Amazon, le migliori promo della settimana: offerte shock

Nuova settimana e nuove promo eccezionali su Amazon. Dal 22 al 28 maggio sul sito di e-commerce è cominciata anche la Gaming Week, un evento speciale dedicato agli amanti dei videogame. E non a caso si trovano tantissimi prodotti e accessori a prezzi mai visti prima. Mouse, tastiere, cuffie compatibili con computer e console, videogiochi e tantissimo altro al minimo storico (in alcuni casi si supera addirittura il 60% di sconto). Sembrerà banale dirlo, ma dovete approfittarne immediatamente, prima che queste promo eccezionali terminino. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte di questa settimana e oltre agli accessori per i videogame troviamo tantissimo altro, compresi smartphone (Google Pixel 6a su tutti), smart TV (modelli interessanti a metà prezzo) e anche elettrodomestici per la casa. Ecco tutte le migliori promo di questa settimana.

Amazon, le migliori offerte di questa settimana

Questa è la lista corposa delle migliori promo di questa settimana e comprende anche diversi prodotti della Gaming Week, l’evento di cui vi abbiamo parlato all’inizio. Oltre ai dispositivi e agli accessori per il gaming, però, troviamo in offerta anche tanto altro, comprese smartphone super affidabili come il Google Pixel 6a, lo smart tv lowcost Samsung da 43" a metà prezzo e il Mac mini Apple con uno sconto di ben il 56% (tra le migliori offerte di questa settimana). Se volete approfondire le caratteristiche di questi dispositivi, qui in basso trovate una breve descrizione con le funzionalità principali. Se, invece, volete andare dritti al sodo, basta cliccare sui link in alto: atterrerete direttamente sulla pagina prodotto.

Le migliori offerte della Gaming Week

Partiamo con una raccolta dei migliori prodotti che troviamo in offerta in questo evento speciale chiamato Gaming Week. Abbiamo selezionato alcuni prodotti ben specifici che riguardano le periferiche, sempre più amate e ricercate dagli appassionati, e logicamente anche i videogame. La nostra scelta è caduta sul mouse HyperX Pulsefire Haste, che troviamo scontato di ben il 50%, sulla tastiera Corsair K70, sulle cuffie HyperX Cloud Alpha, su mouse top Logitech G502 HERO e su Fifa 23. Su quest’ultimo la promo è davvero super interessante: disponibile per diverse console, lo sconto arriva fino al 61%.

HyperX Pulsefire Haste

HyperX Cloud Alpha

Corsair K70

Logitech G502 HERO

Fifa 23 PS5

Fifa 23 PS4

Fifa 23 Xbox One

Google Pixel 6a

Non sarà lo smartphone Android più famoso, ma il Google Pixel 6a è sicuramente uno dei più equilibrati. E non potrebbe essere altrimenti. Dotato del sistema operativo Android puro, con funzionalità ad hoc sviluppate direttamente dagli ingegneri di Mountain View, questo smartphone è un vero concentrato di potenza, nonostante una scheda tecnica certo non da top di gamma. Come non è da top di gamma il prezzo cui lo troviamo oggi: grazie allo sconto del 24% si risparmiano più di 100€ e si approfitta del minimo storico. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Prestazioni top, immagini ottime e anche una batteria che ti accompagna fino a fine giornata. Cosa chiedere di più a uno smartphone?

Google Pixel 6a

Nokia G60

Affidabilità Nokia al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando del Nokia G60, smartphone medio di gamma che oggi troviamo sul sito di e-commerce con un ottimo sconto di ben 100€. Stiamo parlando di un dispositivo medio di gamma dotato di uno schermo da 6,58" con risoluzione FHD, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e una batteria che ti accompagna fino a fine giornata. Lo smartphone si appoggia sulle ottime performance del processore Snapdragon 695 supportato da ben 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB). La sicurezza di ricevere gli aggiornamenti per ben 3 anni chiude il cerchio.

Nokia G60

Garmin Instict Solar

Torna in promo uno dei migliori smartwatch ultra-resistenti disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Garmin Instict Solar che troviamo su Amazon con uno sconto eccezionale del 45% che fa scendere il prezzo praticamente alla metà. Si tratta di un orologio dotato di sensori di ultima generazione che monitorano costantemente salute e attività fisica. Come si può intuire dal nome, una delle particolarità del dispositivo è la presenza di una lente che trasforma i raggi del sole in energia per la batteria. In questo modo l’autonomia può raggiungere anche i 54 giorni. Essendo un orologio realizzato con materiali super resistente che hanno superato diversi stress test, è ideale per chi ama fare sport all’aperto e andare all’avventura.

