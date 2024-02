IPhone 14 e sconti al 70%: le migliori offerte Amazon della settimana

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: armmypicca/123RF.com

Febbraio si chiude con una nuova tornata di offerte speciali firmate Amazon. Sul sito di e-commerce trovi questa settimana tante occasioni sui prodotti più disparati e tra i più utilizzati nella vita di tutti i giorni. E il sito di e-commerce si sta preparando anche alle prossime festività: a marzo c’è prima la festa della donna e poi la festa del papà e sicuramente nei prossimi giorni ci saranno delle promozioni ad hoc. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto le migliori occasioni sulle categorie che ci interessano maggiormente: i prodotti squisitamente tecnologici (telefoni, smartwatch, smart TV) e gli elettrodomestici, diventati sempre più smart e sempre più utili nella vita di tutti i giorni. Anche questa settimana gli appassionati Apple possono essere felici: sul sito trovi diverse occasioni sui prodotti dell’azienda di Cupertino, come ad esempio l’iPhone 14 al minimo storico grazie allo sconto IVA, oppure le nuove AirPods Pro di seconda generazione disponibili con un super sconto.

Le promo di certo non finiscono qui e riservano tantissime altre sorprese. Alcune delle migliori offerte di questa settimana le abbiamo raccolte qui in basso: basta cliccare sul link per aprire direttamente la pagina prodotto e acquistarlo direttamente. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte 26 febbraio – 3 marzo

Una settimana molto interessante per chi stava aspettando delle promo al minimo storico per alcuni dei prodotti più richiesti. Delle AirPods Pro di seconda generazione ne abbiamo già parlato, ma altrettanto interessante è lo sconto disponibile per la confezione da quattro di AirTag, i piccoli geolocalizzatori di Apple che ti aiutano a non perdere il portafogli o le chiavi. Se, invece, stavate cercando un ottimo smart TV, questa settimana c’è in offerta lo Xiaomi P1E da 32 pollici con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi pochissimo (non a caso è tra le più vendute in questi ultimi giorni). In tema di elettrodomestici non dovete farvi scappare la friggitrice ad aria De’Longhi disponibile con uno sconto del 61% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Altrettanto interessante il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBTO T9 che trovi con uno sconto del 57% e risparmi 400 euro.

Tutte le offerte le trovi nella lista qui in alto e cliccando sul link accedi direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire alcune caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione per ogni prodotto con il banner per acquistarlo direttamente. La scelta tocca a voi, buona lettura!

iPhone 14

Comincia una nuova settimana e un nuovo modello di iPhone arriva in offerta su Amazon. Questa ultima settimana di febbraio è la volta dell’iPhone 14, disponibile con un ottimo sconto IVA che fa scendere il prezzo sotto i 700 euro. Per uno smartphone con queste componenti e con queste caratteristiche si tratta di una super occasione. Rispetto alla nuova versione le differenze non sono tantissime e a questo prezzo diventa un super best-buy. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A15 Bionic che assicura prestazioni al top e un sistema di fotocamere evoluto e che ti permette di scattare foto con una qualità elevatissima. Tra le novità c’è anche la modalità Azione che ti aiuta a registrare video in movimento super stabili. Puoi anche dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis. Un’occasione da non farsi sfuggire.

iPhone 14 – azzurro

iPhone 14 – galassia

iPhone 14 – nero

OnePlus Nord CE 3 Lite

Non solo smartphone top di gamma. Su Amazon questa settimana trovi anche telefoni adatti a tutte le tasche e in super sconto. Un esempio è il OnePlus Nord CE 3 Lite, da poco uscito sul mercato, disponibile con uno sconto del 38%. Il risparmio supera i 120 euro lo fa diventare un best buy nella sua categoria. Stiamo parlando di uno smartphone che si posiziona nella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma: schermo grande con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super scorrevole nella vita di tutto i giorni, processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato e fotocamera principale da 108 megapixel per immortalare ogni singolo istante della tua vita. E non manca una super batteria da 5000mAh che ti assicura un’autonomia lunga tutto il giorno.

OnePlus Nord CE 3 Lite

Cuffie Bluetooth

Per utilizzare al meglio uno smartphone bisogna essere in possesso di tutti gli accessori. E tra questi non possono mancare le cuffie Bluetooth. E questa settimana abbiamo scelto un paio di auricolari Bluetooth in offerta con un doppio sconto che te le fa pagare pochissimo. Infatti, oltre allo sconto del 70% presente in pagina, è disponibile un coupon del valore di 5 euro che fa scendere il prezzo a 15,99 euro. Non approfittarne sarebbe un grossissimo errore. Buona qualità del suono, cancellazione del rumore e autonomia fino a 42 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche Apple.

