporco, è in grado anche di lavare il pavimento aggiungendo un panno imbevuto sulla spazzola. Grande potenza di aspirazione, autonomia prolungata e tecnologia Flex che lo rende molto maneggevole e permette di arrivare in qualsiasi angolo. Su Amazon lo trovi in offerta con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo a 199,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 40 euro al mese.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA

Lavasciuga Haier Serie I-Pro 7

Altra offerta utile per la tua abitazione. Nella categoria grandi elettrodomestici trovi la lavasciuga Haier Serie I-Pro 7 in promo con uno sconto del 48% che fa scendere il prezzo a 489,90 euro. Il risparmio sul prezzo consigliato supera i 450 euro e fa capire la bontà della promo. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis e puoi aggiungere dei servizi extra offerti da Amazon che prevedono il ritiro, il disimballaggio e l’installazione dell’elettrodomestico. Cestello da 8 chilogrammi per il bucato e da 5 chilogrammi quando asciughi. Dotata anche di trattamento antibatterico per proteggere i tuoi vestiti da muffe e batteri. Offerta shock da non farsi scappare.

Lavasciuga Haier Serie I-Pro 7

Friggitrice ad aria Electrolux

Chiudiamo con la regima degli elettrodomestici per la cucina: la friggitrice ad aria. Questa settimana ti segnaliamo questa ottima occasione per la friggitrice Electrolux con capacità di 3 litri, perfetta per chi ha una famiglia composta da 2-3 persone. Grazie agli 8 programmi disponibili puoi cucinare veramente di tutto, dalle classiche patatine al forno, fino alla carne e alle verdure grigliate. Le parti amovibili possono anche essere lavate in lavastoviglie. Solo per poco tempo la trovi in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 59,99 euro e la paghi veramente poco.

Friggitrice ad aria Electrolux