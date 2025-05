Amazon, iPhone 16 Pro al minimo storico e sconti incredibili: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Amazon fa sul serio e per cominciare al meglio questo weekend di fine maggio lancia tante offerte al minimo storico per alcuni dei prodotti più amati e desiderati dagli utenti. E non stiamo esagerando: da oggi 23 maggio sul sito di e-commerce sono disponibili con sconti mai visti prima dispositivi come l’iPhone 16 Pro con uno sconto IVA che ti fa risparmiare centinaia di euro (lo puoi pagare anche a rate a tasso zero), oppure il Galaxy S25 con uno sconto di ben 300 euro. Offerte ottime anche per elettrodomestici per la pulizie e per la cucina.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul nome del prodotto per accedere direttamente alla pagina prodotto e cominciare a risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più ricercati. Oltre alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero, su alcuni dispositivi c’è un’ulteriore promo speciale: un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma per gli audiolibri e le serie podcast in esclusiva. Non perdere questa occasione e approfitta subito delle occasioni oggi.

Amazon, le migliori offerte del 23 maggio

Smartphone

iPhone 16 Pro – offerta shock e minimo storico. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo più grande di sempre su un iPhone Pro, tasto a sfiora per accedere all’app Fotocamera, tripla fotocamera posteriore con nuovo obiettivo ultragrandangolare.

iPhone 16 – minimo storico e risparmi più di 200 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, doppia fotocamera posteriore, processore A18 che supporta Apple Intelligence.

Galaxy S25 – risparmi 300 euro sull’acquisto del Galaxy S25. Pagamento in 12 rate a tasso zero. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore Snadpragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

Galaxy A34 – 50% di sconto e prezzo crollato. Smartphone perfetto per chi vuole spendere poco: schermo grande, buone prestazioni e batteria infinita.

Moto G85 – 46% di sconto e minimo storico. Miglior smartphone nella sua fascia di prezzo. Costa poco e assicura ottime prestazioni.

Smartwatch

Galaxy Watch6 Classic – 57% di sconto e prezzo in picchiata. Design ispirato agli orologi analogici, ma sotto lo schermo touch trovi sensori di ultima generazione. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Xiaomi Watch 2 Pro – sconto speciale per l’orologio top di gamma di Xiaomi. Lo puoi personalizzare scegliendo tra tantissime watch faces differenti. Prestazioni ottime e monitoraggio continuo dei parametri vitali.

Amazfit GTR 3 Pro – calo di prezzo e minimo storico. Costa meno di 100 euro e acquisti un orologio affidabile e con più di 150 modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV LG 32 pollici – crolla ulteriormente il prezzo del TV LG rispetto a ieri. Grazie allo sconto del 49% di oggi lo paghi praticamente la metà e fai un super affare. Compralo subito.

Smart TV Hisense da 32 pollici – sconto del 32% e prezzo stracciato per questo TV smart Hisense da 32 pollici. Perfetto per la cucina e la camera da letto.

LG QNED da 50 pollici – 48% di sconto e risparmi più di 400 euro. Televisore che assicura immagini con risoluzione 4K e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer&tablet

MacBook Air con processore M4 – sconto IVA e minimo storico per il MacBook Air di ultima generazione con processore M4 e schermo Liquidi Regina da 13,6 pollici. Perfetto per il mondo del lavoro.

Google Pixel Tablet – sconto top del 27% per il tablet di Google. Schermo da 11 pollici, batteria a lunghissima durata e lo puoi utilizzare anche per lavorare mentre sei in viaggio.

Accessori tech

Powerbank MagSafe – 81% di sconto per questo powerbank MagSafe da 5.000mAh compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. Costa poco ed è molto utile.

Oppo Enco Buds2 Pro – 62% di sconto e prezzo stracciato. Cuffie compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano una buona qualità del suono. A meno di 20 euro sono da comprare subito.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M2S – 61% di sconto e risparmi più di 450 euro. Grande potenza di aspirazione ed è dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico.

Ecovacs Deebot X1 OMNI – 59% di sconto e minimo storico. Sensori che mappano accuratamente tutta l’abitazione e lava anche il pavimento.

Lavastoviglie Hisense – costa la metà e approfitti del minimo storico. Fino a 16 coperti e programmi per il lavaggio rapido. Le scorte stanno per terminare.

Rowenta Swift Power Cyclonic – aspirapolvere economica con uno sconto del 47%. Costa meno di 70 euro.

LG CordZero A9 Air – aspirapolvere senza fili in offerta con uno sconto del 41%. Risparmi più di 120 euro ed è dotata anche di una spazzola per il parquet.

Condizionatore portatile COMFEE’ 7000 BTU – Offerta lampo e sconto del 29%. Approfitti del minimi storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Potenza di 7000 BTU, ideale per una stanza di 25-30 metri quadrati. Facile da utilizzare e da installare.

Elettrodomestici per la cucina

Moulinex Easy Fry Compact – 30% di sconto e minimo storico per la friggitrice ad aria. Ideale per 1-3 persone ed è dotata di 10 programmi di cottura.

Bollitore Ariete – 36% di sconto e costa pochissimo. Capienza di 1 litri e design vintage.

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop – 32% di sconto e 90 euro di caffè Nespresso in regalo. Caffè come quello del bar ed è facilissima da utilizzare.

Una lista piuttosto lunga e variegata dove poter trovare le migliori offerte della giornata. Come già detto, a catturare l’attenzione oggi c’è sicuramente l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16. I due smartphone di ultima generazione di Apple sono disponibili al minimo storico e con uno sconto IVA che ti fa risparmiare centinaia di euro. Se, invece, vuoi spendere un po’ di meno ma cerchi comunque uno smartphone con ottime caratteristiche, il Moto g85 con uno sconto del 46% è quello che fa per te.

Tra gli smartwatch c’è il Galaxy Watch6 Classic che cattura l’attenzione grazie allo sconto del 57% che fa crollare il prezzo. Altrettanto interessante la promo disponibile per lo Xiaomi Watch2 Pro, smartwatch top di gamma che trovi al minimo storico. Da segnalare anche l’ottima offerta per lo smart TV LG da 32 pollici. Lo trovate anche nell’articolo pubblicato ieri, ma oggi il prezzo è sceso ulteriormente ed è scontato del 49% e lo paghi meno di 170 euro (disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero).

Continua ancora oggi l’offerta speciale per il MacBook Air versione 2025 con processore M4 e schermo Liquid Retina da 13,6 pollici. Lo sconto del 21% ti fa risparmiare più di 250 euro e approfitti del miglior prezzo web. Tra gli accessori tech, invece, non farti scappare la l’offerta per il powerbank MagSafe: con lo sconto dell’81% lo paghi solamente 20 euro.

Non mancano gli elettrodomestici come ci ha oramai abituato Amazon. E le offerte sono veramente uniche, soprattutto per quelli dedicati alla pulizia di casa. Trovi, ad esempio, il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 OMNI con uno sconto del 59% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi centinaia di euro e acquisti un prodotto super affidabile. Per quanto riguarda gli aspirapolveri, c’è il Rowenta Swift Power Cyclonic disponibile con uno sconto del 47% e lo paghi meno di 70 euro. Chiudiamo con l’ottima friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact che trovi con un’offerta lampo al prezzo più basso di sempre.