Cuffie Bluetooth

Galaxy Watch6

Un ottimo smartwatch al prezzo più basso di sempre. Questa è la settimana giusta se vuoi acquistare il Galaxy Watch6 a un super prezzo. L’ultimo orologio smart lanciato da Samsung sul mercato è in offerta a un prezzo di 229 euro con uno sconto del 28%. Il risparmio totale sfiora i 100 euro e approfitti di una delle migliori promo del giorno. Ha tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere, a partire da sensori di ultimissima generazione che ti permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti della tua salute, compresa un’analisi della composizione corporea, con la percentuale di grasso, massa magra e acqua presente nel corpo. Samsung ha sviluppato anche un nuovo monitoraggio del sonno che ti consiglia come migliorare il riposo.

Galaxy Watch6

Smart TV Xiaomi P1E

Nella nostra guida all’acquisto non può mai mancare uno smart TV. Questa settimana abbiamo scelto uno dei più venduti e amati dagli utenti. Stiamo parlando dello Xiaomi P1E da 32 pollici, disponibile sul sito di e-commerce al minimo storico grazie allo sconto del 31%. Lo paghi solamente 159 euro e approfitti di un’occasione super. Dimensioni compatte, ottima qualità delle immagini e a bordo c’è il sistema operativo Android TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Come tutti i televisori con Android TV è presente anche Google Assistente che puoi utilizzare per cambiare canale con un semplice comando vocale o gestire i dispositivi smart presenti in casa seduto comodamente sul divano. Un vero affare da non farti scappare, al momento è lo smart TV più venduto su Amazon.

Smart TV Xiaomi P1E

Yamaha YAS-109

Cosa non può mai mancare di fianco a uno smart TV? Una buona soundbar. E questa settimana trovi in offerta la Yamaha YAS-109, una delle migliori nella sua fascia di prezzo. Grazie allo sconto del 38% il prezzo scende sotto i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una soundbar dalle dimensioni compatte, ma dalle grande capacità. Assicura dei suoni profondi e un audio come quello del cinema. Inoltre, è compatibile anche con Alexa e la puoi gestire con un semplice comando vocale. Un super acquisto se sei alla ricerca di una soundbar a un ottimo prezzo.

Yamaha YAS-109

Galaxy Tab S8+

Torna in offerta il Galaxy Tab S8+, il tablet premium di Samsung dotato di S Pen e di uno schermo da ben 12,4 pollici ad altissima risoluzione e con colori realistici. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 42% e lo paghi 699 euro, un risparmio di ben 500 euro rispetto a quello di listino. Un tablet che puoi utilizzare per fare veramente di tutto, dal disegnare e prendere appunto utilizzando la S Pen integrata, fino al lavorare ai documenti di lavoro collegando una tastiera Bluetooth. Le performance sono eccezionali e grazie all’ottimo schermo lo puoi usare anche sdraiato sul divano per vedere film e serie TV. La batteria ti tiene compagnia per tutto il giorno.

Galaxy Tab S8+

HP Envy 6420e

Avere una stampante in casa è sempre utile. A maggior ragione se trovi un modello multifunzione con cui puoi anche scansionare documenti o fare fotocopie a metà prezzo. Stiamo parlando della stampante HP Envy 6420e che trovi in offerta questa settimana su Amazon con uno sconto del 49% e la paghi praticamente la metà. Una periferica utilissima nell’utilizzo quotidiano e che la puoi mettere anche all’interno del tuo ufficio. Stampa fronte-retro e anche a colori. Inoltre, è anche smart e puoi mandare in stampa i documenti direttamente dallo smartphone. A meno di 70 euro è un affare da non farti scappare.

HP Envy 6420e

Apple AirPods Pro 2

Tra le offerte Apple di questa settimana ci sono anche le AirPods Pro di seconda generazione, le cuffie wireless super premium dell’azienda di Cupertino da poco uscite sul mercato. Si tratta di una di quelle promo da non farsi sfuggire: oggi le trovi con uno sconto del 22% al prezzo più basso di sempre e risparmi 60 euro. La qualità audio è eccezionale grazie al chip H2 che assicura una cancellazione del rumore praticamente perfetta, una modalità Trasparenza e anche l’audio spaziale. Inoltre, il suono si adatta all’ambiente circostante e alla conformazione del tuo orecchio. Sono compatibili con qualsiasi smartphone.

AirPods Pro 2

Apple AirTag confezione da 4

Non è il prodotto Apple più famoso, ma è sicuramente uno dei più economici. Stiamo parlando degli Apple AirTag, i piccoli geolocalizzatori dell’azienda di Cupertino che ti aiutano a ritrovare gli oggetti scomparsi. Funzionano come un semplice tag GPS: inserendolo dentro al portafogli, nella valigia o nel mazzo delle chiavi, ti aiuteranno a ritrovarli in caso tu li perda. Da questa settimana li ritrovi anche in offerta speciale e al minimo storico: la confezione con 4 AirTag è disponibile con uno sconto del 23% e la paghi meno di 100 euro.