Garmin Instict Solar

Hisense QLED 50"

Potevano mancare smart TV in questa guida all’acquisto con le migliori offerte della settimana? Certo che no. Ed è per questo che vi proponiamo ben due modelli differenti. Partiamo da questo smart TV Hisense da 50" con schermo QLED e risoluzione 4K. La promo è davvero interessante: infatti, oltre allo sconto del 39% che troviamo in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di quasi altri 20€, portandolo al minimo storico. La qualità delle immagini è davvero elevata e vedi qualsiasi contenuto al proprio meglio. Ottimo anche il sistema operativo VIDAA 5.0 che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Hisense QLED da 50 pollici

Samsung TV QLED QE43Q60

Una promo speciale per uno smart TV speciale. Su Amazon è disponibile questo televisore smart Samsung con schermo da 43" e risoluzione 4K in offerta con uno sconto di ben il 47%. Praticamente lo si paga la metà e si risparmiano quasi 400€ su quello di listino. Grazie alla tecnologia Quantum Dot la qualità dei colori è elevatissima, anche grazie all’ottimo processore Samsung che viene in soccorso quando la qualità dei contenuti non è eccezionale. Il sistema operativo Tizen è una garanzia quando si tratta di smart TV grazie al completo supporto con qualsiasi tipologia di app, soprattutto le piattaforme di streaming video e musicale.

Samsung 43 pollici

ASUS TUF Gaming F15

Nella Gaming Week di Amazon non troviamo solamente periferiche e videogame, ma anche computer portatili da gaming. E una delle migliori offerte riguarda questo ASUS TUF Gaming F15 disponibile con uno sconto eccezionale del 40% che fa risparmiare 400€ sul prezzo di listino. Si tratta di un ottimo PC con caratteristiche ben precise e adatte a più scopi. Lo schermo da 15,6" ha una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e il tutto viene spinto dal processore Intel di quinta generazione con 8GB di RAM e SSD da 512GB. La scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 completa il quadro. Se volete prestazioni e prezzo alla portata, questa è la promo che fa per voi.

ASUS TUF Gaming F15

Apple Mac mini

In questa settimana troviamo in offerta anche diversi prodotti Apple con sconti mai visti in precedenza. Tra le promo più interessanti troviamo questo Apple Mac mini con processore Intel core i5, 8GB di RAM e 512GB di memoria interna in promo con uno sconto eccezionale del 54%. Per essere un prodotto della mela morsicata si tratta di un’offerta davvero fantastica e che difficilmente rivedremo molto presto. Nonostante il PC sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo resta ancora performante e perfetto per un utilizzo da ufficio.

Apple Mac mini

Samsung Smart Monitor M5

Ritorna in offerta anche uno dei monitor più versatili disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Samsung Smart Monitor M5 con diagonale da 32" e risoluzione FHD. Si tratta di uno schermo unico nel suo genere: infatti, oltre a supportare PC, smartphone o tablet, può funzionare anche da hub per la smart TV. Dotato di un servizio di streaming multimediale, puoi accedere facilmente a tantissime applicazioni di video streaming e vedere i tuoi programmi preferiti. Ha anche un telecomando per gestirlo in lontananza. Con lo sconto del 32% risparmi esattamente 100€.

Samsung Smart Monitor M5 da 32 pollici

Rowenta griglia elettrica

Non mancano in offerta alcuni elettrodomestici molto utili per la propria cucina, come ad esempio questa griglia elettrica Rowenta con cui poter cucinare tantissimi tipologie di carne e anche di verdure. Grazie alla speciale tecnologia sviluppata da Rowenta, la griglia produce il 70% di fumo in meno rispetto a quello ordinarie. Meno fumo e quindi anche meno odori. La potenza fino a 2000W permette di cucinare in pochissimo tempo tantissimi cibi differenti. Oggi costa meno della metà.

Griglia elettrica Rowenta

Rowenta X-Plorer Serie 45

Non può di certo mancare un robot aspirapolvere in questa guida all’acquisto. Questa settimana vi consigliamo il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 45, un modello medio di gamma che oggi troviamo veramente a un super prezzo grazie allo sconto del 44% e lo si paga poco più di 180€. Grazie ai sensori a infrarossi assicura una navigazione nell’abitazione sicura e accurata: riconosce gli ostacoli ed è in grado di evitarli. Lo puoi anche gestire da remoto utilizzando l’app per lo smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali. Grazie alle tre modalità di pulizia puoi scegliere quella più accurata per la tua abitazione.

Rowenta X-Plorer Serie 45

Microsoft 365 + antivirus

Chiudiamo questa guida settimanale con un’offerta per la produttività che farà felici molti di voi. Da questa settimana su Amazon troviamo il bundle che comprende Microsoft 365 più un antivirus con uno sconto eccezionale del 69% che fa risparmiare più di 130€ su quello di listino. Parliamo al plurale perché i bundle disponibili sono due:

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | + NORTON 360 Deluxe | 15 mesi

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac |+ McAfee Total Protection 2022 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac |

La differenza riguarda esclusivamente l’antivirus a supporto. Si tratta di un’offerta intrigante per due programmi fondamentali per chi lavora in smart ed è sempre in giro. Da acquistare assolutamente.

Microsoft 365 + NORTON 360 Deluxe

Microsoft 365 + McAfee Total Protection 2022