Apple AirTag

Spazzolino Oral-B Smart 4

Oramai anche gli spazzolini sono diventati smart ed è emblematico il caso di Oral-B che è diventata una delle aziende leader in questo settore. Se stavate aspettando la giusta offerta per acquistare il nuovo spazzolino, questa è quella che fa per voi. La confezione con lo spazzolino Oral-B Smart 4, il dentifricio Oral-B Pro-Expert e due testine è in offerta con uno sconto del 55% a 49,99 euro. Lo paghi meno della metà e approfitti del minimo storico. Proteggi le tue gengive e migliori l’igiene orale.

Spazzolino Oral-B Smart 4

Asciugatrice slim Beko

Piccola, dimensioni compatte, cestello da 7 chilogrammi, ma estremamente efficiente. Ecco la carta d’identità dell’asciugatrice Beko Slim Young a pompa di calore, un elettrodomestico super ricercato e super utile in questo periodo dell’anno. Oggi lo trovi in offerta su Amazon con uno sconto del 36% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Ha tecnologie innovative per non rovinare i tessuti e offre anche un trattamento anti batterico per eliminare gli acari. La classe energetica A+ è la classica ciliegina sulla torta. Una promo da non farti sfuggire.

Asciugatrice slim Beko

Ecovacs Deebot T9

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9 è quello che stavi cercando per la tua abitazione e oggi lo trovi a un super prezzo grazie allo sconto del 57% che ti fa risparmiare ben 400 euro. Lo paghi solo 299 euro e approfitti di una super promo. Si tratta di un robot aspirapolvere dotato di tanti sensori che lo aiutano a rilevare gli ostacoli e a scegliere il miglior percorso per pulire efficacemente la tua abitazione. La batteria ha quasi tre ore di autonomia e lo puoi gestire da remoto con Alexa o tramite l’app dello smartphone.

Ecovacs Deebot T9

De’Longhi IDEALFRY

Nelle nostre guide all’acquisto settimanali non manca quasi mai una friggitrice ad aria, ma questa settimana abbiamo scelto un modello veramente speciale. La De’Longhi IDEALFRY è in promo speciale con uno sconto di ben il 61% che fa scendere il prezzo a 70,11 euro e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Dimensioni perfette per una famiglia numerosa ed è anche facile da utilizzare grazie alla console di comando presente sulla scocca. Dotata di tecnologie per una cottura rapida del cibo e con un utilizzo minimo di olio. In questo modo la frittura è più sana e croccante. Puoi cucinare di tutto, dalle classiche patatine, alla carne fino alle verdure. Un elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina.

De’Longhi IDEALFRY

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra

Non si tratta di un’offerta, ma più di una segnalazione. Tra le novità di questa settimana su Amazon ci sono anche i nuovi Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, i due nuovi smartphone premium del colosso cinese. Smartphone che puntano tutto sulle prestazioni e sull’ottima qualità delle immagini grazie al comparto fotografico sviluppato insieme a Leica. Al momento sono tra i migliori smartphone usciti quest’anno sul mercato e li puoi già acquistare su Amazon sfruttando anche il pagamento in 12 rate.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Come vedere la Formula 1 in streaming

Chiudiamo con una promo molto interessante rivolta a tutti gli appassionati della Formula 1. Questa settimana ricomincia il campionato mondiale di Formula 1 con il GP del Bahrein e ci terrà compagnia fino all’8 dicembre, giorno in cui si disputa il GP di Abu Dhabi. Una stagione lunga 24 gran premi (la più lunga di sempre, torna dopo tanti anni anche il GP della Cina) e che puoi seguire in diretta e in streaming su Sky e NowTV, le due piattaforme che hanno acquistato in esclusiva i diritti TV.

Se siete degli appassionati di Formula 1 e non volete perdervi nemmeno un momento dei weekend di gara, potete abbonarvi oggi al Pass Sport annuale di NowTV sfruttando l’ottima promo disponibile. Infatti, l’abbonamento annuale è disponibile con uno sconto del 33%: pagherai solo 9,99 euro al mese invece di 14,99 euro. Praticamente è come avere quattro mesi gratuiti. Oltre a tutta la Formula 1, avete accesso a tantissimi altri contenuti sportivi: la Champions League, la MotoGP, la NBA, l’Eurolega di basket, l’Europa League e anche i migliori tornei di tennis internazionale e quelli in cui sono impegnati i nostri italiani, compreso Jannik Sinner. Per abbonarti basta cliccare sul link qui in basso.

ABBONATI A NOW TV CON UNO SCONTO DEL 33%